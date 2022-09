“Bidens Worte deuten darauf hin, dass Tel Aviv die syrische Souveränität weiterhin ungestraft verletzen wird.”

Internationaler Flughafen von Aleppo nimmt nach israelischen Angriffen den Betrieb wieder auf



Israel setzt seine Angriffe auf Syrien unter Verletzung der syrischen Souveränität und des Völkerrechts fort, und zwar mit Rückendeckung aus Washington

9. September 2022



Das syrische Verkehrsministerium kündigte die Wiedereröffnung des internationalen Flughafens von Aleppo und die Wiederaufnahme des Flugverkehrs am 9. September an, nachdem die Reparaturarbeiten nach den israelischen Luftangriffen auf die Anlage in dieser Woche abgeschlossen wurden.



In einer Erklärung teilte das Ministerium mit, dass die syrische Zivilluftfahrtbehörde die durch die israelischen Angriffe verursachten Schäden in Zusammenarbeit mit staatlichen Unternehmen behoben habe und der Flugbetrieb am Mittag wieder aufgenommen werde.

Der Flughafen werde sein Möglichstes tun, um Reisende rund um die Uhr bedienen zu können, hieß es weiter.

Israel führt in Syrien regelmäßig illegale Luftangriffe auf angeblich iranische oder Hisbollah-Ziele durch, zuletzt am 6. September, als israelische Kampfflugzeuge zum zweiten Mal innerhalb von nur einer Woche einen Raketenangriff auf den internationalen Flughafen von Aleppo flogen.

Syrische Luftabwehrsysteme in Latakia fingen einige der ankommenden Raketen ab, was zu lauten Explosionen in der Region führte.

Nur eine Woche zuvor hatten israelische Jets in derselben Nacht den internationalen Flughafen von Aleppo und den internationalen Flughafen von Damaskus angegriffen, wobei die Angriffe nur eine Stunde auseinander lagen.

Dies war das erste Mal seit Beginn des Konflikts, dass Israel beide Flughäfen am selben Tag angriff. Einen Tag nach dem Angriff warnte der syrische Außenminister Faysal Mikdad Israel, dass es “mit dem Feuer spielt”.

Am 25. August griff die israelische Luftwaffe die Umgebung der Stadt Masyaf im Westen der Provinz Hama an. Den syrischen Luftabwehrsystemen gelang es jedoch, fast die Hälfte der israelischen Raketen abzuschießen, sagte ein russischer Beamter einen Tag nach dem Angriff.

Erst vor wenigen Tagen versicherte US-Präsident Joe Biden den israelischen Vertretern, dass das Land die Unterstützung Washingtons bei der Bekämpfung von Zielen in Syrien und im Iran habe, selbst im Falle einer Wiederaufnahme des Atomabkommens im Rahmen des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA).

Bidens Worte deuten darauf hin, dass Tel Aviv die syrische Souveränität weiterhin ungestraft verletzen wird. Übersetzt mit Deepl.com

