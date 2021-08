Wenn das in der Türkei wäre.. Aber wenn das zionistische Regime sogar vor schwangeren Frauen keinerlei Respekt und Menschlichkeit zeigt, stört das die “christlich-westliche Wertegemeinschaft nicht. Anhar al-Deek ist eine mutige Frau, die jeden Respekt verdient.



Anhar al-Deek with her husband and daughter Julia (Twitter)

Allein und in Handschellen”: Palästinensische Mutter fürchtet Entbindung in israelischem Gefängnis

Von Shatha Hammad



in Kufr Nimah, besetztes Westjordanland

27. August 2021



Anhar al-Deek, 25, steht kurz vor ihrem Geburtstermin, aber im Gegensatz zu den meisten Müttern hat Anhar Angst vor der Geburt ihres Kindes. Sie hält es für sicherer, dass es in ihrem Bauch bleibt, als hinter Gittern in dem israelischen Gefängnis, in dem sie gefangen gehalten wird, wo sie nichts als Angst und Sorge empfindet.

Die israelische Armee verhaftete Anhar aus dem Dorf Kufr Nima, westlich von Ramallah, als sie am 8. März auf den Feldern ihrer Familie war.

Die Beamten warfen ihr vor, sie habe versucht, einen Messerangriff zu verüben. Die israelischen Gerichte haben über den Antrag ihrer Familie auf Freilassung noch nicht entschieden, obwohl sie schwanger ist und an Komplikationen leidet.

Über eine andere weibliche Gefangene, die vor kurzem entlassen wurde, gelang es Anhar, ihrer Familie einen Brief zukommen zu lassen. Darin bringt sie ihre Angst vor einer Geburt fern von ihrer Familie zum Ausdruck: “Was soll ich tun, wenn ich fern von euch geboren wurde und während der Geburt in Handschellen lag?

“Ihr wisst, wie [schwierig] eine Kaiserschnittgeburt ist… Stell dir das im Gefängnis vor, allein und in Handschellen.”

Anhars Mutter, die 57-jährige Aisha, kümmert sich jetzt um ihre eineinhalbjährige Enkelin Julia.

“Sie wacht nachts auf und ruft nach ihrer Mutter, findet sie aber nicht in ihrer Nähe”, sagt Aisha.

“Was mich am meisten schmerzt, ist, dass sie mich manchmal ‘Mama’ nennt oder jede Frau in der Familie ‘Mama’ nennt.”

Geschlagen während der Schwangerschaft

Zum Zeitpunkt von Anhars Verhaftung erzählte Aisha MEE, dass ihre Tochter auf dem Grundstück der Familie auf dem Raysan-Hügel spazieren gegangen war und aufgrund ihrer Schwangerschaft unter Depressionen litt.

Dort wurde sie von einer Gruppe israelischer Soldaten angegriffen, die sie beschuldigten, sie abstechen zu wollen.

“Anhar erzählte uns, dass sie während ihrer Festnahme schwer geschlagen wurde, obwohl sie schrie, dass sie schwanger sei, aber das war ihnen egal”, so Aisha weiter.

Anhars Mutter, die 57-jährige Aisha, kümmert sich jetzt um ihre eineinhalbjährige Enkelin Julia (Shatha Hammad)

Anhars Mutter, die 57-jährige Aisha, kümmert sich jetzt um ihre 18 Monate alte Enkelin Julia (Shatha Hammad)

Unmittelbar nach ihrer Verhaftung wurde Anhar in das HaSharon-Gefängnis gebracht, wo sie einen Monat lang verhört und in Einzelhaft gehalten wurde.

Anhar berichtete ihren Anwälten, dass sie unter harten Bedingungen gehalten und stundenlang verhört wurde, ohne Rücksicht auf ihren physischen und psychischen Zustand zu nehmen.

“Anhar wurde einen Monat lang schwer gefoltert und dann in das Damon-Gefängnis verlegt, wo weibliche Gefangene unter schwierigen Bedingungen leben”, sagte Aisha und fügte hinzu, dass Anhar nicht schlafen kann, weil es keine ausreichende Matratze gibt.

Ihre Tochter leide unter starken Schmerzen im Becken und in den Füßen sowie unter allgemeiner Müdigkeit.

Isolationshaft

Während ihrer ersten Schwangerschaft – mit Julia – hat Aisha ihre Tochter Anhar nicht verlassen, insbesondere im letzten Monat. Sie begleitete Anhar während der Geburt und kümmerte sich ständig um sie.

Dieses Mal jedoch lebt Aisha in Angst und Sorge, nichts für ihre Tochter tun zu können.

“Anhar hat uns in ihrem Brief gesagt, dass sie nicht weiß, wie sie nach der Geburt ohne ihre Mutter und ihren Mann an ihrer Seite aufwachen wird”, so Aisha.

“Sie denkt auch viel darüber nach, wie sie an das Bett gefesselt sein wird.”

Die israelische Gefängnisverwaltung teilte Anhar mit, dass sie und ihr Baby nach der Geburt als Vorsichtsmaßnahme gegen die Übertragung des Coronavirus auf andere nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus in Einzelhaft genommen werden.

“Es macht mir große Sorgen, dass die anderen weiblichen Gefangenen nicht in der Lage sein werden, sich um Anhar zu kümmern. Anhar und ihr Kind werden allein in der Zelle sein”, sagte Aisha.

Vorbild

Im Jahr 1972 brachte die palästinensische Gefangene Zakiya Shammout das erste Kind in einem israelischen Gefängnis zur Welt.

Anhar wird ihren Sohn ‘Alaa’ nennen. Er wird das neunte palästinensische Baby sein, das das gleiche Schicksal erleidet.

In einem kurzen Bericht dokumentierte die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa die Erfahrungen von sieben weiblichen Gefangenen, die im Gefängnis entbunden haben, und stellte fest, dass sie alle gelitten haben, insbesondere weil ihre Arme und Beine während der Wehen und der Geburt an das Bett gekettet waren.

Anhar ist heute ein Vorbild nicht für das Leiden der Gefangenen, sondern für das Leiden der palästinensischen Frauen”.

– Anhar al-Deeks Schwester Amna

Anhars Schwester Amna erklärte gegenüber MEE, dass sie für ihre Schwester höchstens Kampagnen in den sozialen Medien organisieren und Kontakt zu Menschenrechtsorganisationen und Medien aufnehmen konnte, um auf den Fall ihrer Schwester aufmerksam zu machen.

“Heute stellen wir viele Fragen über die Rolle von Frauen- und Menschenrechtsgruppen bei der Unterstützung palästinensischer Frauen angesichts der israelischen Angriffe, der Verfolgung und der großen Ungerechtigkeiten, denen sie ausgesetzt sind”, sagte Amna.

“Anhar ist heute ein Vorbild nicht für das Leiden der Gefangenen, sondern für das Leiden der palästinensischen Frauen.”

Amna sagte, dass ihre größte Sorge um Anhar die Depressionen sind, unter denen sie leidet, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach der Geburt ein weiteres Trauma erleidet, das sich im Gefängnis noch verstärken würde.

Sprachnachrichten

Seit ihrer Verhaftung wurde Anhar nur ein einziger Familienbesuch gestattet, und zwar von ihrem Ehemann, während ihre Mutter und ihre Schwester sie seit ihrer Verhaftung vor fast sechs Monaten nicht mehr sehen dürfen.

Sie darf auch nicht mit ihrer Familie telefonieren. Anhars Mutter sagte, dass die israelische Armee auch die Arbeitserlaubnis von Anhars Ehemann für den Zugang zu den 1948 besetzten Gebieten als zusätzliche Strafe für die Familie entzogen hat.

“Ich konnte sie bisher nicht sehen und habe ihre Stimme nur einmal gehört, aber wir schicken ihr Sprachnachrichten über ihre kleine Tochter Julia über einen lokalen Radiosender, den sie hören kann”, sagte Aisha.

“Anhar hat uns gesagt, wir sollen Julia nicht mehr über das Radio nach ihr rufen lassen; sie kann nicht begreifen, dass ihre Tochter aufwächst und nicht mehr bei ihr ist.”

Anhar ist eine von 11 palästinensischen Müttern, die in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind, von insgesamt 40 weiblichen Gefangenen. Die meisten von ihnen sind nach Angaben des Palestinian Prisoners Club im Damon-Gefängnis unter harten und missbräuchlichen Bedingungen inhaftiert.

In einer Erklärung der Organisation heißt es, dass die israelische Gefängnisverwaltung Kindern den Besuch erlaubt und sie daran hindert, ihre Mütter zu umarmen – eine Situation, die sich mit der Verbreitung von Covid-19 und dem Fehlen regelmäßiger Familienbesuche noch verschlimmert hat. Übersetzt mit Deepl.com

