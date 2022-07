15 years of failed experiments: Myths and facts about the Israeli siege on Gaza Fifteen years have passed since Israel imposed a total siege on the Gaza Strip, subjecting nearly two million Palestinians to one of the longest and most cruel politically-motivated blockades in history. Back then, the Israeli government justified its siege as the only way to protect Israel from Palestinian “terrorism and rocket attacks”.

15 Jahre gescheiterte Experimente: Mythen und Fakten über die israelische Belagerung des Gazastreifens

Von Ramzy Baroud

5. Juli 2022

Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit Israel eine totale Belagerung des Gazastreifens verhängte und fast zwei Millionen Palästinenser einer der längsten und grausamsten politisch motivierten Blockaden der Geschichte unterwarf. Damals rechtfertigte die israelische Regierung ihre Belagerung als einzige Möglichkeit, Israel vor palästinensischem “Terrorismus und Raketenangriffen” zu schützen. Dies ist bis heute die offizielle Linie des Besatzungsstaates, und dennoch würden nicht viele Israelis – schon gar nicht in der Regierung, in den Medien oder in der normalen Bevölkerung – behaupten, dass Israel heute sicherer ist als vor Juni 2007.

Nach allgemeiner Auffassung hat Israel die Belagerung als Reaktion auf die Übernahme des Gazastreifens durch die Hamas verhängt, nachdem es zu einer kurzen, gewaltsamen Konfrontation zwischen der Bewegung, die derzeit de facto die Regierung im Gazastreifen stellt, und ihrem politischen Hauptkonkurrenten, der Fatah, die die Palästinensische Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland dominiert, gekommen war. Die Isolierung des Gazastreifens wurde jedoch schon Jahre vor dem Zusammenstoß zwischen Hamas und Fatah und sogar vor dem Sieg der Hamas bei den Parlamentswahlen im Januar 2006 geplant.

Tatsächlich war der verstorbene israelische Premierminister Ariel Sharon entschlossen, die israelischen Streitkräfte lange vor diesen Daten aus dem Gazastreifen abzuziehen, was die Belagerung erst möglich machte. Der Plan, der im August-September 2005 in den israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen mündete, wurde 2003 von Scharon vorgeschlagen, 2004 von seiner Regierung gebilligt und schließlich im Februar 2005 von der Knesset verabschiedet.

Der “Rückzug” war eine israelische Taktik, die darauf abzielte, einige Tausend illegale jüdische Siedler aus dem besetzten Gazastreifen in andere illegale jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland zu verlegen und gleichzeitig die israelische Armee aus den dicht besiedelten Zentren des Gazastreifens in die nominellen Grenzgebiete zu verlagern. Dies war der eigentliche Beginn der Belagerung des Gazastreifens.

Die obige Behauptung war sogar James Wolfensohn klar, der vom Nahost-Quartett zum Sondergesandten für den Gaza-Rückzug ernannt wurde. Im Jahr 2010 kam er zu einem ähnlichen Schluss: “Der Gazastreifen war seit dem israelischen Rückzug effektiv von der Außenwelt abgeschottet … und die humanitären und wirtschaftlichen Folgen für die palästinensische Bevölkerung waren tiefgreifend.”

Das eigentliche Motiv für den “Rückzug” war nicht die Sicherheit Israels oder gar das Aushungern der Palästinenser in Gaza als eine Form der kollektiven Bestrafung. Letzteres war das natürliche Ergebnis eines weitaus finstereren politischen Komplotts, wie Scharons damaliger Chefberater Dov Weisglass mitteilte. In einem Interview mit der israelischen Zeitung Haaretz im Oktober 2004 drückte Weisglass es klar und deutlich aus: “Die Bedeutung des Rückzugsplans ist das Einfrieren des Friedensprozesses.” Wie das? “Wenn man [den Friedensprozess] einfriert, verhindert man die Gründung eines palästinensischen Staates und eine Diskussion über die Flüchtlinge, die Grenzen und Jerusalem.

Dies war nicht nur das eigentliche Motiv Israels für den Rückzug und die anschließende Belagerung des Gazastreifens, sondern auch, so der erfahrene israelische Politiker, dass dies alles “mit dem Segen des Präsidenten und der Ratifizierung durch beide Häuser des Kongresses” geschah. Der damalige US-Präsident war kein anderer als George W. Bush.

All dies geschah vor den Parlamentswahlen in Palästina, dem Sieg der Hamas und dem Zusammenstoß zwischen Hamas und Fatah. Letzteres diente lediglich als bequeme Rechtfertigung für das, was bereits diskutiert, von Washington “ratifiziert” und umgesetzt worden war.

Für Israel war die Belagerung ein politischer Trick, der mit der Zeit immer mehr an Bedeutung und Wert gewann. Auf den Vorwurf, Israel würde die Palästinenser in Gaza aushungern, antwortete Weisglass sehr schnell: “Es geht darum, die Palästinenser auf Diät zu setzen, aber nicht darum, sie verhungern zu lassen.”

Was damals als scherzhafte, wenn auch unbedachte Äußerung verstanden wurde, entpuppte sich als tatsächliche israelische Politik, wie aus einem Bericht von 2008 hervorgeht, der 2012 veröffentlicht wurde. Dank der israelischen Menschenrechtsorganisation Gisha wurden die vom israelischen Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Gebieten aufgestellten “roten Linien [für] den Lebensmittelverbrauch im Gazastreifen” bekannt gemacht. Es stellte sich heraus, dass Israel die Mindestmenge an Kalorien berechnete, die notwendig ist, um die Bevölkerung des Gazastreifens am Leben zu erhalten, eine Zahl, die “an die Kultur und Erfahrung” im Gazastreifen angepasst ist.

Der Rest ist Geschichte. Das Leid in Gaza ist absolut: 98 Prozent des Wassers im Gazastreifen sind ungenießbar, in den Krankenhäusern fehlt es an lebenswichtigen Gütern und lebensrettenden Medikamenten, und die Ein- und Ausreise in das und aus dem Gebiet ist bis auf relativ wenige Ausnahmen mehr oder weniger verboten.

Dennoch ist Israel kläglich gescheitert und hat keines seiner Ziele erreicht. Tel Aviv hoffte, dass der “Rückzug” die internationale Gemeinschaft dazu zwingen würde, den rechtlichen Status der israelischen Besetzung des Gazastreifens neu zu definieren. Trotz des Drucks aus Washington ist dies nie geschehen. Der Gazastreifen bleibt Teil der besetzten palästinensischen Gebiete im Sinne des Völkerrechts.

Darüber hinaus hat Israels Einstufung des Gazastreifens als “feindliche Einheit” und “feindliches Gebiet” im September 2007 wenig geändert, außer dass die israelische Regierung ab Ende 2008 mehrere verheerende Kriege gegen die Palästinenser in der Enklave führen konnte.

Keiner dieser Kriege hat einer langfristigen israelischen Strategie zum Erfolg verholfen. Stattdessen wehrt sich der Gazastreifen in viel größerem Ausmaß als je zuvor, was die Kalkulationen der israelischen Führung durchkreuzt, was in der verwirrten, beunruhigenden Sprache, zu der sie griff, deutlich wurde. Während eines der tödlichsten israelischen Kriege gegen den Gazastreifen im Juli 2014 schrieb die rechte Knessetabgeordnete Ayelet Shaked auf Facebook, der Krieg sei “kein Krieg gegen den Terror, kein Krieg gegen Extremisten und nicht einmal ein Krieg gegen die Palästinensische Autonomiebehörde”. Stattdessen, so Shaked, die ein Jahr später Israels Justizministerin wurde, sei dies “ein Krieg zwischen zwei Menschen. Wer ist der Feind? Das palästinensische Volk”.

Letztendlich ist es den Regierungen Scharon, Tzipi Livni, Ehud Olmert, Benjamin Netanjahu und Naftali Bennett nicht gelungen, den Gazastreifen von der größeren palästinensischen Gemeinschaft zu isolieren, den Willen der Palästinenser im Gazastreifen zu brechen oder die israelische Sicherheit auf Kosten der Palästinenser zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist Israel seiner eigenen Hybris zum Opfer gefallen. Während eine Verlängerung der Belagerung weder kurz- noch langfristig einen strategischen Nutzen bringt, käme eine Aufhebung der Belagerung aus israelischer Sicht einem Eingeständnis der Niederlage gleich und könnte die Palästinenser im Westjordanland ermutigen, dem Modell von Gaza nachzueifern. Dieser Mangel an Gewissheit verstärkt noch die politische Krise und den Mangel an strategischer Vision, die alle israelischen Regierungen seit fast zwei Jahrzehnten kennzeichnen.

Israels politisches Experiment in Gaza ist zwangsläufig nach hinten losgegangen. Der einzige Ausweg besteht darin, die Belagerung des Gazastreifens vollständig aufzuheben. Nicht gelockert, sondern aufgehoben. Vollständig. Und dieses Mal für immer. Übersetzt mit Deepl.com



