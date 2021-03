Bild: Mansour Abbas, Israeli Arab member of the United Arab List party, speaks during a campaign rally for the Joint List political alliance ahead of upcoming September parliamentary elections, in the Arab town of Kafr Yasif in northern Israel on 23 August2019. [AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images]

Ready to work with Netanyahu: Mansour Abbas splinters Arab vote in Israel At a glance, it may appear that the split of Arab political parties in Israel is consistent with a typical pattern of political and ideological divisions which have afflicted the Arab body politic for many years. This time, however, the reasons behind the split are quite different.

Bereit zur Zusammenarbeit mit Netanjahu: Mansour Abbas spaltet arabische Stimme in Israel

Von Ramzy Baroud

2. März 2021



Buchvorstellung des neuen Buches von Ramzy Baroud – Die letzte Erde: A Palestinian Story am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

Auf den ersten Blick mag es den Anschein haben, dass die Spaltung der arabischen politischen Parteien in Israel einem typischen Muster politischer und ideologischer Spaltungen entspricht, die die arabische Körperpolitik seit vielen Jahren plagen. Dieses Mal sind die Gründe für die Spaltung jedoch ganz anders.

Während Israel sich auf seine vierten allgemeinen Wahlen innerhalb von zwei Jahren vorbereitet, die für den 23. März angesetzt sind, scheinen Israels palästinensisch-arabische Wähler in einer Machtposition zu sein, die sie zum Königsmacher in der zukünftigen Koalitionsregierung des Landes machen soll. Aber etwas Seltsames ist passiert. Die Gemeinsame Liste, die bei früheren Wahlen erfolgreich die arabische Wählerschaft in Israel vereint hat, erlitt mit der Abspaltung der Vereinigten Arabischen Liste (Raam) am 4. Februar einen großen Rückschlag.

Raam ist der politische Arm des südlichen Zweigs der islamischen Bewegung in Israel. Im April 2019 trat sie zu den Wahlen in einer gemeinsamen Koalition mit der Partei Nationale Demokratische Allianz (Balad) an. Im September 2019 und erneut im März 2020 trat sie bei den Parlamentswahlen als Teil der Gemeinsamen Liste an, einem arabischen Bündnis, dem neben Balad auch die Demokratische Front für Frieden und Gleichheit (Hadash) und die Arabische Bewegung für Erneuerung (Ta’al) angehören.

Trotz ihrer ideologischen Gräben und unterschiedlichen sozioökonomischen Visionen haben die arabischen Parteien in Israel das Gefühl, dass ihre Einheit dringender denn je ist. Dafür gibt es Gründe.

Israel hat sich schnell nach rechts bewegt, wo ultranationalistische und religiöse Gruppen nun den Mainstream der israelischen Politik repräsentieren. Die Mitte, die sich vorübergehend unter dem Banner von Blau und Weiß (Kahol Lavan) vereinigte, hat aktiv einen ähnlichen Diskurs gefördert wie Israels traditionelle Rechte vergangener Jahre. Schließlich hat sich die Linke aufgelöst, um eine beispiellos marginale Rolle zu spielen, mit wenig oder gar keinem Einfluss auf die israelische Politik.

Da die israelische Rechte in den letzten Jahren ermutigt wurde, wurden verschiedene anti-arabische Gesetze von der rechts-dominierten Knesset (Parlament) verabschiedet. Das offensichtlichste Beispiel ist das “Nationalstaatsgesetz”, das die ausschließliche Identität Israels als jüdischer Staat hervorhebt, während es die Rechte, Religionen und Sprache der palästinensischen Araber abwertet.

Ein Mitglied der israelischen Sicherheitskräfte geht an Wahlplakaten von Israels blau-weißem politischen Bündnisführer (Kahol Lavan) Benny Gantz, dem arabisch-israelischen Mitglied der Gemeinsamen Liste Ahmad Tibi, dem israelischen Verteidigungsminister Naftali Bennett und Premierminister Benjamin Netanjahu vorbei, in der Nähe der Ibrahimi-Moschee, die den Juden auch als die Höhle der Patriarchen bekannt ist, in der geteilten Westbankstadt Hebron am 23. Februar 2020. (Foto: HAZEM BADER / AFP) (Foto: HAZEM BADER/AFP via Getty Images)

Bei den Wahlen im September 2019 zahlte sich die arabische Einheit schließlich aus, als die Gemeinsame Liste 13 der 120 umkämpften Sitze in der Knesset gewann. Im April 2020 schnitten die vereinigten arabischen Parteien sogar noch besser ab und wurden zum ersten Mal in der Geschichte Israels zum drittgrößten politischen Block des Landes nach Likud und Kahol Lavan.

Offensichtlich waren die arabischen Parteien bereit, sich in den politischen Prozess einzubringen, nicht als marginale Kräfte, sondern als aktive Teilnehmer. Ayman Odeh, der Chef der Gemeinsamen Liste, hatte mehrere Annäherungsversuche an Benny Gantz, den Führer der zentristischen Kahol Lavan, gemacht. Odeh hatte argumentiert, dass mit Hilfe der Gemeinsamen Liste eine von der Mitte geführte Koalition endlich bereit wäre, den rechten israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu von der Macht zu verdrängen.

Gantz weigerte sich, arabische Parteien in seine Regierungskoalition aufzunehmen und zog es stattdessen vor, eine gemeinsame Basis mit seinem Erzfeind Netanjahu zu suchen. Beide bildeten im Mai 2020 eine Einheitsregierung, die nur sieben Monate dauerte.

Indem er sich weigerte, die Gemeinsame Liste einzubeziehen, unternahm Gantz den ersten Schritt, seine eigene vielversprechende zentristische Koalition zu zerstören, die damals Jesch Atid und Telem umfasste. Die Führer der beiden letztgenannten Fraktionen spalteten sich offiziell ab, kurz nachdem Gantz dem Bündnis mit Netanyahu zugestimmt hatte. Bei den kommenden Wahlen im März wird Yesh Atid unabhängig antreten, während Telem sich entschieden hat, nicht an den Wahlen teilzunehmen, um, wie es heißt, die Stimmen der Opposition nicht weiter zu spalten.

Aus strategischer Sicht wäre dies der günstigste Moment für die Arabische Gemeinsame Liste gewesen, um ihre Wahlsiege endlich in politischen Erfolg umzumünzen. Es gibt eine wachsende Erkenntnis, dass eine Koalitionsregierung in Israel, selbst wenn sie gebildet würde, ohne arabische Unterstützung nicht tragfähig wäre. Folglich buhlen die führenden politischen Lager des Landes offen um die Stimmen der Araber.

In der Tat, Netanjahu, der 2015 Angstmacherei benutzte, um die Rechte hinter sich zu versammeln, indem er sagte, dass arabische Wähler “in Scharen zu den Wahllokalen gehen”, dreht sich jetzt um. Bei einem Besuch in der arabischen Stadt Nazareth am 13. Januar behauptete er, dass seine früheren Kommentare falsch interpretiert worden seien. In anderen arabischen Städten brüstete er sich mit seiner Leistung bei der Unterstützung arabischer Gemeinden und bei der Bekämpfung der Koronavirus-Pandemie. Seine anti-arabische Rhetorik ist derzeit auf einem historischen Tiefpunkt.

Der Zentrist Yair Lapid von Yesh Atid hat ebenfalls Bereitschaft gezeigt, mit arabischen Politikern zusammenzuarbeiten, und erklärte am 17. Januar: “Es war ein Verlust, dass wir es in der jetzigen Knesset nicht getan haben”, womit er sich auf Gantz’ Ablehnung arabischer Unterstützung und den Ausschluss von Arabern aus der Koalitionsregierung bezog.

Doch anstatt ihren Wahlerfolg zu nutzen, hat sich die Gemeinsame Liste wieder einmal zersplittert, genauer gesagt, eine wichtige Partei, Raam, hat die Koalition verlassen. Dieses Mal war die Zersplitterung jedoch nicht das Ergebnis ideologischer Differenzen, sondern das Resultat der verwirrenden Position des Raam-Führers Mansour Abbas.

Im Februar hatte Abbas seine Bereitschaft signalisiert, einer von Netanjahu geführten Koalition beizutreten. Er rechtfertigte seine schockierende Kehrtwende mit wenig überzeugenden politischen Plattitüden wie man müsse in die Zukunft schauen können und eine bessere Zukunft für alle aufbauen” und so weiter.

Die Tatsache, dass Netanjahu größtenteils für die verzweifelten Zukunftsaussichten der israelischen Araber verantwortlich ist, scheint für Abbas völlig irrelevant zu sein. Er ist unerklärlicherweise sehr daran interessiert, jeder zukünftigen politischen Allianz beizutreten, selbst wenn sie Israels chauvinistischste politische Akteure einschließt.

Die israelische rechtsgerichtete Zeitung, die Jerusalem Post, fasst Abbas’ verheerenden Schlag gegen die arabische Einheit kurz vor den Wahlen mit dieser Schlagzeile zusammen: “Meet Mansour Abbas, Prime Minister Benjamin Netanyahu’s unlikely ally”.

Laut einer aktuellen Umfrage des israelischen Senders Channel 13 könnte Abbas’ Raam-Partei nach den Wahlen im März möglicherweise 4 Sitze in der Knesset kontrollieren. Es ist auch denkbar, dass Raam die erforderliche Hürde von 3,25 Prozent nicht erreicht und somit keine politische Vertretung erhält. So oder so, Abbas’ offensichtliche selbstsüchtige Torheit könnte die arabischen Parteien eine historische und unvergleichliche Gelegenheit kosten, sich als entscheidende politische Kraft zu behaupten, die den israelischen Rassismus und die palästinensisch-arabische Marginalisierung herausfordern könnte.

Jetzt, da alle Wahlbündnisse endgültig feststehen, hat Mansour Abbas eindeutig die falsche Wahl getroffen und, egal wie sie ausgeht, bereits verloren. Übersetzt mit Deepl.com

