Algeria: judoka quits Olympic Games to boycott Israeli opponent Algerian judoka Fethi Nourine has withdrawn from the Olympic Games in Tokyo in order to avoid the possibility of playing against an Israeli opponent. Nourine was set to face Sudanese judoka Mohamed Abdalrasool on Monday in his first bout, and would have taken on Israeli Tohar Butbul in the next round of the men’s 73kg division.

Bild: The Olympic Flame burns after the lighting of the Olympic Cauldron during the opening ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Olympic Stadium, in Tokyo, on July 23, 2021 [FRANCK FIFE/AFP via Getty Images]

Algerien: Judoka verlässt Olympische Spiele, um israelischen Gegner zu boykottieren

Juli 23, 2021

Der algerische Judoka Fethi Nourine hat sich von den Olympischen Spielen in Tokio zurückgezogen, um nicht gegen einen israelischen Gegner antreten zu müssen. Nourine sollte am Montag in seinem ersten Kampf gegen den sudanesischen Judoka Mohamed Abdalrasool antreten und hätte in der nächsten Runde der 73kg-Klasse der Männer auf den Israeli Tohar Butbul getroffen.

“Wir hatten kein Glück mit der Auslosung”, erklärte Nourines Trainer Amar Ben Yaklif dem algerischen Fernsehen. “Wir haben einen israelischen Gegner bekommen und deshalb mussten wir ausscheiden. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen.”

Nourine weigerte sich auch, 2019 gegen Butbul anzutreten, als er sich von den Judo-Weltmeisterschaften zurückzog. Er sagte, dass seine politische Unterstützung für die palästinensische Sache es für ihn unmöglich machte, gegen einen Israeli anzutreten.

“Wir haben viel gearbeitet, um die Olympischen Spiele zu erreichen”, sagte er, “aber die palästinensische Sache ist größer als all das.” Die Entscheidung, fügte er hinzu, sei “endgültig”.

Es ist nicht das erste Mal, dass Politik und die Olympischen Spiele kollidieren. Bei den Spielen 2004 in Athen weigerte sich der damalige iranische Weltmeister Arash Mirasmaeili, gegen den israelischen Judoka Ehud Vaks zu kämpfen und erntete dafür Lob aus Teheran. In Rio de Janeiro 2016 wurde der ägyptische Judoka Islam El Shehaby nach Hause geschickt, nachdem er sich geweigert hatte, die Hand des Israelis Or Sasson zu schütteln, als ihr Kampf endete. Übersetzt mit Deepl.com

