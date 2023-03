Filmtipp Teil 3 von Alina Lipps Film „Donbass – Auf der Suche nach der Wahrheit“ von Thomas Röper

Unbedingt sehenswert. Dank an Thomas Röper Evelyn Hecht-Galinski

Filmtipp

von Thomas Röper

20. März 2023

Nun ist auch der dritte und letzte Teil von Alina Lipps Filmtrilogie über ihre Zeit im Donbass online. Im dritten Teil geht es darum, wie sie den Beginn der Militäroperation erlebt hat und um ihre ersten Besuche an der Front und im damals umkämpften Mariupol.

Alina Lipp hat lange an ihrer dreiteiligen Reportage über ihre Zeit in Donezk gearbeitet. Nun sind die Filme fertig und sie sind wirklich sehenswert, denn Alina ist als damals noch weitgehend unbekannte Deutsche aus reiner Neugier nach Donezk gegangen, um dort einige Zeit zu leben und selbst herauszufinden, was im Donbass tatsächlich vor sich geht. Das war im Spätsommer 2021, also lange vor Beginn der russischen Militäroperation, die vor einem Jahr begonnen hat.

Im ersten Teil der Trilogie hat Alina über die Zeit Ende 2021 berichtet, also Monate vor Beginn der russischen Intervention in der Ukraine. Im zweiten Teil hat Alina über die Vorgeschichte der Ereignisse berichtet. Dabei ging es um den Beginn der Bürgerkrieges 2014, um die Anti-Maidan-Proteste im Südosten der damaligen Ukraine, um die Angriffe der Ukraine auf die Stadt Slawjansk, um das Massaker von Odessa im Mai 2014, um die im Westen unbekannten Kämpfe in Mariupol im Mai 2014 und darum, wie all das von den Menschen im Donbass aufgenommen wurde und „was es mit ihnen gemacht“ hat, wie man es salopp ausdrücken würde.

Im dritten Teil, der nun online ist, geht es um den Beginn der Militäroperation Ende Februar 2022 und Alina zeigt Filmmaterial ihrer ersten Besuche an der Front und im damals noch umkämpften Mariupol. Dabei lässt die Menschen, die im Kriegsgebiet lebten, unkommentiert zu Wort kommen. Das Ergebnis sind schockierende Aussagen der Augenzeugen und Opfer der Kampfhandlungen, die größtenteils im März 2022 aufgezeichnet wurden, während die Kämpfe dort noch tobten. Wahrscheinlich gibt es darüber kein authentischeres Filmmaterial, als das von Alina.

Alina wollte ab Sommer 2021 mit eigenen Augen sehen, was im Donbass vor sich ging. Darum ist ihre Doku so wichtig und so interessant: Alina zeigt die Zeit vor dem russischen Eingreifen, die Entwicklungen, die zur Eskalation geführt haben und sie lässt die Menschen für sich selbst sprechen.

Der Film ist neben YouTube auch bei NuoFlix und auf Alinas Seite zu sehen.