Israel erleidet einen “bedeutenden Schlag”, als die Biden-Administration von Trumps Golanhöhen-Politik zurücktritt

25. Juni 2021

Die Biden-Administration hat angedeutet, dass sie die israelische Souveränität über die Golanhöhen nicht anerkennt, in einer politischen Kehrtwende, die als “signifikanter Schlag” für den Besatzungsstaat angesehen wird. Das südwestsyrische Territorium wurde 1967 durch Israels Angriffskrieg beschlagnahmt, aber seine Souveränität über die Region wurde nie von der internationalen Gemeinschaft anerkannt. Annexion und territoriale Eroberung sind nach internationalem Recht verboten.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der von vielen als der pro-israelischste amerikanische Führer in der Geschichte des Landes angesehen wird, hat jedoch 2019 die Souveränität des zionistischen Staates über die Golanhöhen anerkannt. Ekstatisch über die Entscheidung, benannten die Israelis eine illegale Siedlung in dem Gebiet “Trump Heights”, um den 75-Jährigen zu ehren, dessen letzte Tage im Amt von Kontroversen geprägt waren.

Trumps Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen kam zu einer Reihe von Schritten seiner Administration hinzu, die den internationalen Konsens verletzten, darunter die Anerkennung Jerusalems als einheitliche Hauptstadt Israels und die Erteilung von grünem Licht an Netanjahu für den Ausbau von Siedlungen, die alle nach internationalem Recht als illegal gelten.

Bis jetzt hat es die Biden-Administration vermieden, klar über ihre Position zum Status der Golanhöhen zu sprechen. Außenminister Antony Blinken warf die Frage zum ersten Mal im Februar auf, als er nicht sagen wollte, ob das Außenministerium weiterhin an der Entscheidung der früheren Regierung festhält. Damals sagte Blinken nur, dass die Golanhöhen “weiterhin von echter Bedeutung für Israels Sicherheit sind”, aber dass ihr formaler Status unklar bleibt.

Kürzlich drängte das Washington Free Beacon die Biden-Administration in dieser Angelegenheit. Als Antwort sagte ein Beamter des Außenministeriums, das Gebiet gehöre niemandem und die Kontrolle könne sich je nach der sich ständig ändernden Dynamik in der Region ändern.

“Der Minister war sich darüber im Klaren, dass der Golan als praktische Angelegenheit sehr wichtig für Israels Sicherheit ist,” sagte ein Beamter des Außenministeriums dem Free Beacon. “Solange [Bashar Al-Assad] in Syrien an der Macht ist, solange der Iran in Syrien präsent ist, Milizen, die vom Iran unterstützt werden, das Assad-Regime selbst – all das stellt eine signifikante Sicherheitsbedrohung für Israel dar, und als praktische Angelegenheit bleibt die Kontrolle des Golan von echter Bedeutung für Israels Sicherheit.”

Die obige Aussage wird als weit entfernt von der Anerkennung von Israels Souveränität über das Gebiet gesehen. Die Anerkennung der israelischen Kontrolle als praktische Angelegenheit” soll weit hinter dem formellen Politikwechsel zurückbleiben, der von der Trump-Administration angeordnet wurde, die als erste Regierung Israels vollständige Kontrolle über das Gebiet anerkannte.

Die Kommentare haben eine Gegenreaktion ausgelöst, die von vielen als politische Kehrtwende angesehen wird. Der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo, der eine zentrale Rolle bei der Änderung der US-Politik auf den Golanhöhen spielte, beschuldigte die derzeitige Regierung, die Sicherheit Israels zu gefährden. Die 57-Jährige ist eine evangelikale Christin. Ein zentraler Grundsatz ihres Glaubens ist die Vorstellung, dass Gott den Juden das Land versprochen hat und dass die Versammlung der Juden in Israel in der Prophezeiung der Entrückung – dem Aufstieg der Christen in das Reich Gottes – vorhergesagt wird.

Andere innerhalb der republikanischen Partei versuchen, ein Gesetz zu verabschieden, das die israelische Souveränität über die besetzten Golanhöhen anerkennt. Übersetzt mit Deepl.com

