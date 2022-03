Israel profitiert von der Krise in der Ukraine Von Jonathan Ofir

Israel profitiert von der Krise in der Ukraine



Es gibt einen Aspekt der ukrainischen Krise, der Israels Legitimität und seine internationale Straffreiheit stärken

könnte – Waffen.



Von Jonathan Ofir

30. März 2022

Die russische Invasion in der Ukraine hat im “Westen” eine Welle von Boykotten, Desinvestitionen und Sanktionen ausgelöst, die bis zur Absage russischer Künstler reicht. Die Diskrepanz zwischen der Legitimierung solcher Protestmaßnahmen, wenn sie sich gegen Russland richten, und ihrer völligen Ächtung, wenn es um Israel geht, war ein offensichtlicher Grund für die Verbitterung der Palästinenser, die nicht umhin konnten, Heuchelei zu sehen, auch wenn sie mit dem ukrainischen Leiden sympathisierten.

Man könnte – und ich glaube, man sollte – argumentieren, dass dieser Status quo des Exzeptionalismus in Bezug auf Israel die Straffreiheit Israels nur verstärkt, je länger er anhält – er normalisiert einfach Israels Straffreiheit. Das geht schon seit Jahrzehnten so, wird aber angesichts der weitaus unbeherrschteren Reaktion auf Russland immer deutlicher.

Israel hat versucht, in der Krise den Vermittler zu spielen – aber das scheint vor allem ein Spiel zu sein, das die russische Legitimität stärkt, und könnte sich als ein zu hoher Preis erweisen, den Israel zu zahlen hat.

Nichtsdestotrotz gibt es einen Aspekt der Ukraine-Krise, der sich als direkter Gewinn für Israels Legitimität erweisen und seine internationale Straffreiheit stärken könnte – Waffen.

Aktienkurs von Elbit Systems Ltd. in den letzten sechs Monaten (Screenshot: nasdaq.com)

Die Times of Israel berichtete gestern, dass die Aktien des israelischen Waffenriesen Elbit seit Mitte Februar um 40 Prozent gestiegen sind. “Länder in Europa, darunter auch die Wirtschaftsmacht Deutschland, haben beschlossen, ihre Streitkräfte zu modernisieren und die Militärausgaben seit der russischen Invasion zu erhöhen”, heißt es in dem Bericht. Letzte Woche gab Elbit bekannt, dass das Unternehmen einen 27-Millionen-Dollar-Vertrag mit Schweden über Panzermunition abgeschlossen hat.

Elbit ist einer der Hauptverursacher der Unterdrückung der Palästinenser, weshalb das Unternehmen seit Jahren Ziel von Kampagnen von Aktivisten ist, die die Schließung des Unternehmens anstreben – mit einigen bemerkenswerten jüngsten Erfolgen von Aktivisten im Vereinigten Königreich, die direkte Aktionen durchführen (wiederholte Besetzungen der Elbit-Niederlassungen).

Aktivisten von Palestine Action besetzen die Tochtergesellschaft von Elbit System, UAV Engines Ltd, in Shenstone, Staffordshire, am 24. Januar 2022. (Foto: Guy Smallman)

Elbit ist mit seinen Drohnen, Granaten und hochentwickelten Überwachungssystemen für viele zum Symbol für die drakonische militärische Unterdrückung der Palästinenser geworden, die von einer Vielzahl palästinensischer, israelischer und internationaler Menschenrechtsgruppen und -experten als Apartheid bezeichnet wird, zuletzt von UN-Sonderberichterstatter Michael Lynk, der sie als “erbarmungslose Apartheid” bezeichnet. Lynk stellt fest, dass es in dieser erbarmungslosen Apartheid verschiedene Aspekte gibt, die noch schlimmer sind als in der südafrikanischen Version:

Es gibt erbarmungslose Merkmale der israelischen “Apartheid”-Herrschaft in den besetzten palästinensischen Gebieten, die im südlichen Afrika nicht praktiziert wurden, wie z. B. getrennte Autobahnen, hohe Mauern und ausgedehnte Kontrollpunkte, eine verbarrikadierte Bevölkerung, Raketenangriffe und Panzerbeschuss auf die Zivilbevölkerung und die Überlassung der sozialen Fürsorge der Palästinenser an die internationale Gemeinschaft.

Doch nun könnte Elbit sein Image aufbessern, denn wenn der “Westen” sich mit Waffen von Elbit ausrüstet, um sich Russland entgegenzustellen, könnte Elbit und damit Israel als Förderer von Frieden und Sicherheit angesehen werden.

Je mehr Länder an solchen Geschäften mit Elbit und anderen israelischen Waffenfirmen beteiligt sind, desto weniger werden sie sich wahrscheinlich diplomatisch gegen Israel stellen, denn die großen Geschäfte laufen über ein staatliches israelisches Genehmigungsorgan, und es sind meist Staaten, die die Waffen kaufen.

Waffen und Energie

Die Länder in Europa erkennen, dass ihnen in Bezug auf Russland die Hände gebunden sind, da sie in hohem Maße von russischen Ressourcen abhängig sind. Hier in Dänemark stammt der größte Teil der Erdgaseinfuhren von Gazprom. In Europa im Allgemeinen sind es etwa 40 Prozent. Fünfundzwanzig Prozent des Kraftstoffs, mit dem wir hier in Dänemark Autos betanken, ist russisch. Hier spricht man davon, sich innerhalb eines Jahres von dieser Verbindung zu lösen, aber das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, wenn Energieriesen wie Orsted Verträge mit Russland haben, die bis 2030 reichen und die sie nicht verletzen wollen.

Es gibt einen gewaltigen Schub in diese Richtung. Es wird allgemein verstanden, dass Geld Macht bedeutet, und wenn man sich auf Waren von jemandem verlässt, den man eigentlich sanktionieren sollte, dann hat man ein Problem.

Um auf Israel und die Waffen zurückzukommen: Die Waffenindustrie ist als direkte Reaktion auf die russische Aggression stark legitimiert worden. Sogar die Idee von Molotow-Cocktails, die von Zivilisten gegen russische Invasoren eingesetzt werden, wurde von der westlichen Öffentlichkeit akzeptiert. Dies ist ein weiteres dieser erstaunlichen Beispiele, die zeigen, wie anders es ist, Palästinenser zu sein (sie würden im Allgemeinen als Terroristen bezeichnet und von israelischen Soldaten ohne Frage erschossen, was nur wenige, wenn überhaupt, “westliche” Journalisten zu hinterfragen wagen würden). Und wenn das die Stimmung ist, dann gibt es auch ein großes Verständnis für Bewaffnung im Allgemeinen und für die Erhöhung der Militärbudgets.

Die beiden Aspekte – Verringerung der Abhängigkeit von russischen Ressourcen und Erhöhung der Militärausgaben – werden hier als zwei Seiten derselben Medaille betrachtet. Reuters berichtet Anfang des Monats:

Dänemark wird seinen Verteidigungshaushalt erheblich aufstocken und als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine die Unabhängigkeit von russischem Erdgas anstreben, sagte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen am Sonntag. Das nordische Land wird seine Verteidigungsausgaben schrittweise erhöhen, um bis 2033 einen Anteil von 2 % des BIP zu erreichen. Dies entspricht einer Erhöhung der jährlichen Verteidigungsausgaben um rund 18 Milliarden dänische Kronen (2,65 Milliarden Dollar) gemäß einer Vereinbarung zwischen den wichtigsten Parlamentsparteien.

Dies wird als historische Zeit betrachtet:

“Historische Zeiten erfordern historische Entscheidungen”, sagte Frederiksen auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen und fügte hinzu, dies sei “die größte Investition in die dänische Verteidigung in jüngster Zeit”… “Putins sinnloser und brutaler Angriff auf die Ukraine hat eine neue Ära in Europa eingeläutet, eine neue Realität”, sagte Frederiksen… “Der Kampf der Ukraine ist nicht nur der Kampf der Ukraine, er ist eine Kraftprobe für alles, woran wir glauben, unsere Werte, Demokratie, Menschenrechte, Frieden und Freiheit.”

Nun könnte diese Art von Aussagen zu einem Problem für Israel werden – wenn die Parallelen zwischen seiner Apartheid-Unterdrückung und Russland gezogen würden. Aber wenn es sich an den “westlichen” Aufrüstungsbemühungen gegen Russland beteiligen würde, dann könnte es in diesem Punkt tatsächlich Legitimationspunkte gewinnen.

Israel ist eifrig dabei, Krieg als Frieden zu verkaufen, und das ist “Orwellisch”.



Krieg ist Frieden

In Israel ist es anscheinend normal, dass ein Gründer von Peace Now ein Topmanager bei Elbit ist.

Vor einer Woche rief Nir Gontarz von Haaretz bei Elbit (hebräisch) an. Sein Artikel trägt den Titel “Wie viel verdient einer der Gründer von Peace Now als Direktor in einer Waffenfirma? Check it out”. Er beginnt damit, dass er versucht, Elbit-Führungskräfte am Telefon zu erreichen, um herauszufinden, warum Elbit ein Buch gesponsert hat, das das bulgarische Militär, das im Zweiten Weltkrieg Juden gejagt und vertrieben hat, beschönigt. Gontarz will wissen, warum sie das getan haben, “abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass Sie Waffen an die bulgarische Armee verkaufen”. Nachdem er mehrmals um den heißen Brei herumgeredet wurde, erreicht Gontarz schließlich Yuli Tamir. Tamir ist eine ehemalige Arbeitspolitikerin, die zwischen 1999 und 2007 in verschiedenen Ministerämtern tätig war. Sie war 1978 Mitbegründerin von Peace Now, 1980-85 war sie Aktivistin bei Ratz (dem Vorläufer der linkszionistischen Meretz). Sie war 1998-9 Vorsitzende der israelischen Vereinigung für Bürgerrechte. Eine Linke, könnte man sagen, zumindest in der israelischen Relativität.

Tamir ist weitaus gesprächsbereiter als die anderen, die aufgelegt haben, so dass Gontarz schließlich dazu kommt, Folgendes zu fragen:

“Sagen Sie mir übrigens, wie kommt einer der Gründer von Peace Now überhaupt dazu, Direktor in einem Unternehmen zu sein, das Waffen produziert und exportiert?”

Tamir: Elbit tut viel für die Verteidigung Israels

Gontarz: Es verkauft auch Angriffswaffen.

Tamir: Na gut, sie macht verschiedene Dinge. Ich gehöre zu den Leuten, die glauben, dass der Staat Israel sich verteidigen muss, und gerade in diesen Tagen, wenn jeder sieht, was in der Ukraine passiert, ist es klar, dass ein Staat sich verteidigen muss, gerade wenn er sich behaupten und nicht aussterben will. Auf der einen Seite muss man aufrüsten und vorangehen, auf der anderen Seite muss man die Hand zum Frieden reichen.

Gontarz versucht von Tamir eine Antwort zu bekommen, wie viel sie bei Elbit verdient. Es ist eher eine rhetorische Frage, denn der Betrag ist öffentlich, aber er bereitet Tamir Unbehagen, sie will nicht darauf eingehen. Sie antwortet an einer Stelle, dass “dann Länder wie die Ukraine aussterben werden”.

Wenn ich gefragt werde, wie ich auf die Idee komme, dass Israel Waffentests in den Gebieten durchführt, antworte ich, dass die Behauptung nicht lautet, dass Israel Kriege anzettelt, um Waffen zu testen, sondern dass die Industrien dabei “mitfahren” und profitieren – es sind die Waffenexporteure, die die Waffen als kampferprobt vermarkten. Das erzählen sie den Leuten auf den internationalen Messen. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört: “Gegossenes Blei [2008-9] ist kampferprobt”, “Defensive Shield [2002] ist kampferprobt”. Der sprunghafte Anstieg der Verkaufszahlen nach “Gegossenes Blei” war auch auf den Zynismus der internationalen Gemeinschaft zurückzuführen, die die Operation zunächst verurteilte und dann hierher kam, um zu erfahren, wie Israel sie durchführte. [Generalmajor a.D. Yoav Galant, der damalige Leiter des Südkommandos [und spätere Wohnungsbauminister], machte in diesem Zusammenhang eine erstaunliche Bemerkung: “Sie kamen, um zu sehen, wie wir Blut in Geld verwandeln.” Übersetzt mit Deepl.com