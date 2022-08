Amerikaner sehen nur selten das wahre Gesicht von Israels Bombardierung des Gazastreifens Von Elise Swain, Alice Speri

Das gilt auch für Deutsche!

A child killed in the Israeli bombing of Gaza is carried during the funeral in Gaza City on Aug. 8, 2022. Photo: Hosam Salem

Amerikaner sehen nur selten das wahre Gesicht von Israels Bombardierung des Gazastreifens



Indem sie sich vor grafischen Bildern des Todes scheuen, beschönigen die Nachrichtenorganisationen die Gewalt der israelischen Aggression gegen die Palästinenser.

Von Elise Swain, Alice Speri

10. August 2022

Dieser Artikel enthält grafische Bilder und Darstellungen von Todesfällen.

Als am Sonntagabend ein Waffenstillstand eine dreitägige israelische Offensive im Gazastreifen beendete, wurden nach palästinensischen Angaben über 350 Palästinenser verwundet und 46 getötet, darunter 16 Kinder. Die Medienberichterstattung in den USA wurde hauptsächlich von Fotos eines rauchgefüllten Himmels oder von Gaza-Bewohnern, die inmitten von Trümmerhaufen spazieren gingen, angeführt. Die Fotos waren zwar akkurat und aktuell, aber durch die sichere Auswahl dieser Bilder anstelle von grafischen Darstellungen wurde dem amerikanischen Publikum eine Realität vermittelt, die weit von dem entfernt war, was sich tatsächlich vor Ort abgespielt hatte.

Der Blick auf die Gesamtheit der Bilder, die während eines Nachrichtenereignisses entstehen, ist eine Erfahrung, die die meisten Amerikaner – mit Ausnahme der Bildredakteure in den Nachrichtenredaktionen – nur selten machen. Als die Zahl der palästinensischen Todesopfer im Laufe des Wochenendes immer weiter anstieg, strömten die Bilder der in Gaza tätigen Fotojournalisten in riesige Datenbanken wie Getty Images und AP Images. Eine schnelle Suche nach “Gaza” bei Getty Images zum Beispiel liefert Hunderte von aktuellen Fotos, ein nahezu endloses Raster der Brutalität der letzten Woche.

Auf vielen Bildern sind durch israelische Bomben getötete Kinder zu sehen. Diese Bilder zeigen Beerdigungen, bei denen die Gesichter der Verstorbenen entblößt sind und ihre Körper hochgehalten und durch die Straßen marschiert werden. Auf einigen Fotos sind Trauernde zu sehen, die ihre eigenen Bilder von den Leichen mit ihren Handys machen – ein Beweis für das Grauen, das sich ereignet hat.

GAZA, PALÄSTINA – 2022/08/07: (HINWEIS DES REDAKTIONSVORSITZENDEN: Das Bild zeigt den Tod) Trauernde tragen den Leichnam des Palästinensers Khalil Abu Hamadeh, der während eines israelischen Angriffs bei seiner Beerdigung im Lager Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet wurde. Militante Palästinenser im Gazastreifen und israelische Streitkräfte lieferten sich auch am dritten Tag der Spannungen Raketenangriffe und Luftangriffe, bei denen nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 31 Palästinenser getötet und 265 weitere verletzt wurden. (Foto von Mahmoud Issa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Trauernde tragen den Leichnam des Palästinensers Khalil Abu Hamadeh bei seiner Beerdigungszeremonie im Lager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 7. August 2022.

Bild: Mahmoud Issa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Diese grafischen Bilder sind in Fotodatenbanken neben den nicht-grafischen Bildern zu finden, die von US-Nachrichtenorganisationen fast immer zur Veröffentlichung ausgewählt werden: Raketen, die nachts durch den Himmel fliegen, stille Momente, in denen Kinder die Schäden an ihren Häusern begutachten, und schwarzer Rauch, der über dem Horizont aufsteigt.

Rauchschwaden nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt am 7. August 2022. – Israel hat einem ägyptischen Vorschlag für einen Waffenstillstand mit militanten Palästinensern im Gazastreifen zugestimmt, nachdem es drei Tage lang zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen war, so eine ägyptische Quelle. (Foto von Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images)

Rauch steigt über dem Ort eines israelischen Luftangriffs in Gaza-Stadt am 7. August 2022 auf.

Bild: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

In Gaza fotografieren Fotojournalisten routinemäßig in Krankenhäusern und Leichenhallen. Dieser in den Vereinigten Staaten seltene Zugang zu Einrichtungen der Notfallversorgung bietet Journalisten die Möglichkeit, Verwundete und Tote direkt zu dokumentieren. Auf Getty Images finden sich zahlreiche unzensierte Bilder von in weißen Stoffen eingewickelten Kinderleichen, die sich in der Leichenhalle stapeln. Sie sind zwar schockierend und zutiefst erschütternd, aber sie zeigen sehr deutlich, was die Bombardierung dichter Wohngebiete bewirkt.

“Ich kann immer noch die trauernden Menschen sehen, die weinen, nachdem ihre Häuser zerstört wurden”, sagte der palästinensische Fotojournalist Hosam Salem gegenüber The Intercept. “Ich kann es nicht mehr ertragen. Selbst nachdem diese drei Tage der israelischen Angriffe vorbei sind, bin ich noch ausgelaugter als zuvor. In Gaza gibt es keine Geschichten, die uns Leben geben können; alles, was wir sagen können, ist, wie der Tod unser Leben und das Leben der Menschen um uns herum genommen hat.”

Ein palästinensischer Junge weint neben den Leichen von vier palästinensischen Cousins der Familie Nejim während ihrer Beerdigung im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens am 08. August 2022. Sie wurden nach einem israelischen Luftangriff auf dem Friedhof von Falluja während der letzten Tage des Konflikts zwischen Israel und militanten Palästinensern vor dem Waffenstillstand getötet. (Foto von Sameh Rahmi/NurPhoto via Getty Images)

Ein palästinensischer Junge weint neben den Leichen von vier palästinensischen Cousins, die bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet wurden, am 8. August 2022.

Bild: Sameh Rahmi/NurPhoto via Getty Images

Doch diese Bilder sind nicht das bestimmende Merkmal des ungleichen Konflikts, bei dem keine Israelis getötet wurden. Stattdessen werden sie nur selten veröffentlicht.

“Im Allgemeinen ist der Großteil der Berichterstattung internationaler und amerikanischer Medien schwach und zeigt oft keine Szenen, in denen unschuldige Frauen und Kinder getötet wurden”, erklärte Soliman Hijjy, ein palästinensischer Bildjournalist, der in Gaza arbeitet, gegenüber The Intercept.

m Fall eines der 16 getöteten Kinder, der fünfjährigen Alaa Qaddoum, enthielt ein Bericht der New York Times ein Foto, das nach ihrem Tod aufgenommen wurde. Dies war die Ausnahme, auch wenn das Foto nicht an prominenter Stelle gezeigt wurde, sondern am Ende des Artikels stand. Andere Zeitungen, von der Washington Post bis zu NBC News, haben das Bild nicht veröffentlicht, obwohl sie die Ermordung des Mädchens erwähnten. Was uns bleibt, ist im Wesentlichen ein entschärftes und vermeidendes Verständnis des Weltgeschehens, da sich die Nachrichtenredaktionen einheitlich für Bilder entscheiden, die keine grafischen Inhalte enthalten. Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook haben diese Abkehr von der Veröffentlichung von Gewaltdarstellungen noch verstärkt, indem sie Richtlinien für sensible Medien” eingeführt haben, die Nachrichtenredaktionen davon abhalten, Bilder von Gräueltaten an prominenter Stelle zu zeigen, da sie sonst Seitenaufrufe verlieren würden.

Ala-Qaddoum-Hosam-Salem

Die Leiche der 5-jährigen Alaa Qaddoum, die am 5. August 2022 bei einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt getötet wurde.

Foto: Hosam Salem

Journalistisches Fehlverhalten

Es gibt keinen Konsens darüber, wie mit Bildern von schwerer Gewalt umzugehen ist. Die einzelnen Redaktionen entscheiden von Fall zu Fall, oft nachdem sie sich durch die Unmengen von Bildern gewühlt haben, die bei den großen Verbreitungsplattformen eingereicht wurden, wo keines der Bilder unscharf oder zensiert ist. Bei Getty Images findet sich nur in der Bildunterschrift manchmal ein “editor’s note”, der den Betrachter davor warnt, was er da gerade sieht: “Das Bild zeigt den Tod”. Die meisten Medien, so auch dieses, geben einen redaktionellen Hinweis oder eine inhaltliche Warnung aus, bevor sie den Betrachter mit der Darstellung von Gewalt überraschen.

Amerika toleriert ein hohes Maß an Gewalt, unterdrückt aber Fotos des Gemetzels

Nicht nur palästinensische Leichen werden aus den Berichten über Massaker in den Massenmedien getilgt; Schießereien an amerikanischen Schulen werden eher durch behelfsmäßige Gedenkstätten und Mahnwachen mit Kerzenlicht als durch anschauliche Bilder visualisiert, und dasselbe gilt für das Blutvergießen in Übersee. Aber es gibt auch Ausnahmen. Als Russland Anfang des Jahres die Ukraine angriff, beherrschte die visuelle Dokumentation der russischen Gräueltaten die Nachrichten. Die Verbrechen Russlands waren so schockierend, dass die New York Times in einer seltenen Aktion ein besonders anschauliches Bild der Fotojournalistin Lynsey Addario auf ihrer Titelseite abdruckte. Addario nannte die Zeitung “mutig”, weil sie ihre Beweise für Kriegsverbrechen veröffentlichte.

Kritiker haben einen krassen Gegensatz zwischen dem weltweiten Interesse am Leiden des ukrainischen Volkes und dem Leiden anderer Menschen festgestellt sowie die Art und Weise, in der die russische Invasion faktisch als unprovozierter Akt der Aggression und nicht als allgemeiner “Konflikt” dargestellt wurde – die Art von Framing, die nicht nur für israelische Angriffe auf Palästina, sondern auch in anderen Kriegsgebieten verwendet wird. In dieser Woche wurden beispielsweise in der Washington Post mehr “grafische” Bilder von einem Massaker veröffentlicht, das Anfang des Jahres in Bucha (Ukraine) stattfand, als von den Toten in Gaza am Wochenende.

GAZA, PALÄSTINA – 2022/08/07: Als Reaktion auf die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen werden von Gaza-Stadt aus Raketen in Richtung Israel abgefeuert. (Foto von Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Raketen, die als Reaktion auf israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen von Gaza-Stadt in Richtung Israel abgefeuert werden, sind am 7. August 2022 zu sehen.

Bild: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Sanktionierung israelischer Verbrechen

Das Problem mit der Darstellung des Lebens und Sterbens von Palästinensern geht weit über die Bilder hinaus, die für die Erzählung ausgewählt wurden. Palästinenser – und viele ausländische Beobachter – werfen den internationalen Medien seit langem vor, die israelischen Verbrechen zu verharmlosen und sich der israelischen Darstellung zu beugen. In einem Brief, der von mehr als 500 Journalisten nach einem weiteren israelischen Bombenangriff auf den Gazastreifen im vergangenen Jahr unterzeichnet wurde, argumentierten die Verfasser (darunter mehrere Intercept-Reporter), dass die Berichterstattung über Israel und Palästina regelmäßig auf “journalistisches Fehlverhalten” hinausläuft.

“Die Asymmetrie im Kontext erstreckt sich nicht nur auf die Sprache, die wir verwenden; Geschichten neigen dazu, israelische Erzählungen unverhältnismäßig zu verstärken, während palästinensische Erzählungen unterdrückt werden”, schrieb die Gruppe. “Die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel zu verschleiern, verstößt gegen die Objektivitätsstandards dieser Branche”.

“Wir wollen nichts weiter, als dass die Menschen die Fakten kennen. Wir haben kein kompliziertes Narrativ.”

Ahmed Abu Artemah – ein palästinensischer Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist, der 2018 zu den Organisatoren des “Großen Marsches der Rückkehr” gehörte, einer friedlichen Protestbewegung am Zaun, der Israel vom Gazastreifen trennt – sagte gegenüber The Intercept, dass Israel von der Annahme ausgeht, dass es in den meisten internationalen Medien einen Verbündeten hat.

“Das ist Komplizenschaft”, sagte Abu Artemah. “Wir wollen nichts weiter, als dass die Menschen die Fakten kennen. Wir haben kein kompliziertes Narrativ. Unsere Forderung ist nur, dass die Menschen die Fakten sehen, die Realität sehen, das Filmmaterial sehen, was passiert ist.”

Beerdigungen im Gazastreifen, während die Waffenruhe hält

Ein Mann küsst das Gesicht eines Kindes, das durch israelische Luftangriffe getötet wurde, während eines Massenbegräbnisses in Burij am 8. August 2022 in Gaza-Stadt.

Bild: Mohammed Dahman/Getty Images

In allen Nachrichtenredaktionen entspricht die sichere Entscheidung, abstrakte Gewalt (ruhige Momente mit Rauch und Trümmern) statt offener Gewalt (Tod, Verletzungen oder Trauer) zu zeigen, dem Rahmen der Berichterstattung selbst, die im Fall des Gazastreifens regelmäßig die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung zugunsten einer Darstellung der palästinensischen Militanz herunterspielt – selbst wenn die gleiche Art von Militanz als Widerstand in der Ukraine dargestellt wird.

Mohammed Mhawesh, ein unabhängiger palästinensischer Journalist und Forscher, der in Gaza lebt, argumentierte in einem Interview mit The Intercept, dass sich die Berichterstattung über den jüngsten Angriff auf Gaza, den israelische Offizielle als “Präventivschlag” bezeichneten, fast ausschließlich auf Israels angebliche Rechtfertigung für den Angriff und nicht auf dessen Auswirkungen konzentrierte. Und obwohl die Mehrheit der Opfer keine Widerstandshandlungen begangen habe, stehe die Darstellung des palästinensischen Widerstands in krassem Gegensatz zu der des ukrainischen Volkes, fügte er hinzu.

“In den letzten Monaten waren Zeitungen, Websites und soziale Medien voll von Geschichten über ukrainischen Widerstand und Heldentum, Geschichten über Soldaten, die Brücken sprengten, um die Annäherung russischer Panzer zu verzögern, und sich dabei selbst opferten. Wir haben gesehen, wie Zivilisten bewaffnete Fahrzeuge mit allem, was sie haben, angriffen und wie einfache Menschen an Waffen ausgebildet wurden und Gräben aushoben”, so Mhawesh. “Und doch, wenn eine dieser Geschichten in Palästina und nicht in der Ukraine stattfinden würde, würden sie natürlich nicht als Heldentaten und Widerstand wahrgenommen werden. Sie würden lediglich als Terror eingestuft und verurteilt werden”.

Mhawesh betonte, der Vergleich solle nicht den Widerstand des ukrainischen Volkes schmälern, sondern “das Recht auf Widerstand gegen die Besetzung und militärische Invasion eines Landes durch eine beliebige Nation verteidigen.” Übersetzt mit Deepl.com

