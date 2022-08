“Die internationale Gemeinschaft ist sich offenbar einig, dass das palästinensische Volk ausgerottet werden muss, damit die israelische Siedler- und Kolonialherrschaft das gesamte historische Palästina übernehmen kann: Groß-Israel ist das Ziel des Zionismus, und nichts darf sich ihm in den Weg stellen. Die Staaten, die zwar ihre Stimme zur Unterstützung der Palästinenser erheben, aber nichts gegen den Besatzungsstaat unternehmen, verschlimmern ihre Heuchelei. Sie sollten sich schämen.”

Ein Blick auf die Zerstörung nach dem israelischen Angriff auf Rafah im südlichen Gazastreifen am 7. August 2022 [Mohammed Asad/Middle East Monitor]



Als Israel in Gaza Zivilisten tötete, sah die heuchlerische Welt tatenlos zu

Von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

11. August 2022

Israel hat am vergangenen Freitag eine weitere Militäroffensive gegen die Palästinenser im belagerten Gaza-Streifen gestartet. Das erste Ziel war eine Wohnung in einem Hochhaus in Gaza-Stadt. Israelische Raketen töteten einen Kommandeur des Islamischen Dschihad und mehrere andere Zivilisten.

Dieser ungerechtfertigte israelische Angriff auf den Gazastreifen veranlasste den Islamischen Dschihad und andere palästinensische Gruppierungen, zurückzuschlagen. Sie feuerten Raketen auf israelische Städte und Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens. Israel behauptete, es wolle die palästinensischen Gruppierungen davon abhalten, Raketen auf israelische Ziele abzufeuern.

Ein kurzer Blick in die israelischen Medien zeigt, dass die israelischen Besatzungsbehörden nach Meinung von Schriftstellern und Militäranalysten viel Zeit in die Vorbereitung der Offensive vom vergangenen Wochenende investiert haben. Die Absicht war, die palästinensischen Widerstandsgruppen zu spalten und zu schwächen.

Der Gazastreifen stellt keine strategische Bedrohung für die Sicherheit Israels dar; es handelt sich um eine sehr kleine Küstenenklave, die sehr leicht kontrolliert und eingeschnürt werden kann – und dies auch tut. Dies geschieht seit sechzehn Jahren, wobei Israel und Ägypten eine strenge Land-, Luft- und Seeblockade verhängt haben; ihre Geheimdienste wissen alles, was in den Gazastreifen hinein- oder herauskommt.

Es war jedoch keine Überraschung, dass Israel den Gazastreifen erneut bombardiert hat, um die Infrastruktur zu zerstören und Zivilisten zu töten. Dies ist zur Norm geworden. Unschuldige Zivilisten werden als entbehrlich angesehen, um ein oder zwei wichtige Personen zu töten.

Was in der Debatte über Israels “Recht auf Selbstverteidigung” weitgehend fehlt, ist die Tatsache, dass alle Formen des Widerstands gegen eine militärische Besetzung nach internationalem Recht legitim sind. “Selbstverteidigung” ist es in einer solchen Situation nicht. Die UN-Resolution 37/43 vom 3. Dezember 1982 “bekräftigt die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer und fremder Herrschaft und fremder Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes”.

Die israelischen Besatzungsbehörden haben sich selbst die Macht gegeben, jeden, der sich ihrer brutalen Besatzung widersetzt, zum “Terroristen” zu erklären, der verfolgt und außergerichtlich getötet werden kann; ohne Verhaftung, ohne Anklage und ohne Prozess. Dies ist das Gesetz des Dschungels, das der angeblich “einzigen Demokratie im Nahen Osten” nicht würdig ist. Internationale Gesetze und Konventionen stimmen mit dieser Einschätzung überein, aber es wird nichts getan, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen; es darf ungestraft handeln.

Bei der Bombardierung eines mehrstöckigen Wohnhauses in einem Flüchtlingslager in der südlichen Gaza-Stadt Rafah am zweiten Tag der Offensive wurden mindestens sieben Menschen getötet, darunter ein mutmaßlicher Kommandeur des Islamischen Dschihad. Bei dem Angriff wurden auch Dutzende von anderen Häusern zerstört.

Selbst wenn wir uns einig sind, dass ein Befehlshaber des Islamischen Dschihad ein legitimes Ziel war – und das tue ich nicht; jeder hat ein faires Verfahren verdient -, wessen waren die getöteten oder verwundeten Zivilisten schuldig? Dies war natürlich ein weiteres Beispiel für die kollektive Bestrafung durch Israel, die ein “außergewöhnlich schweres Kriegsverbrechen” darstellt.

Interessiert das jemanden? Offensichtlich nicht. Schließlich ist dies nicht in der Ukraine geschehen. Wo sind die Sanktionen gegen Israel – für mehr als 70 Jahre ethnischer Säuberungen, Massaker und Menschenrechtsverletzungen – von der Art, wie sie gegen Russland innerhalb weniger Tage nach seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar verhängt wurden? Die Doppelmoral ist offensichtlich. Als Israel in Gaza Zivilisten tötete, sah die heuchlerische Welt einfach nur zu. Und das nicht zum ersten Mal.

“Jede einzelne Eskalation der Gewalt in Gaza geht auf Kosten der einfachen Menschen”, sagte der Regionaldirektor für den Nahen Osten des Norwegischen Flüchtlingsrats, Carsten Hansen. “Unschuldige Kinder und Familien sind in den Teufelskreis der Gewalt geraten, so lange sie sich erinnern können. Viele in Gaza erholen sich noch immer – sowohl psychisch als auch physisch – von der elftägigen Krise im vergangenen Jahr.”

Die Biden-Administration in Washington, die der Ukraine militärische und humanitäre Hilfe im Wert von Milliarden von Dollar geleistet hat, kümmert sich jedoch nicht um Gaza. Stattdessen gibt sie dem Apartheidstaat Israel jedes Jahr mindestens 3 Milliarden Dollar an Militärhilfe. US-Präsident Joe Biden rechtfertigte Israels Tötung von Zivilisten im Gazastreifen mit der Behauptung, es handele sich um “Selbstverteidigung” – genau, die “Selbstverteidigungs”-Lüge, die vor einem internationalen Gericht nicht standhalten würde. Natürlich schloss sich der US-Botschafter in Israel Bidens Äußerungen an: “Die Vereinigten Staaten sind fest davon überzeugt, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu schützen.”

Die britische Außenministerin Liz Truss tat dasselbe: “Das Vereinigte Königreich steht an der Seite Israels und seines Rechts, sich zu verteidigen.” Sie verschloss die Augen vor den Kindern, die in Gaza abgeschlachtet werden. “Wir verurteilen Terrorgruppen, die auf Zivilisten schießen. Wir fordern ein schnelles Ende der Gewalt.” Sie sah nicht die israelischen Raketen, die auf Häuser und zivile Infrastrukturen, einschließlich Krankenhäuser und sogar Friedhöfe, abzielten.

Europa hat weitgehend geschwiegen angesichts des palästinensischen Blutes, das Israel wahllos vergießt. Es war, als ob in Gaza nichts geschehen wäre. Sind die Europäer so sehr daran gewöhnt, dass die Palästinenser von Israel abgeschlachtet werden, nur weil sie die zionistische Besetzung ihres Landes ablehnen?

“Die Europäische Union verfolgt die jüngsten Entwicklungen im und um den Gazastreifen mit großer Sorge”, erklärte der Block. “Israel hat zwar das Recht, seine Zivilbevölkerung zu schützen, doch muss alles getan werden, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern, die in erster Linie die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten treffen und zu weiteren Opfern und noch mehr Leid führen würde.” Liest man zwischen den Zeilen, so ist die Botschaft klar: Israel kann tun, was es will, denn wir werden es weder aufhalten noch später bestrafen. Für die EU war die Tötung von 10 bis 20 Palästinensern pro Tag akzeptabel; sie war nicht Teil eines “umfassenderen Konflikts”, bei dem – Europas säkularer Gott bewahre – Israelis getötet und verwundet werden könnten.

“Kein Wort über die Besatzung”, kommentierte Akiva Eldar, der politische Korrespondent von Haaretz. “Keine Spur davon, dass der Gazastreifen das größte Gefängnis der Welt ist, und kein Wort über Israels Entscheidung, den Vorhang vor dem politischen Horizont zuzuziehen.”

Wir dachten, das ukrainische Volk würde sicher mit dem Leiden der Palästinenser unter einer Besatzungsmacht mitfühlen. Weit gefehlt.

“Als Ukrainer empfinde ich großes Mitgefühl mit der israelischen Öffentlichkeit, während unser Land von einem engen Nachbarn brutal angegriffen wird”, twitterte der ukrainische Botschafter in Israel. Er spürt die brutalen Angriffe eines Aggressors gegen sein Volk, aber er unterstützt den Aggressor gegen ein anderes Volk. Was für ein Heuchler.

Und was ist mit den arabischen Führern? Sie bekennen sich zur “Brüderlichkeit” mit den Palästinensern, schweigen aber entweder oder verurteilen die israelischen Verbrechen nur schüchtern. Keines der “Normalisierungs”-Regime hat es gewagt, seine Beziehungen zum Besatzungsstaat zu kappen. Sie haben auch keinen Pfennig für die Opfer ihres neuen besten Freundes gespendet. Lediglich die katarische Rothalbmondgesellschaft hat humanitäre Hilfe zugesagt.

Die internationale Gemeinschaft ist sich offenbar einig, dass das palästinensische Volk ausgerottet werden muss, damit die israelische Siedler- und Kolonialherrschaft das gesamte historische Palästina übernehmen kann: Groß-Israel ist das Ziel des Zionismus, und nichts darf sich ihm in den Weg stellen. Die Staaten, die zwar ihre Stimme zur Unterstützung der Palästinenser erheben, aber nichts gegen den Besatzungsstaat unternehmen, verschlimmern ihre Heuchelei. Sie sollten sich schämen. Übersetzt mit Deepl.com

