Das Folgende ist eine leicht aktualisierte Version des Artikels, der ursprünglich am 17. Juni 2017 von Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network veröffentlicht wurde. Das lebendige Vermächtnis von Fouad Hijazi, Atta al-Zeer, Mohammed Jamjoum und der Buraq-Revolution ist heute zutiefst relevant, besonders da extremistische zionistische Kräfte „Fahnenmärsche“ veranstalten, die darauf abzielen, die volle koloniale Kontrolle über das gesamte palästinensische Jerusalem zu erklären, während sie Slogans wie „Tod den Arabern“ skandieren. Ein sehr ähnlicher Marsch löste den Aufstand von 1929 aus. Die enge Verbindung zwischen dem Zionismus und dem britischen Kolonialismus – der schließlich 900 Palästinenser inhaftieren und 20 wegen ihrer Teilnahme an der Revolte hinrichten sollte – spiegelt heute die strategische Partnerschaft zwischen dem zionistischen Staat und den USA und anderen westlichen imperialistischen Mächten wider. Fast 90 Jahre später geht die palästinensische Revolution weiter, bis zur Befreiung und Rückkehr.

Der 17. Juni markiert den Jahrestag der Hinrichtung von drei der ersten Märtyrer der palästinensischen Gefangenenbewegung – Fouad Hijazi, Atta al-Zeer und Mohammed Khalil Jamjoum – durch die britischen Kolonialbesatzer im Gefängnis von Akka.

Die Hinrichtung dieser palästinensischen Kämpfer ist über Jahre hinweg eine fortlaufende Geschichte des Widerstands geblieben, die Kämpfer in 100 Jahren Widerstand gegen Kolonisierung und Besatzung weiterhin inspiriert. In der Tat bleibt das zum Gedenken an Hijazi, al-Zeer und Jamjoum geschriebene Lied „Von Akkas Gefängnis“ bis heute eines der bekanntesten und kraftvollsten Gedichte der palästinensischen Gefangenenbewegung.

Hijazi, al-Zeer und Jamjoum wurden von den britischen Kolonisatoren wegen ihrer Rolle in der Al-Buraq-Revolution von 1929, die nach der al-Buraq-Mauer in Jerusalem benannt ist, ergriffen. Der Aufstand wurde ausgelöst, nachdem zionistische Gruppen zur Mauer kamen und zionistische Fahnen aufstellten und erklärten: „Diese Mauer gehört uns.“

In Jerusalem, Haifa, Yafa und Safad erhoben sich Palästinenser gegen die britische Kolonisierung und die erklärten zionistischen Pläne, Palästina zu kolonisieren und es zu einem „jüdischen Staat“ zu erklären. Hunderte von Palästinensern wurden von den britischen Streitkräften ergriffen und 26 zum Tod durch den Strang verurteilt; der Aufschrei des palästinensischen Volkes war so groß, dass die meisten dieser Urteile in lebenslange Haft umgewandelt wurden, mit Ausnahme von Hijazi, Jamjoum und al-Zeer.

Fouad Hijazi war 26 Jahre alt, aus Safad; Mohammed Jamjoum war 28, aus al-Khalil, ebenso wie Atta al-Zeer, 35.

Der 1904 in Safad geborene Hijazi erhielt seine Grundschulausbildung in seiner Heimatstadt; seine Universitätsausbildung absolvierte er an der Amerikanischen Universität von Beirut. Er nahm aktiv an der Buraq-Revolution teil und schrieb am Tag vor seiner Hinrichtung eine Botschaft an seine Familie, die am 18. Juni 1930 in der Zeitung veröffentlicht wurde. In der Botschaft sagte er: „Am 17. Juni eines jeden Jahres sollte dies ein historischer Tag sein, an dem Reden gehalten und Lieder gesungen werden im Gedenken an unser Blut, das um Palästinas und der arabischen Sache willen vergossen wurde.“

Mohammed Khalil Jamjoum wurde 1902 in al-Khalil geboren; wie Hijazi besuchte er die Universität an der Amerikanischen Universität von Beirut. Atta al-Zeer wurde ebenfalls in al-Khalil geboren im Jahr 1895. Sein ganzes Leben lang arbeitete er als Landwirt und Arbeiter und war von klein auf für seinen Mut und seine körperliche Stärke bekannt.

Am 17. Juni 1930 organisierten die Palästinenser einen Generalstreik in ganz Palästina, als sich große Menschenmengen in großen palästinensischen Städten im ganzen Land versammelten – in Yafa, Haifa, al-Khalil und Nablus. Nach den Hinrichtungen wurden die Leichen an die Familien der Männer übergeben, denen das Recht verweigert worden war, sie in ihren Heimatstädten zu begraben. Tausende von Palästinensern strömten durch die Straßen von Akka, um Jamjoum, Hijazi und al-Zeer zu ehren, Figuren und Symbole des palästinensischen Widerstands gegen die britische und zionistische Kolonialisierung. Die drei Revolutionäre wurden an diesem Tag hingerichtet, aber ihre antikoloniale Botschaft und ihr Engagement haben über Generationen des palästinensischen Kampfes für die nationale Befreiung hinweg weitergewirkt.

Abu Maher al-Yamani, Mitbegründer der Volksfront zur Befreiung Palästinas, palästinensischer Arbeiterführer und historischer Führer der palästinensischen Nationalbewegung, verließ sein Dorf Suhmata zum ersten Mal im Alter von sechs Jahren mit seinem Vater. Dort wurde er „an jenem Tag, dem 17. Juni 1930, überraschend mit der Hinrichtung von drei palästinensischen Märtyrern durch die britischen Kolonialbehörden konfrontiert – Fouad Hijazi, Mohammed Jamjoum und Atta al-Zeer. Das Bewusstsein des Kindes Ahmed al-Yamani wurde geweckt, als er die Hinrichtungen und die Leichen der Märtyrer am Galgen im Hof des Zentralgefängnisses von Akka sah; dieses Ereignis hat ihn sehr betroffen gemacht und blieb ein Bild in seinem Gedächtnis, das nicht vergessen werden konnte.“

Ihre Geschichte ist auch in der palästinensischen Kultur des Widerstands verankert. Der palästinensische Dichter Ibrahim Tuqan gedenkt den drei Märtyrern in seinem Gedicht „Roter Dienstag“, in dem es heißt: „Ihre Körper in den Gräbern der Heimat / ihre Seelen in den Weiten des Himmels“.

Das populäre Lied „Min Sijjin Akka“ oder „Aus dem Akka-Gefängnis“ wird weiterhin in ganz Palästina gesungen und gefeiert. Der Ursprung des Gedichts ist nicht genau geklärt; manche sagen, dass es von einem Revolutionär namens ‚Awad, der selbst auf seine Hinrichtung durch die britischen Kolonialherren wartete, an die Wände des Gefängnisses von Akka geschrieben wurde. Andere Gelehrte merken an, dass das Gedicht wahrscheinlich von einem populären Dichter der Arbeiterklasse und in Haifa, Nuh Ibrahim, verfasst wurde, der vielleicht der berühmteste palästinensische Dichter seiner Zeit war und sein eigenes Erbe des Widerstands mit sich trug. „Er war kein Dichter der Elite und er schrieb keine Gedichte für gesellschaftliche Anlässe oder Feiertage. Stattdessen ist Ibrahim dafür bekannt, dass er für den palästinensischen Aufstand von 1936-1939 und für die Bauern, die ihre Weinstöcke, Obstgärten und Weizenfelder bearbeiteten, komponierte. Er sprach und schrieb in Alltagssprache, als Provokateur und Rundfunksprecher für den Aufstand, an dem er auch als Kämpfer teilnahm“, schrieb Samih Shabeeb.

Der Text des Liedes ist heute in ganz Palästina bekannt und wird weiterhin bei nationalen Veranstaltungen, Hochzeiten und kulturellen Feiern gesungen. Ibrahim selbst starb acht Jahre später im Kampf für Palästina, als Kämpfer in der Bewegung von Izzedine al-Qassam in der Revolution 1936-39 (dem Großen Arabischen Aufstand) in Palästina. Nachdem er selbst im Akka-Gefängnis inhaftiert war, wurde er von der britischen Kolonialarmee in einer Schlacht im Westen Galiläas getötet.

Heute sind seit 1967 über 200 palästinensische Gefangene in israelischen Besatzungsgefängnissen gestorben. 72 von ihnen wurden durch israelische Folter getötet, darunter die drei Hungerstreikenden Izhak Maragha, Ali Ja’afari und Rasim Halawa, die 1980 durch quälende Zwangsernährung getötet wurden. Der israelische Staat droht ständig mit der Wiedereinführung der Todesstrafe, während er sie in der Realität umsetzt, mit eskalierenden außergerichtlichen Hinrichtungen – besonders gegen palästinensische Jugendliche; „Verhaftungsrazzien“, die in Wirklichkeit Mordrazzien sind, wie im Falle der Ermordung von Basil al-Araj und Moataz Washaha; und der Politik des „langsamen Todes“ durch medizinische Vernachlässigung und Misshandlung innerhalb der Besatzungsgefängnisse.

An diesem Jahrestag erinnert und ehrt das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network die Märtyrer von 1930 und ihr fortdauerndes Vermächtnis sowie ihre Rolle als Symbol des Widerstands und der antikolonialen Revolution, die über Generationen hinweg nachhallt, um palästinensisches Land und palästinensische Rechte in Jerusalem und im gesamten besetzten Palästina gegen Zionismus, Imperialismus und Kolonisierung zu verteidigen.