Alliés par les mensonges sionistes Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Alliés par les mensonges sionistes

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 5 mai 2021

Texte original :

http://sicht-vom-hochblauen.de/in-zionistischen-luegen-verbunden-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Quel est le lien entre les États-Unis, l’Union européenne et « l’État juif » ? C’est leur implication dans des mensonges communs et la construction de mythes, de sorte que, depuis la fondation de l’État, cette chaine de mensonges est devenue un nœud indissoluble. Le dénouer devrait être notre tâche commune. Le tollé a été grand lorsque J. Mearsheimer et S. Walt ont prédit, dans leur livre de 2007 intitulé « The Israel Lobby » (« Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine » 2009), que « l’État juif » deviendrait un « État d’apartheid » sur le modèle de l’ancienne Afrique du Sud. Alors que la population palestinienne est privée de droits démocratiques et politiques, la population juive jouit de tous les droits. Il aura fallu 24 longues années pour que l’organisation israélienne de défense des droits de l’homme B`Tselem dénonce, début janvier 2021, Israël comme un régime d’apartheid qui veut cimenter à jamais sa domination « du fleuve à la mer ». Tout cela ne réussit qu’avec la complicité de la communauté internationale hypocrite.

La critique des crimes d’Israël est, comme toujours, méchamment calomniée

En avril de cette année, Human Rights Watch a étonnamment suivi ces inculpations, a accusé Israël de « crimes contre l’humanité » pour son traitement des Palestiniens, et exigé des sanctions de grande envergure. Cela a été rapidement suivi d’un tollé de propagande de la part des protagonistes habituels du lobby pro-israélien doté d’un réseau solide, avec les accusations habituelles d’antisémitisme en tant que soi-disant campagne de délégitimation de « l’État juif ».

Avec ce genre de calomnies malveillantes sans fondement, le régime sioniste réussit depuis des décennies à étouffer dans l’œuf toute critique émergente et à la réduire de mauvaise foi au silence. Alors, quand cette réalité sera-t-elle enfin reconnue ? Cela inclut également le mensonge du « processus de paix », qui n’a jamais été la véritable intention, ainsi que l’éternel mantra d’une « solution à deux États », qu’Israël empêche depuis des décennies et n’a jamais voulue. La nouvelle nomination d’un « envoyé spécial pour le Moyen-Orient » ne fait que prouver une fois de plus à quel point on est impuissant et déférent devant le régime sioniste.

Le commissaire à l’antisémitisme favorise l’antisémitisme au lieu de le prévenir

Le « commissaire à l’antisémitisme » du gouvernement fédéral, Felix Klein, qui a fait tant de gaffes depuis son entrée en fonction, a prouvé qu’il occupait une fonction tout à fait inutile qui nuit même au pays parce qu’il lutte autant contre les Juifs critiques que contre le mouvement BDS qui s’engage de manière non violente pour la libération de la Palestine de l’occupation israélienne. Avec ce genre de politique « pro Juifs/pro Israël » on n’empêche pas l’antisémitisme, on le favorise. Avec sa politique pro-israélienne partiale qui ignore le droit international, Klein est un propagandiste et un perroquet de « l’État juif » et du lobby pro-israélien en Allemagne, payé par nos impôts! Klein flaire l’antisémitisme partout, met par commodité tous les critiques de Corona dans le même panier et se plaint des comparaisons de mauvais goût avec la persécution des Juifs au Troisième Reich, ainsi que de l’antisémitisme « musulman », par contre, il oublie d’évoquer que s’il s’occupait de la « normalité » de l’instrumentalisation de l’Holocauste dans « l’État juif », il aurait de quoi trouver.

En effet, de nombreux politiciens israéliens juifs et le parlement utilisent des « comparaisons avec le nazisme » et mènent des politiques sionistes racistes. Mais cela n’est pas un problème pour Monsieur Klein, qui est trop occupé à chercher désespérément de l’antisémitisme. Felix Klein et la multiplication miraculeuse de ses maintenant 15 (!) collègues ne servent absolument à rien et les postes doivent être supprimés de toute urgence : ils doivent être remplacés rapidement par des commissaires au racisme car le racisme est vraiment un problème brûlant en Allemagne.

L’idéologie raciale sioniste a des points communs avec les lois raciales nazies

« L’Etat juif » n’a-t-il pas, en effet, été créé en tant que colonie européenne pour prendre pied au Proche-Orient arabe ? Basé sur une idéologie raciale sioniste qui a de nombreux points communs avec les lois raciales nazies, « l’État juif » a réussi à convaincre la communauté internationale occidentale qu’il joue un rôle important en tant « qu’unique » démocratie au Proche-Orient et en s’obstinant ridiculement sur son « droit d’exister », il exige constamment une légitimation qui n’existe pas en réalité.

En fin de compte, Israël est un État colonial protégé par la « communauté de valeurs » occidentale, qui existe grâce à l’expulsion, l’expropriation et l’occupation illégale, et qui, en outre, considère son « droit » à la terre comme un « don de Dieu », un « État juif » en Terre Sainte, aux dépens du peuple palestinien qui y vit depuis des milliers d’années et qui ne veut surtout pas en disparaître.

Maintien d’une idéologie fasciste d’apartheid

Cette instauration d’un « État juif » en tant que corps étranger au sein du monde arabe ne représente pas seulement le maintien d’une idéologie fasciste d’apartheid mais a prouvé avec ses « Führers » sionistes comment fonctionne et gouverne un « terrorisme d’État ». Les dirigeants ont expliqué cette forme de gouvernement terrorisme par des formules telles que « mettre les Palestiniens dans un état de peur, de frayeur et de panique par des coups insupportables pour briser toute résistance » et ils ont réussi à vendre cette politique à la communauté internationale comme de la « légitime défense ». Cette stratégie efficace a fonctionné depuis la fondation de l’État jusqu’à aujourd’hui. Netanyahu réitère constamment cette idéologie afin d’empêcher toute critique et de faire taire le monde.

À quoi servent les résolutions « non contraignantes » de l’Assemblée générale des Nations unies qui condamnent la terreur d’État calculée et systématique d’Israël contre le peuple palestinien à Gaza et ailleurs en Palestine occupée, mais sans conséquences effectives ? Et ce sont toujours les mêmes États qui votent contre les résolutions. Parmi eux, bien sûr, les trois États coloniaux qui ont beaucoup en commun, les États-Unis, Israël et l’Australie : un racisme profondément enraciné, un bilan répréhensible en matière de droits de l’homme et des politiques criminelles à l’égard des populations autochtones, des réfugiés et des musulmans. Ils partagent une histoire similaire de violence coloniale et d’expropriation.

Crimes de guerre et terrorisme d’Israël couverts par l’administration américaine sous Biden

Ainsi, les États-Unis ne sont pas seulement les principaux complices des crimes de guerre et du terrorisme d’Israël contre les Palestiniens, ils seraient également la seule puissance capable de les empêcher. Cependant, même la nouvelle administration américaine sous Biden, ne laisse aucun doute quant à son soutien à « l’État juif », qu’elle continue de seconder avec une aide militaire annuelle d’environ 3,5 milliards de dollars US. Elle ne s’est pas opposée non plus au déménagement (contraire au droit international) de l’ambassade américaine à Jérusalem, effectué encore par l’ancien président américain Trump. N’oublions pas que pendant que les civils palestiniens étaient assassinés de sang-froid par la puissance occupante, les sionistes et les politiciens américains célébraient ensemble l’ouverture illégale, non reconnue internationalement, de l’ambassade américaine à Jérusalem, la capitale de la Palestine illégalement occupée par le régime sioniste.

Nous sommes actuellement témoins du crime sioniste à Sheikh Jarrah. Ni l’Autorité palestinienne, ni les autorités jordaniennes, ni l’UNRWA, ni la communauté internationale qui avaient demandé à Israël de protéger les résidents palestiniens de ce quartier et d’empêcher l’occupation israélienne de les expulser de leurs maisons, ne sont capables ou même désireuses d’empêcher ce crime.

28 unités de logement menacées d’expulsion illégale par les voleurs de terres israéliens

Un porte-parole des familles de Sheikh Jarrah a déclaré qu’actuellement 28 unités de logement, dans lesquelles vivent 87 familles, sont menacées d’expulsion illégale par les voleurs de terres israéliens. L’année dernière, le tribunal de district israélien de Jérusalem a décidé d’expulser 12 familles palestiniennes de leurs maisons à Sheikh Jarrah afin de les donner à des colons israéliens. Un tribunal de brigands qui rendent une telle « justice » !

Le parti islamique palestinien et organisation de résistance Hamas a appelé à s’opposer à l’expulsion illégale par Israël de maisons palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem occupée. Il a déclaré dans un communiqué : « La lutte contre les plans israéliens est un devoir national qui exige que tous les Palestiniens prennent fermement position contre eux ».

Où est la résistance internationale contre les expulsions ?

Le président palestinien Abbas, cet « empereur nu » qui fonctionne depuis des années comme complice du projet sioniste, est guidé par deux facteurs. D’une part, il craint de perdre son pouvoir ; d’autre part, la réticence d’Israël à organiser une élection en Palestine et son désir d’obtenir la participation de la population de Jérusalem-Est, qui lui sert d’excuse cousue de fil blanc. Les intérêts d’Israël et d’Abbas coïncident une fois de plus. Le report des élections soulève la question de savoir avec qui les États-Unis et le Quartet en tant que « médiateurs » des négociations israélo-palestiniennes négocieraient. Mais il y a longtemps que ces négociations ne sont plus à l’ordre du jour. Peut-on, au juste, négocier avec quelqu’un qui n’a pas été élu et qui s’est retourné contre le peuple ? Il faut s’attendre à des protestations lorsque la nouvelle génération palestinienne se lèvera et ne supportera plus tout à l’avenir.

La semaine dernière, les Palestiniens de la Vieille ville de Jérusalem-Est ont dû se défendre contre une attaque qui ressemblait à un pogrom, menée par des fascistes sionistes. Avec une détermination désespérée, ils ont forcé les occupants à ouvrir la Porte de Damas afin de pouvoir se rassembler pendant le Ramadan. Déjà quelques jours auparavant, environ 300 membres du groupe fasciste Lehava, des canailles brutales succédant au parti interdit de Kahane, avaient tenté de pénétrer dans la Vieille ville par cette Porte. Cette populace criminelle a mis le feu à des maisons et des biens palestiniens en scandant « Mort aux Arabes » en hébreu.

Cette nuit-là, le Croissant Rouge a dû soigner 105 Palestiniens blessés par les forces de sécurité et les colons israéliens, 20 d’entre eux ont dû être hospitalisés. La résistance des Palestiniens s’est renforcée de jour en jour, des manifestations de solidarité et des célébrations de la victoire ont eu lieu avec les défenseurs de la Porte de Damas.

Les politiques d’extrême-droite deviennent le courant dominant dans « l’État juif »

Il est effrayant de constater que cette politique d’extrême droite est devenue courant dominant dans « l’État juif » : elle est menée par des groupes issus de la tradition du mouvement sioniste qui croient en la suprématie raciale et se qualifient eux-mêmes de « race supérieure et de peuple élu de Dieu ». Il n’est donc pas surprenant que les dirigeants israéliens, les officiers supérieurs de l’armée, les membres de la Knesset et du cabinet apparaissent également en public pour représenter ces groupes et leurs croyances.

Le terrorisme juif défend impitoyablement ses intérêts sous le regard de la communauté internationale. Tuer par méchanceté, en causant d’horribles souffrances, est devenu la norme. La situation dans le camp de concentration de Gaza s’aggrave de jour en jour en rendant intentionnellement cette région inhabitable. À cela s’ajoute l’insuffisance des services médicaux, qui s’avère particulièrement meurtrière en période de Corona.

Non, « l’État juif » ne parle pas pour tous les Juifs et ne les représente pas non plus. Comment peut-on se sentir représenté par un régime raciste d’apartheid qui utilise la terreur et les crimes de guerre pour nettoyer ethniquement et judaïser la Palestine ? Les citoyens juifs du monde entier qui soutiennent encore cet État par des dons devraient se poser la question.

Pur fascisme mené par « l’axe anglo-sioniste » et ses vassaux

Voulons-nous continuer à soutenir ce « néolibéralisme » déguisé en « mondialisation », qui est en réalité un pur fascisme ? Nous vivons de plus en plus dans un état de menaces constantes de guerre et de sanctions contre les pays « gênants », sous la direction des États-Unis et d’Israël, « l’axe anglo-sioniste » et leurs États vassaux.

L’amère ironie est que le terrorisme occidental et sioniste est pratiqué « au nom des droits de l’homme, de la démocratie et de la liberté ». Avec l’aide de la propagande des médias dominants, de l’internet des entreprises comme Google, Facebook, Twitter, etc., le terrorisme d’Israël est blanchi et la propagande anti-musulmane est diffusée, tandis que la critique des politiques d’Israël entraîne immédiatement des blocages. On se sert de l’antisémitisme comme prétexte pour légitimer les mesures contre la liberté d’expression et tuer ainsi dans l’œuf toute critique du terrorisme de « l’État juif ».

Face à cette effrayante réalité, « l’État juif » doit être considéré à la fois comme illégitime et comme une nouvelle catastrophe de l’impérialisme occidental. La seule solution juste serait un État commun pour tous ses citoyens, dans lequel « les Palestiniens et les Juifs vivent ensemble en paix », selon le poème suivant d’Erich Fried :

Un Juif aux sionistes

Erich Fried

Freut euch erstens, daß eure Toten so tot sind,

denn sonst könnten sie euch laut sagen, was sie von euch halten

ihr zu Mördern gewordenen Söhne der Opfer unserer Mörder

die ihr euch verbündet mit Mördern gegen eurer Mordopfer Kinder

Und freut euch, daß die Mörder unserer Eltern

die Herzen der Welt so gewöhnt haben an das Morden

daß die Herren der halben Welt heute eueren Morden und Lügen

wohlwollend zusehen können und kaum zum Schein protestieren

Und freut euch, daß euer eigener Martin Buber schon tot ist

denn der hat noch knapp vor seinem Tode gesagt

daß ihr nicht die Jünger der alten jüdischen Weisheit

nein, nur die Schüler von Hitler geworden seid

Und freut euch auch, daß es keinen Bert Brecht mehr gibt

denn was der euch gesungen hätte zu eurem Unrecht

das würde der Welt und euch noch lang in den Ohren klingen

ja, länger als eure Unrechtherrschaft noch währt

Aber freut euch rasch, denn eure Freude wird kurzlebig sein

wie die Freuden anderer Tyrannen und Mörder

und dann werden Palästinenser und Juden in Frieden zusammenleben

und werden Gott danken, daß es keinen Zionismus mehr gibt

Ein Jude an die zionistischen Kämpfe

Erich Fried

Was wollt ihr eigentlich?

Wollt ihr wirklich die übertreffen

die euch niedergetreten haben

vor einem Menschenalter

in euer eigenes Blut

und in euren eigenen Kot?

Wollt ihr die alten Foltern

jetzt an die anderen weitergeben

mit allen blutigen

dreckigen Einzelheiten

mit allem brutalen Genuss

der Folterknechte

wie unsere Väter sie damals

erlitten haben?

Wollt jetzt wirklich ihr

die neue Gestapo sein

die neue Wehrmacht

die neue SA und S.S.

und aus den Palästinensern

die neuen Juden machen?

Aber dann will auch ich

weil ich damals vor fünfzig Jahren

selbst als ein Judenkind

gepeinigt wurde

von euren Peinigern

ein neuer Jude sein

mit diesen neuen Juden

zu denen ihr die Palästinenser macht

Und ich will sie zurückführen helfen

als freie Menschen

in ihr eigenes Land Palästina

aus dem ihr sie vertrieben habt.

