Im Westen Nichts Neues



https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-how-west-coopts-human-rights-industry



Bild: Israeli soldiers aim towards Palestinian protesters near Nablus in the occupied West Bank (AFP)



Israel-Palästina: Wie der Westen die Menschenrechtsindustrie vereinnahmt



Von Osama Tanous

1. Oktober 2021



Viele Menschenrechtsberichte über Israel-Palästina, die von europäischen und amerikanischen Hilfsorganisationen in Auftrag gegeben und finanziert werden, lassen wichtige Stimmen und Zusammenhänge außen vor

Menschenrechtsberichte mögen zwar dazu dienen, das Elend durch Daten und Statistiken zu dokumentieren, doch die Frage bleibt: Welche Wirkung haben diese Berichte wirklich? Verändern sie wirklich die politischen Realitäten vor Ort?

In ihrer brillanten Einleitung zu einer Sonderausgabe des Journal of Palestine Studies, die sich mit der Covid-19-Pandemie befasst, stellt Danya Qato die Wirksamkeit der Gesundheits- und Menschenrechtsberichterstattung in Palästina in Frage. Sie argumentiert, dass diese von europäischen und amerikanischen Hilfsorganisationen in Auftrag gegeben und finanziert wird, was zu Berichten führt, die sowohl im Ton als auch im Inhalt vorhersehbar sind.

In solchen Berichten werden Menschenrechtsverletzungen wie die Zerstörung von Häusern, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und die Belagerung des Gazastreifens sowie deren Auswirkungen auf die Gesundheit dokumentiert und tabellarisch aufgeführt. Doch so wichtig es auch ist, die Erscheinungsformen siedlungskolonialer Gewalt im 21. Jahrhundert zu dokumentieren, so bedeutungslos werden diese Berichte leider durch Untätigkeit, Doppelarbeit und Ineffizienzen.

Die Autoren folgen dem üblichen Muster, die Erfahrungen der Palästinenser in westliche Diagnosen einzupassen, anstatt zu versuchen, auf palästinensischer wissenschaftlicher Arbeit aufzubauen

Ende letzten Jahres wurde von Physicians for Human Rights – Israel (PHR-I), Yesh Din und Breaking the Silence gemeinsam ein von der EU finanzierter Bericht mit dem Titel “A Life Exposed” veröffentlicht, in dem es um israelische Militärinvasionen in palästinensische Häuser im besetzten Westjordanland geht.

Sie stellt auf elegante Weise eine interessante Collage von Erfahrungen auf beiden Seiten der Waffe dar und untersucht, wie Hausdurchsuchungen von Palästinensern einerseits und israelischen Soldaten andererseits erlebt werden.

Yesh Din dokumentierte zwischen März 2018 und Mai 2019 128 separate Vorfälle von Hauseinbrüchen. PHR-I führte 31 Interviews durch, die sich auf die psychischen Auswirkungen dieser Überfälle konzentrierten, und Breaking the Silence befragte 40 Soldaten und fünf Offiziere, die an den Überfällen beteiligt waren.

Der Bericht wirft ein wichtiges Licht auf die grausame Natur von Hausdurchsuchungen. Er zeigt, dass 88 Prozent der Überfälle zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens stattfinden – ein Zeitpunkt, der den Schrecken für palästinensische Familien noch verstärkt, die von schwer bewaffneten israelischen Soldaten, die ihre Häuser stürmen, aus dem Schlaf gerissen werden.

Verstoß gegen das Völkerrecht

Die Razzien dauern durchschnittlich 80 Minuten, wobei die Soldaten die Familienmitglieder – einschließlich der Kinder – auffordern, sich in einem Raum zu versammeln, während sie Drohungen aussprechen und Schusswaffen auf sie richten. Es ist leicht, die Genehmigung für solche Razzien zu erhalten; praktisch jedes Szenario kann zur Genehmigung einer Invasion und zur Verhaftung von Palästinensern führen.

Der Bericht zeigt, wie dieses System der Pflicht der Besatzungsmacht widerspricht, die öffentliche Ordnung und Sicherheit in den besetzten Gebieten im Einklang mit dem Völkerrecht zu wahren. Der Bericht unterstreicht auch, dass die Invasionen in vielen Fällen lediglich zum Zweck der Kartierung durchgeführt werden: um Fotos zu machen und Informationen zu sammeln. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, und oft führen die gesammelten Informationen ins Leere.

In dem Bericht wird auch erläutert, wie Hausdurchsuchungen ein Klima der Angst und Einschüchterung schaffen und bei den Opfern posttraumatische Stresssymptome hervorrufen. Die Überfälle zerstören die Fähigkeit der Eltern, ihre Kinder zu schützen und ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Auf diese Weise vermeidet der Bericht zwei häufige Fallstricke der Forschung zur psychischen Gesundheit in Palästina. Die eine ist das unnötige Bestreben, Prozentsätze zu berechnen, um eine Korrelation zwischen einer “Exposition”, wie z. B. einem Einbruch in ein Haus, und einem “Ergebnis”, wie z. B. psychischen Problemen, aufzuzeigen.

Zum anderen werden die Palästinenser pathologisiert, indem sie als “gestört” oder als von Natur aus widerstandsfähig abgestempelt werden. In der Tat sind ihre Reaktionen normale Reaktionen auf eine anormale Realität.

Gleichzeitig folgen die Autoren jedoch dem üblichen Muster, die Erfahrungen der Palästinenser in westliche Diagnosen einzupassen, anstatt zu versuchen, auf palästinensischen wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der psychischen Gesundheit aufzubauen, die organische Konzepte wie Unsicherheit, Demütigung oder das Gefühl, zerbrochen oder zerstört zu sein, integrieren – Arbeiten, die die Gültigkeit westlicher Konzepte zum Verständnis der palästinensischen Erfahrung in Frage stellen.

Besatzung und ethnische Säuberung

Noch wichtiger als der Bericht selbst ist der Kontext, in dem er steht. Der renommierte Soziologe Start Hall sagte einmal: “Der Ball, der ein physisches Objekt ist, erhält seine Bedeutung als Fußball nur im Kontext der Spielregeln….. , die festlegen, was man mit ihm tun kann und was nicht…. , was der Ball nicht getan hat”.

Solche Berichte stehen eindeutig in einem größeren Zusammenhang, in dem die EU-Länder und die USA Israel diplomatisch und militärisch unterstützen, damit es seine Kriege, seine Besatzung und seine ethnische Säuberung der Palästinenser durchführen kann. Dieselben Länder schaffen und finanzieren eine Industrie der Gesundheits- und Menschenrechtsberichterstattung, die die Auswirkungen der politischen Gewalt auf die Gesundheit der Palästinenser dokumentiert und untersucht.

Diese problematische Struktur verstärkt die Stimmen der israelischen Menschenrechtsgruppen als Experten, neutral und objektiv, während die Stimmen der Palästinenser weitgehend ignoriert werden. Palästinensische Menschenrechtsgruppen arbeiten seit Jahrzehnten vor Ort, dokumentieren die Menschenrechtsverletzungen und setzen sich für die Rechte der Palästinenser ein, während ihre eigenen Büros überfallen und ihre Mitarbeiter verhaftet werden.

Wie Haneen Maikey und Lana Tatour in einem früheren Artikel für MEE ausführlich beschrieben haben, zirkulieren israelische Menschenrechtsberichte in einer größeren rassistischen Struktur, in der die Erfahrungen der Palästinenser die Rohdaten sind und israelische Menschenrechts-NGOs “die natürlichen Repräsentanten und Gestalter der gelebten Realität der Palästinenser” sind. So werden die israelischen NRO zu Experten, die über die wertvolleren und legitimeren Stimmen verfügen.

Oder, wie die schwarze Feministin Bell Hooks brillant dargelegt hat:

“Du brauchst deine Stimme nicht zu hören, wenn ich besser über dich sprechen kann, als du über dich selbst … Erzähl mir nur von deinem Schmerz. Ich will deine Geschichte kennen. Und dann werde ich sie dir auf eine neue Art und Weise zurückerzählen. Ich erzähle sie dir so, dass sie meine geworden ist, meine eigene … Ich bin immer noch Autor, Autorität. Ich bin immer noch der Kolonisator, das sprechende Subjekt, und du stehst jetzt im Mittelpunkt meiner Erzählung.”

Palästinenser erzählen, schreiben und schreien schon seit Jahrzehnten über ihre Erfahrungen mit dem Siedlerkolonialismus. Palästinensische Menschenrechtsgruppen wie Adameer dokumentieren seit langem militärische Razzien in Häusern und berichten ausführlich darüber, auch über die gesundheitlichen Folgen. Das Badil Resource Center hat die exzessive Gewaltanwendung bei Hausdurchsuchungen detailliert beschrieben, während Defense for Children International – Palestine darüber berichtet hat, wie diese Durchsuchungen von Kindern erlebt werden.

Aber der Marktwert solcher palästinensischer Berichte im Supermarkt der Menschenrechtsberichte verhindert im Allgemeinen, dass sie in den westlichen Medien Schlagzeilen machen.

Osama Tanous ist ein palästinensischer Kinderarzt mit Sitz in Haifa und Vorstandsmitglied von Physicians for Human Rights – Israel. Derzeit ist er Hubert H. Humphrey Fellow für öffentliche Gesundheit und Gesundheitspolitik an der Emory University, Atlanta. Übersetzt mit Deepl.com

