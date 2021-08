American Jews are growing more estranged from Israel It is known in Israel that there is a trend among young American Jews not to support the self-styled Jewish state. Moreover, such young US citizens are urging Washington not to support Israel. This is a dramatic shift that will change the face of the largest Jewish community in the world, and a worrying turn for the Israeli government.

Bild: Members of Jewish Voice for Peace hold flags and placards as they protest outside the Duty Free Americas Headquarters in Hollywood, Florida on 2 June 2021 CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images]

Wann wird in Deutschland dieses “Gefühl” endlich wachsen?

Amerikanische Juden entfremden sich immer mehr von Israel

Von Dr. Adnan Abu Amer

16. August 2021 In Israel ist bekannt, dass es einen Trend unter jungen amerikanischen Juden gibt, den selbsternannten jüdischen Staat nicht zu unterstützen. Außerdem fordern diese jungen US-Bürger Washington auf, Israel nicht zu unterstützen. Dies ist ein dramatischer Wandel, der das Gesicht der größten jüdischen Gemeinschaft der Welt verändern wird, und eine besorgniserregende Wende für die israelische Regierung.

Der Anti-Israel-Aktivismus in den USA hat zugenommen, vor allem unter progressiven Juden, die den Besatzungsstaat verurteilen, so dass die israelischen Entscheidungsträger bei der Planung der Zukunft des Staates viel zu bedenken haben. Die Legitimität Israels wird in Frage gestellt, und immer mehr jüdische Amerikaner schließen sich dem Chor der Boykott-, Divestment- und Sanktionsaufrufe (BDS) an. Israel als Apartheidstaat zu kritisieren, sei nicht antisemitisch, sondern es bestehe ein großer Unterschied zwischen legitimen Bedenken gegenüber einer politischen Einheit und inakzeptablem Rassismus.

In Amerika wächst das Gefühl, dass jüdische Gemeinden nicht in eine staatliche Struktur eingegliedert werden sollten, sondern in einem Staat leben sollten, der alle seine Bürger wertschätzt und allen die gleichen Rechte einräumt. Eine solche Gesellschaft, so glaubt man, sichert den Juden einen Platz, ohne dass es eines “jüdischen Staates” bedarf.

Diese Ansicht wird unter amerikanischen Juden immer beliebter: Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage glauben 22 Prozent von ihnen, dass Israel an der ethnischen Säuberung der Palästinenser beteiligt ist; 25 Prozent unterstützen die Definition Israels als “Apartheidstaat”; und gewaltige 60 Prozent haben keine Meinung zum institutionellen jüdischen Leben. Inzwischen scheint die Zahl der so genannten “observanten” Juden deutlich zu sinken, ebenso wie die Zahl derer, die in den örtlichen jüdischen Gemeindezentren aktiv sind.

Progressive Juden lehnen das “Jüdische Nationalstaatsgesetz” in Israel ab und sind der Meinung, dass der Zionismus eine unattraktive und inakzeptable Ideologie ist, die in absehbarer Zeit untergehen wird, da es schwierig ist, neue Anhänger zu gewinnen. Sie vergleichen Israel mit dem südafrikanischen Apartheidsystem und stimmen sogar mit denjenigen überein, die Ähnlichkeiten zwischen Israel und Nazideutschland herstellen. Es wird immer offensichtlicher, dass die Juden in Israel und die Juden in den USA unterschiedliche Ziele und widersprüchliche Grundsätze haben.

Die Unterschiede sind in den letzten Jahren so groß geworden, dass israelische Militärs, Minister und Politiker in New York nicht mehr mit Begeisterung empfangen werden; es gibt keine Schlangen mehr, um sie zu sehen und ihren Reden zuzuhören. In der Tat bedeutet die israelische Politik für eine wachsende Zahl amerikanischer Juden wenig. Dies geschieht trotz hochrangiger jüdischer Gruppen wie der Anti-Defamation League (ADL), dem World Jewish Congress (WJC), der Conference of Presidents of Major American Jewish Organisations und dem American Jewish Committee (AJC).

Diese Polarisierung zwischen den Juden in Israel und denen in der Diaspora, insbesondere in den USA, führt dazu, dass sich mehr amerikanische Juden dem liberalen Flügel und dem Kampf für gleiche Rechte für alle anschließen. Die “strukturellen Spannungen” zwischen Israel und den amerikanischen Juden geben Tel Aviv Anlass zu großer Sorge, insbesondere angesichts des Demokraten Joe Biden im Weißen Haus und seiner Bemühungen, Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Politik gegenüber den Palästinensern ändert.

Eine Reihe amerikanisch-jüdischer Führungspersönlichkeiten übt scharfe Kritik an Israel und beginnt, das einst tabuisierte “O-Wort” zu erwähnen: die Besatzung. Israels illegale Siedlungen werden ebenso verurteilt wie die Apartheidmauer, und immer mehr Gemeinden des Reformjudentums in den USA haben nicht nur aufgehört, über Israel und den Zionismus zu sprechen, sondern sind auch bereit, die jüngeren Generationen darüber aufzuklären, dass Israel eine Besatzungsmacht ist. Dies ist eine Realität, die selbst die pessimistischsten Israelis vor einigen Jahren nicht in Erwägung gezogen oder sich vorgestellt hätten. Übersetzt mit Deepl.com

