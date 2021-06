ALBTRAUM DES ZIONISMUS : EIN DEUTSCHER JÜDISCHER FLÜCHTLING SPRICHT VON DER

VERGEWALTIGUNG PALÄSTINAS

Von Lillian Rosengarten

Eine Reihe meiner Essays und Artikel zeigen nur allzu deutlich meine Unterstützung für ein freies Palästina. Ich glaube an das Recht der Palästinenser, ein friedliches, sicheres und produktives Leben zu führen.

Ich lehne alle Formen von Rassismus und Hass ab, so wie ich die Brutalität und Grausamkeit der zionistischen Kolonisierung und eine achtzigjährige Agenda verurteile, die den Palästinensern das Recht auf ein Leben in Frieden zu leben. Ich hoffe aufrichtig, dass israelische Juden lernen können, ohne Rassismus und Hass friedlich zu leben.

Systematische Lügen und Propaganda haben die zionistische Agenda gefärbt, um den Mythos des Zionismus als Demokratie am Leben zu erhalten. Der Mythos des vom Aussterben bedrohten Opfers durch

Palästinenser, hat das Denken vieler älterer Generationen von Juden gefärbt, die dem Zionismus die Treue halten. Sie sehen sich selbst als verletzliche Opfer, die auf eine zweiten Holocaust.

Der Traum von einem jüdischen Staat beinhaltet den Mythos eines sicheren Hafens für das jüdische Überleben. Die Wahrheit sieht anders aus, denn Juden sind keine Opfer mehr, obwohl sie sich an der falschen Wahrnehmung, die überprüft und aus der Dunkelheit geholt werden muss. Dieser Mythos wird durch geschickte zionistische Propaganda aufrechterhalten.

Meiner Meinung nach ist ein jüdischer Staat nach der Vergewaltigung von palästinensischem Land in Kombination mit einer extremen Form von rassistischem Nationalismus kein realisierbares Ziel, ein Alptraum von brutaler Kontrolle, Kolonisierung, militärischer Gewalt und entmenschlichender Zerstörung. Es ist der Alptraum der Nakba, des palästinensischen Holocausts, wenn auch in einer anderen Form.

Neu erfunden und verzerrt durch den zionistischen Nationalismus, den wir als einen verzweifelten Schrei nach Freiheit erkennen müssen. Man hört nicht oft, dass er in den Mainstream-Nachrichten erwähnt wird.

Die Interpretation der Zionisten als Opfer offenbart die bizarre und brutale Kontrolle über das Leben und das Land der Palästinenser. Wenn man den Zionismus mit offenen Augen der Wahrheit betrachtet, beobachtet man eine Form eines virulenten Nationalismus, der an Palästinensern verübt wird, die für Zionisten eine minderwertige Rasse darstellen, unerwünscht und dämonisiert im Traum eines jüdischen Staates nur für Juden.

Wir können eine weitere absurde Lüge nicht auslassen, die so zerstörerisch für die Frage ist, was und wer ein Jude ist. Zionistische Kritiker, die sich für die Freiheit der Palästinenser einsetzen, sind

Antisemiten genannt, und das ist wirklich bizarr, denn das ermutigt nicht nur Neonazis, fundamentalistische Christen und Judenhasser, sondern auch Juden selbst. In Deutschland, wo ich geboren wurde, werde ich von zionistischen Juden, die dem Zionismus verpflichtet sind und in Deutschland leben, als Antisemit bezeichnet. Diese grausame Verzerrung des Antisemitismus hat einen starken Anstieg des wahren Antisemitismus bewirkt, denn sie spielt den Rassisten und Hassern nur allzu leicht in die Hände.

Ich widme mein Herz allen Palästinensern, stolzen Menschen, die gekämpft haben, ihr Land verloren haben, ihre Hoffnungen und Träume für ein gerechtes Leben. Ich, eine deutsche Jüdin, ohne mit der Wimper zu zucken und> aus dem tiefsten Teil meines Herzens, die Verbrechen des Zionismus verurteile.

As-Salaamu Alaykum

Lillian

Israels Albtraum: Jude gegen Jude

Von Lillian Rosengarten

Ich habe so ein Problem mit dem heutigen Zionismus, eine Art verzerrte

Inkarnation dessen, was einst aus der Asche des Holocausts geschaffen wurde

um ein sicherer Hafen für Juden innerhalb eines Modells eines säkularen Nationalstaates zu sein.

Ich wüte gegen Versuche, die Unterscheidung zwischen zionistischem

Nationalismus und jüdischer Religion zu verwischen. Natürlich sind einige Juden Zionisten, aber

Ich bin ein säkularer, nicht-zionistischer Jude, der fest an die Trennung von Kirche und Staat glaubt

von Kirche und Staat glaubt, damit ein Land wirklich demokratisch sein kann.

Aus meiner Sicht ist Nationalismus in jeder Form gefährlich. Er bedeutet

Exzeptionalismus, eine Haltung der moralischen Überlegenheit, ein Nährboden für Rassismus

der durch Propaganda noch verstärkt wird. Israelis kennen im Allgemeinen keine

Palästinenser. Von klein auf wird ihnen beigebracht, dass alle Palästinenser

Terroristen sind, dass sie Juden hassen und sie ins Meer treiben wollen.

Meer treiben wollen. Diese Form der Islamophobie hat sich in Europa und den USA verbreitet.

Dies ist der Terrorismus der Angst. Den Israelis wird beigebracht, dass Palästinenser

schmutzig sind und sie erziehen ihre Kinder zu Selbstmordattentätern oder zu

als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Palästinenser hören auf, Menschen zu sein, und Israel

Israel verhält sich seinen Bürgern und Touristen gegenüber so, als ob die Palästinenser nicht

existieren. Sie haben sie zu untermenschlichen Monstern reduziert.

Das klingt alles zu vertraut. Nichts an dieser Karikatur des

palästinensischen Lebens basiert auf der Realität. Es ist ein schmutziger Mythos, der als

Mittel, um dem palästinensischen “Problem” ein Ende zu setzen. Tragisch ist, dass Israelis

ihre eigenen Kinder in die Armee, um gegen den “geschmähten unbekannten Feind” zu kämpfen

Feind” zu kämpfen, und das wird als patriotisch angesehen. Wir wissen, dass Juden gelitten haben

und Opfer gewesen sind. Ist es diese Mentalität hinter der Mauer, die Israel

gebaut hat? Sind sie immer noch “Opfer” von Paranoia und Angst? Ich sage nein! Und doch,

ist dies die Rechtfertigung für abscheuliche Handlungen, die an ihren

palästinensischen Nachbarn und gibt der Idee eines jüdischen Staates Macht

der nur den Juden gehört. Dies ist ein gefährlicher Weg, wie wir wissen. Juden

die Israel lieben, müssen erkennen, dass auch Juden Unrecht tun können und sie

müssen Menschenrechtsverletzungen hinterfragen und sich dagegen aussprechen. Die jüdische

Gemeinschaft in der ganzen Welt, aber besonders in den USA und Europa

muss zwischen dem säkularen Juden und dem zionistischen Juden unterscheiden. Dies gibt

die Erlaubnis, aufzustehen und “Nein” zu sagen und die Themen aus einer

Menschenrechtsperspektive zu diskutieren. Die Unterstützung der Apartheid-Direktiven und der

brutalen Formen der ethnischen Säuberung zu unterstützen, ist ein enormer Bärendienst für

Israel. So zu tun, als sei Israel eine friedliebende Demokratie, ist eine Täuschung

in eine Täuschung, die vorgibt, dass Israel etwas ist, was es nicht ist. Am meisten

was den Palästinensern von den Zionisten im Namen der Juden angetan wurde

Namen der Juden angetan wurde, ist falsch. Was den Palästinensern angetan wird von den

israelischen Zionisten den Palästinensern angetan wird, wird niemals in meinem Namen als Jude sein. Zu widersprechen bedeutet

die Demokratie vor dem Tod hinter verschlossenen Türen zu retten. (Molly Ivens) Anders zu sein

Anders zu sein, heißt nicht, ein Antisemit zu sein.

Ich habe Beweise, um eine entscheidende Komponente von Jude gegen Jude zu veranschaulichen.

Wie meine Leser wahrscheinlich wissen, bin ich zusammen mit sechs anderen älteren Juden

aufgebrochen, um nach Gaza zu segeln. Menschenrechtsaktivisten, die an

Gerechtigkeit glauben, wissen wir, dass es ohne Gerechtigkeit keinen Frieden geben kann. Unsere Mission

war zu zeigen, dass wir Juden sind, die die Agenda des zionistischen Israels nicht unterstützen.

Agenda unterstützen. In Gaza wurden wir von einer wartenden Menge empfangen. Wir haben es nie

Wir haben es nie geschafft, aber von dem Moment an, als die IDF-Marine unser kleines Boot umzingelte

und uns nach Ashdot entführte, von dem Moment an, als unser geliebter Jonatan

Shapiro, einem israelischen Verweigerer, ins Herz getasert wurde, von dem

dem Moment, als ich die israelische Marine in ihren gruseligen Uniformen mit hohen

Stiefeln und Gewehren sah, fragte ich mich, wie konnten Juden das Juden antun. Wir waren keine

Kriminelle; wir waren Andersdenkende, die ihre Stimme gegen die zionistische israelische

Politik. Ich wurde deportiert und durfte 10 Jahre lang nicht nach Israel einreisen. Für

diese Soldaten waren wir Feinde des Staates. Für uns war es Irrsinn,

ein verrückt gewordener Staat, eine erschreckend starke Paranoia: eine Angst vor der eigenen

Zerstörung. Ein Militärstaat, geschaffen durch Angst und Machtstreben.

in dem Dissens kriminell ist. Es ist widerlich, aber es quält mich auch.

denn ich schäme mich für das, wofür Israel steht.

Wenn ein Amerikaner, der für das Präsidentenamt kandidiert, erklärt, dass es so etwas wie Palästinenser nicht gibt

Palästinenser gibt, weil es kein Palästina gibt, erkennt man sowohl

Rassismus und Unehrlichkeit. Dieser Vortrag wurde vor einem jüdischen Publikum gehalten. A

Pandering für Stimmen und ich vermute eine enorme Verachtung für Israel und

Juden. Lügen wie diese verewigen die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen und das

das Versagen, einige der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen anzuerkennen, die

direkt vor unseren Nasen. Nein, vielleicht war es nicht als Antisemitismus gemeint.

Antisemitismus, sondern antipalästinensisch. Wo ist da der Unterschied? Hass ist Hass.