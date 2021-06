“Ali ist auf dem Grill! Israelische Siedler feiern die Verbrennung eines palästinensischen Babys von Jonathan Ofir

Unvergessen und ungesühnt, angesichts der sich steigernden mörderischen Siedlerbrutalität und illegaler Flaggenmärsche. In Erinnerung an den Juli 2015,vor sechs Jahren, als der neue Ministerpräsident Naftali Bennent noch “Bildungsminister” war! Dazu der Artikel von Jonathan Ofir, vom 21.Juni 2018, heute vor genau drei Jahren.

This is precisely what Israeli Jewish settlers were doing yesterday, outside the court in Lod. “‘Ali was burned, where is Ali? Ali is on the grill!”, they chanted, in reference to the 18-month old baby Ali Dawbsheh, who was burnt alive by Jewish terrorists in the West Bank town of Duma in 2015.