Gnadenlos lässt “Vichy-Abbas” jeden Konkurrenten oder missliebigen Gegner vernichten…. Wie lange lassen sich die Palästinenser das noch gefallen?



Hamas: Abbas responsible for Palestinian activist’s murder Hamas says it holds Palestinian Authority President Mahmoud Abbas fully responsible for the assassination of activist and political opponent, Nizar Banat.

Bild: Palestinians protest against the death of activist Nizar Banat in Gaza, on 24 June 2021 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]

Hamas: Abbas verantwortlich für Mord an palästinensischem Aktivisten

25. Juni 2021

Die Hamas macht den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, für die Ermordung des Aktivisten und politischen Gegners, Nizar Banat, voll verantwortlich.

“Die Islamische Widerstandsbewegung Hamas verurteilt aufs Schärfste die Ermordung des Aktivisten und politischen Gegners Nizar Banat, stellvertretender Vorsitzender der Liste für Freiheit und Würde bei den Parlamentswahlen, durch Abbas’ Sicherheitskräfte”, heißt es in einer Erklärung, und weiter: “Dieses orchestrierte und vorsätzliche Verbrechen spiegelt die Absichten und das Verhalten von Abbas’ Behörde und seinen Sicherheitsdiensten gegenüber unserem Volk, oppositionellen Aktivisten und politischen Gegnern wider.”

“Die Hamas macht den Präsidenten der Osloer Behörde, Mahmoud Abbas, und seine Behörde für alle Auswirkungen und Konsequenzen dieses abscheulichen Verbrechens verantwortlich, das sich in die Reihe der Verbrechen und Verstöße dieser Behörde gegen unser Volk einreiht”, hieß es weiter.

Sie fügte hinzu, dass sie die Entscheidung des PA-Ministerpräsidenten Muhammad Shtayyeh, ein Komitee zur Untersuchung der Umstände des Attentats zu bilden, ablehnt und sagte: “Es gibt kein Vertrauen in ein Komitee, das von der Behörde, ihrer Regierung und den Diensten gebildet wird, denn sie alle haben das Attentat ausgeführt und müssen die volle Verantwortung für dieses abscheuliche Verbrechen tragen”.

Die Erklärung rief das palästinensische Volk, die Fraktionen und Institutionen auf, ihre Verantwortung zu übernehmen, mutige und verantwortungsvolle nationale Entscheidungen gegenüber denjenigen zu treffen, die in dieses abscheuliche Verbrechen verwickelt sind, und sich dafür einzusetzen, das palästinensische Volk vor der Unterdrückung, Arroganz und Kriminalität der PA zu schützen.

Banat, ein offener Kritiker der PA, sollte bei den Parlamentswahlen kandidieren, die von Abbas Anfang des Jahres abgesagt wurden. Laut seiner Familie wurde er gestern von Sicherheitskräften der PA verhaftet und mit Schlagstöcken geschlagen, später wurde festgestellt, dass er getötet wurde. Übersetzt mit Deepl.com–

