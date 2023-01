Das lässt hoffen! Mondoweiss 16. Januar: Die amerikanische Anti-Diffamierungs-Liga (ADL) hat in einer Umfrage herausgefunden, dass 40 Prozent der Amerikaner glauben, dass Israel die Palästinenser so behandelt, wie die Nazis die Juden behandelt haben – ein bemerkenswerter Hinweis auf das sinkende Ansehen Israels in den Vereinigten Staaten. Evelyn Hecht-Galinski

https://mondoweiss.net/2023/01/40-percent-of-americans-think-israel-treats-palestinians-like-nazis-treated-jews/?ml_recipient=77553249424508760&ml_link=77553112482580235&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2023-01-17&utm_campaign=Daily+Headlines



40 Prozent der Amerikaner glauben, dass Israel die Palästinenser so behandelt wie die Nazis die Juden

von Philip Weiss

16. Januar 2023

Wenn Sie sich nicht mit Menschen treffen wollen, die Israel unterstützen, oder wenn Sie denken, dass Israel die Palästinenser so behandelt, wie die Nazis die Juden behandelt haben, dann sind Sie antisemitisch, so eine neue Umfrage der Anti-Defamation League zum Antisemitismus.

Die Umfrage geht weiter als je zuvor in den Bemühungen der Israel-Lobby, “sehr negative” Ansichten über Israel als Bigotterie zu brandmarken. In der letzten Woche veröffentlicht und prompt vom American Jewish Committee unterstützt, berichtet sie, dass 40 Prozent der Amerikaner glauben, dass Israel die Palästinenser so behandelt, wie die Nazis die Juden behandelt haben – ein bemerkenswerter Hinweis auf den sinkenden Ruf Israels in den USA.

Der Glaube der Amerikaner an antisemitische Vorstellungen von jüdischem konspirativem Einfluss hat sich der Umfrage zufolge in den letzten drei Jahren verdoppelt, mit einem entsprechenden “Anstieg” antisemitischer Handlungen. Aber Überraschung – die ADL bringt diesen Anstieg mit Israel in Verbindung.

“Wir haben auch eine signifikante Überschneidung zwischen antijüdischen Verschwörungstheorien und sehr negativen Gefühlen gegenüber Israel gefunden”, erklärte Jonathan Greenblatt von der ADL in seinem üblichen aufgeblasenen Interview auf MSNBC, das Andrea Mitchell letzte Woche gab:

Wenn Sie also den jüdischen Staat hassen, stehen die Chancen gut, dass Sie auch eine tiefe Abneigung gegen das jüdische Volk hegen…. Es verschlägt mir den Atem, wenn ich daran denke, dass buchstäblich 70 Prozent der Amerikaner uns sagen, dass sie nicht bereit sind, mit einer Person, die den jüdischen Staat unterstützt, Zeit zu verbringen oder im selben Raum zu sein. Ich meine, das ist ohne Präzedenzfall…. Ehrlich gesagt, ist das eine beängstigende Momentaufnahme.

Greenblatt scheint seine eigene Statistik über die Abneigung der Amerikaner, mit Zionisten zusammenzukommen, zu übertreiben – in der Umfrage heißt es 18 Prozent. Aber der Anti-Israel-Index enthält mehrere Einstellungen wie diese, die völlig legitim sind: Israel und seine Unterstützer sind ein schlechter Einfluss auf unsere Demokratie (24 Prozent Zustimmung), Israel behandelt die Palästinenser wie die Nazis die Juden (40 Prozent), Israel ist kein starker Verbündeter der USA (22 Prozent).



“Es ist absolut unverantwortlich, dass die ADL Umfragen über Antisemitismus mit Umfragen über Israel zusammenbringt”, sagt Rafi Magarik auf Twitter. “Es ist ein dreister Versuch, Israels Verhalten aus dem Bereich der politischen Debatte zu entfernen und Kritiker Israels als Judenhasser darzustellen.”



“Seit der Entstehung des Zionismus waren Millionen von Juden gegen die Schaffung eines ausdrücklich jüdischen Staates im historischen Palästina”, schreibt Max Berger. “Waren all diese Juden Antisemiten? Sind antizionistische Juden heute?”

Greenblatts aggressive Rhetorik ist nicht neu. Er hat gesagt, dass Antizionisten für Juden genauso gefährlich sind wie rechtsgerichtete antisemitische Nationalisten. Er hat zum Kampf gegen den Antizionismus in der palästinensischen Solidaritätsbewegung und innerhalb der jüdischen Gemeinschaft aufgerufen.

In seinem Interview mit MSNBC machte Greenblatt die sozialen Medien und die Jugend für den Anstieg des Antisemitismus verantwortlich und sagte, wir sollten “Programme” und “Interventionen” entwickeln, um das Problem zu bekämpfen. Natürlich gaben weder er noch Andrea Mitchell zu, dass Israels Verhalten Teil des Problems ist, dass Israel aufhören sollte, Apartheid zu praktizieren oder Palästinenser zu verfolgen. Diese Haltung ist sicherlich antisemitisch.

Greenblatt ist auch auf dem Kriegspfad gegen die Geschichte in der Nation, die dokumentiert, dass Ken Roth, der frühere Mitarbeiter von Human Rights Watch, wegen des Einflusses israelfreundlicher Spender kein Stipendium an der Kennedy School in Harvard erhalten hat.

Ein aktueller @thenation-Artikel konstruiert eine vielschichtige Verschwörungstheorie, die auf einer Reihe von Vermutungen über mächtige pro-israelische jüdische Philanthropen beruht, die sich in Machtpositionen an der @Kennedy_School einarbeiten. Das ist klassischer #Antisemitismus.



Die Israel-Lobby sagt das schon seit zwei Jahrzehnten: Wenn man über die Israel-Lobby spricht, ist man ein Antisemit. Es ist eine Strategie, um der Apartheid politische Immunität zu gewähren, eine Strategie, die nur noch mehr Hass gegen das jüdische Establishment erzeugen wird – wenn junge Juden wegen Israel in “Schwaden” aus dieser Gemeinschaft weglaufen.



Hier ist die Übersicht. Israel ist von Anfang an durchmischt. Die Liste der antisemitischen Tropen der ADL umfasst die Überzeugung, dass Juden Israel gegenüber loyaler sind als gegenüber den USA, dass Juden zu viel Einfluss in der Geschäftswelt und an der Wall Street haben “und zu viel Macht in den heutigen Vereinigten Staaten”. Und Juden bemühen sich, andere Juden einzustellen (53 Prozent der Befragten stimmen dem zu), und Juden sind nicht “warm und freundlich” (17 Prozent). Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …