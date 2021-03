“Außer Rand und Band”, genau nach Plan des Regime….

Bild: Masked Israeli settlers attack Palestinian olive farmers from the village of Hawara on fields near the settlement of Yitzhar in the Israeli-occupied West Bank, on October 7, 2020 [JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images]

Increasing settler violence goes unchecked by the Israel ‘Defence’ Forces As I was reading an article headlined “Israel says 600 children given Covid jab had no serious side effects”, my twitter feed was filled with messages expressing outrage about a video of some other children: Palestinian children. Israel arrested 5 Palestinian children aged 7-11 today after they were picking flowers near a settlement in the occupied West Bank according to rights groups.

Zunehmende Siedlergewalt wird von den israelischen “Verteidigungs”-Kräften nicht kontrolliert

Von Professor Kamel Hawwash

12. März 2021

Während ich einen Artikel mit der Überschrift “Israel says 600 children given Covid jab had no serious side effects” (Israel sagt, 600 Kinder, denen eine Covid-Impfung verabreicht wurde, hatten keine ernsthaften Nebenwirkungen) las, füllte sich mein Twitter-Feed mit Nachrichten, in denen Empörung über ein Video zum Ausdruck gebracht wurde, das einige andere Kinder zeigt: Palästinensische Kinder.

Dies erzählte eine ganz andere Geschichte. Palästinensische Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren wurden von voll bewaffneten und maskierten israelischen Soldaten, die für die Verhaftung von gefährlichen Kriminellen ausgerüstet sind, brutal misshandelt. Die Bilder waren obszön. Die Macht der israelischen Armee – der so genannten israelischen “Verteidigungs”-Kräfte – wird eingesetzt, um Kinder zu terrorisieren, einfach weil sie es kann.

Pro-Israelis sprangen sofort zur Verteidigung der Soldaten auf und behaupteten, dass die Kinder Privateigentum “stehlen” würden; es wurde wenig Mitgefühl für die Situation gezeigt, in der sich die Kinder befanden. Tatsächlich sammelten die Kinder Akkub, eine stachelige Wildblume, die in der Saison wächst und die Hauptzutat für einen palästinensischen Auflauf mit dem gleichen Namen wie die Blume ist. Ihr Verbrechen war offenbar, dass sie sich auf “privatem Land” in der Nähe der illegalen israelischen Siedlung Havat Mi’un im Süden Hebrons aufhielten. Diejenigen, die sich auf die Seite der Soldaten stellten, behaupteten, dass der Vorfall nicht akkurat dargestellt wurde – dass das Video reines “Pallewood” war – und dass die Kinder in eine nahegelegene “Holding Station” gebracht wurden, bevor sie zu ihren Eltern entlassen wurden. Ich frage mich, ob sie so nachsichtig gewesen wären, wenn die Kinder Juden gewesen wären, die von Soldaten einer ausländischen Armee gefangen wurden.

Der Kontrast zwischen diesen beiden Nachrichtenberichten könnte nicht krasser sein. In der einen versucht Israel, israelische Kinder vor Covid-19 zu schützen; in der anderen terrorisieren seine Soldaten palästinensische Kinder. Ich möchte, dass alle Kinder vor Schaden bewahrt werden und mache keinen Unterschied zwischen israelischen und palästinensischen Kindern, aber Israel diskriminiert täglich zwischen ihnen.

Israels Missbrauch, Misshandlung und sogar das Erschießen und Töten von palästinensischen Minderjährigen ist gut dokumentiert. Es lohnt sich auch, daran zu erinnern, dass die Tortur der palästinensischen Kinder nicht mit ihrer Verhaftung endet; sie werden in der Regel in jeder Phase auf dem Weg zu den Militärgerichten misshandelt, die sich nicht nur mit ihnen befassen, sondern auch eine fast 99-prozentige Verurteilungsrate haben. Israelische Kinder und ihre Familien, auch die, die in den illegalen Siedlungen leben, unterliegen dem Zivilrecht, nicht dem Militärrecht.

Hinter der Gefangennahme der Kinder durch israelische Soldaten verbirgt sich ein weiteres Problem, mit dem die Palästinenser unter der Besatzung konfrontiert sind: die zunehmende Zahl von Angriffen durch illegale Siedler, die die “Verteidigungskräfte” als Schutzschild benutzen. Einfach ausgedrückt: Die Gewalt der Siedler nimmt zu, unterstützt und begünstigt durch israelische Soldaten. Die häufigste Art von Angriffen richtet sich gegen etwas, das symbolisch für das Volk Palästinas und ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft ist: der Olivenbaum. Nicht nur, dass Israel als Staat mehr als eine Million Olivenbäume in den besetzten Gebieten gefällt hat, auch Siedler fällen und verbrennen die Bäume regelmäßig aus reiner Bosheit und als Angriff auf die Lebensgrundlage der Palästinenser, um sie von ihrem Land zu vertreiben.

Meinung: Warum eskaliert der israelische Siedler-Terrorismus?

Dies wird durch einen Bericht der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem bestätigt, die das Problem der Siedlergewalt als “staatlich unterstützte Siedlergewalt” bezeichnete. B’Tselem bekräftigte, dass Israel nach internationalem Recht die Pflicht hat, die Palästinenser im Westjordanland vor solcher Gewalt zu schützen. “Das langfristige Ergebnis der Siedlergewalt”, so die Schlussfolgerung, “ist die Enteignung der Palästinenser aus immer mehr Gebieten im Westjordanland, was Israels Beschlagnahmung von Land und Ressourcen erleichtert.”

Die illegalen Siedler sind durch ihren sicheren Glauben ermutigt worden, dass sie keine Konsequenzen für die Belästigung und Angriffe auf Palästinenser und deren Eigentum zu erwarten haben. Sie stützen sich auch auf den Glauben, dass Israel das von ihm besetzte Land als jüdisches Land betrachtet, auf das die einheimischen Palästinenser kein Recht haben. Bei zwei Gelegenheiten in letzter Zeit hat sich der berüchtigte und voll bewaffnete israelische Siedler Zvi Bar Yosef erdreistet, palästinensischen Familien zu befehlen, ihr Picknick an einem ruhigen Ort zu verlassen. Er lebt in einem Siedlungsaußenposten namens Havat Zvi, der sowohl nach israelischem als auch nach internationalem Recht illegal ist; er befindet sich in der Nähe des Dorfes Jibiya. Bei der ersten Gelegenheit wurde er von Soldaten begleitet, die eine palästinensisch-israelische Familie aufforderten, den öffentlichen Bereich zu verlassen. Die Tatsache, dass es sich um israelische Staatsbürger handelte, machte keinen Unterschied für das Ergebnis. Das ist es, was “Gleichheit” im Apartheidstaat Israel bedeutet.

Regelmäßig greifen Siedler nachts palästinensische Dörfer an und beschmieren Wände und Autos mit antipalästinensischen Graffiti. Der illegale Außenposten von Yitzhar ist als Brutstätte des Hasses berüchtigt, Heimat junger israelischer Siedler, die es als ihre Lebensaufgabe ansehen, das Leben der Palästinenser so elend wie möglich zu machen. Siedler aus diesem Außenposten haben sogar erlebt, dass ihre Angriffe auf israelische Soldaten ungestraft blieben, während ähnliche Angriffe von Palästinensern eine harte und möglicherweise tödliche Reaktion zur Folge gehabt hätten.

Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass sich die Gewalt der Siedler nicht auf die Beschädigung von Eigentum oder kleinere Verletzungen von Palästinensern beschränkt hat. Im Jahr 2015 legte der israelische Terrorist Amiram Ben-Uliel eine Brandbombe auf das Haus der Familie Dawabsheh im Dorf Duma in der Nähe von Nablus, tötete den 18 Monate alten Ali und verbrannte seine Eltern Riham und Saad so schwer, dass ihre Verletzungen tödlich waren. Der vierjährige Ahmad überlebte mit schweren Verbrennungen. Ben-Uliel hatte “Rache” und “Lang lebe König Messias” an die Wände des Hauses der Dawabshehs und eines anderen Hauses im Dorf gesprüht.

Während die Zahl der tödlichen Angriffe durch Siedler zum Glück selten bleibt, eskaliert ihre Gewalt gegen die Palästinenser. Ist es Zufall, dass dies geschieht, seit die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu im letzten Jahr damit drohte, große Teile des palästinensischen Landes zu annektieren? Während die Androhung der de jure Annexion ausgesetzt wurde, um Normalisierungsabkommen mit einigen arabischen Staaten zu ermöglichen, bleibt der Glaube unter den Israelis, insbesondere unter den fanatischen Siedlern, dass das gesamte Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer ihnen gehört.

Das hat die Siedler ermutigt, die Palästinenser zu terrorisieren, um sie dazu zu bringen, ihre Häuser und ihr Land zu verlassen. Auch wenn ich zuversichtlich bin, dass Israel und seine illegalen Siedler in diesem Bestreben scheitern werden, wird das Leben der Palästinenser an der Frontlinie des Siedlerterrorismus weiterhin schwierig sein. Wenn der Besatzungsstaat Israel seine rechtliche Verpflichtung zum Schutz der Menschen unter Besatzung ignoriert, sollte die internationale Gemeinschaft das nicht tun. Sie sollte Sanktionen gegen Israel verhängen, bis es seinen internationalen Verpflichtungen als Besatzer nachkommt und seinen illegalen Siedlern Recht und Ordnung auferlegt. Und sie sollte die gefährdeten palästinensischen Kinder impfen, wenn sie schon dabei ist. Übersetzt mit Deepl.com

