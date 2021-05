Bild: Sudanese people rally against their country’s recent signing of a deal on normalising relations with Israel, outside the cabinet offices in the capital Khartoum, Sudan on January 17, 2021 [Mahmoud Hjaj – Anadolu Agency]

Die “strategische Bedeutung” des Abraham-Abkommens ist es, den israelischen Kolonialismus zu schützen

Von Ramona Wadi

6. Mai 2021

US-Präsident Joe Biden hat einen weiteren Beweis dafür geliefert, dass seine Politik dem Erbe seines Vorgängers Donald Trump folgen wird. In seinem ersten Telefonat mit dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, betonte Biden die Wichtigkeit der Normalisierung der Beziehungen zu Israel im Rahmen der “Abwendung von Spannungen” und der “Herbeiführung von Frieden” im Nahen Osten.

“In diesem Zusammenhang unterstrich der Präsident die strategische Bedeutung der Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel”, teilte das Weiße Haus mit. “Er drückte seine volle Unterstützung für die Stärkung und den Ausbau dieser Vereinbarungen aus.”

Der ehemalige Trump-Berater Jared Kushner kündigte unterdessen die Gründung des privat finanzierten Abraham Accords Institute for Peace an. “Frieden” ist in diesem Zusammenhang natürlich ein Euphemismus für profitable Handelsgeschäfte auf Kosten des palästinensischen Volkes. Israels Außenminister Gabi Ashkenazi wird zusammen mit arabischen Diplomaten an der Organisation beteiligt sein. Robert Greenway, der Top-Berater von Trump im Nationalen Sicherheitsrat war, wird der Exekutivdirektor der Organisation sein.

Dies ist weit entfernt von dem, was uns die anfänglichen Erklärungen zur Ankündigung des Abraham-Abkommens hätten glauben lassen. Die ausgesetzte formale Annexion palästinensischer Gebiete war ein vermeintlicher Sieg für das palästinensische Volk, auch wenn Israel mit dem weiteren Ausbau von Siedlungen und der faktischen Annexion von palästinensischem Land begann. Aber warum sollten sich die Palästinenser beschweren, wenn die UNO ihren Segen zu weiteren Menschenrechtsverletzungen aus Profitgründen gegeben hat?

Jetzt, so scheint es, werden die Palästinenser noch mehr an den Rand gedrängt für ein größeres “Friedensprojekt”, das nichts als eine Fassade für politische und wirtschaftliche Allianzen ist. Die sogenannte “strategische Bedeutung” ist eine kollektive Anstrengung, um sicherzustellen, dass die Abraham-Abkommen so weit wie möglich von den Palästinensern abgekoppelt werden. Für die arabischen Regierungen, die solche Abkommen mit Israel eingehen, ist das kein Widerspruch. Schließlich ist die palästinensische Sache seit Jahrzehnten eher Gegenstand endloser Treffen als echter Bemühungen um ein politisches Abkommen geworden, das auf einem Ende der israelischen Kolonisierungspläne beruht.

Unterdessen haben die Einwände der Palästinensischen Autonomiebehörde gegen die Normalisierungsabkommen weder politisches noch diplomatisches Gewicht, da Führer Mahmoud Abbas in der internationalen Arena immer noch um das Zwei-Staaten-Paradigma ringt. Die palästinensische Führung hat keinen Versuch unternommen, die politische Entstehung der Zwei-Staaten-Lösung” mit den Normalisierungsabkommen in Verbindung zu bringen und mit der Tatsache, dass jahrzehntelange Verhandlungen zur aktuellen De-facto-Annexion palästinensischen Landes geführt haben.

Bei aller Rhetorik Bidens über den Zwei-Staaten-Kompromiss ist klar, dass Trumps Erbe die US-Politik immer noch beeinflusst. Im Februar gab der ehemalige US-Botschafter in Israel, der Erz-Zionist David Friedman, ein Interview, in dem er das Abraham-Abkommen so vereinfachte: “Was wir demonstriert haben, indem wir so pro-israelisch waren, ist, dass wir ein guter Freund für einen Verbündeten sein können, der unsere Hilfe braucht.”

Während die Normalisierungsabkommen in der Tat vorteilhaft für die unterzeichnenden Länder sind, ist das letztendliche Ziel, Israels Kolonisierungsprozess zu schützen. Und beim Schutz Israels durch Handelsabkommen bleibt den Palästinensern wenig übrig als ihre legitimen Rechte, die die UNO nicht anerkennt, außer in ihren statistischen Verweisen oder Berichten, die dazu da sind, die internationale Organisation zu verschönern, aber nicht, um die Unterdrückten dieser Welt zu schützen. Übersetzt mit Deepl.com

