Amerikanische “Wirtschaft” ist nichts als nackter Plunder



von Daniel Kovalik

20. August 2022

Im Namen von Sanktionen, geopolitischen Interessen oder der so genannten “regelbasierten Ordnung” tun Kolonialmächte das, was sie am besten können – sie plündern diejenigen aus, die sie als schwach und ungehorsam ansehen

Es gibt einen alten Witz, der immer noch aktuell ist. Ein Kind fragt seine Eltern: “Warum gibt es in Ägypten Pyramiden?” Die Eltern antworten: “Weil sie zu groß waren, um sie nach Großbritannien zu bringen.” Natürlich wird manches wahre Wort im Scherz gesagt. Eine apokryphe Geschichte besagt, dass Wladimir Lenin, als er in London im Exil lebte, gerne mit Freunden das Britische Museum besuchte und ihnen erklärte, wie und aus welchen fernen Ländern die dortigen Antiquitäten gestohlen wurden.

Man könnte meinen, dass diese Zeiten des kolonialen Raubes vorbei sind, aber da irrt man sich gewaltig. Aktuelle Beispiele gibt es zuhauf. Ein bemerkenswertes Beispiel ist natürlich das Einfrieren von 7 Milliarden Dollar aus der afghanischen Staatskasse durch die USA – Gelder, die die USA auch dann noch behalten, wenn sie zusehen, wie die Afghanen zu verhungern beginnen. Offensichtlich sind die USA der Meinung, dass sie, nachdem sie Afghanistan in 20 Jahren Krieg verwüstet und davor sogar die Mudschaheddin-Terroristen unterstützt haben, Anspruch auf eine gewisse Entschädigung haben. Diese verkehrte Denkweise ist in den Köpfen derer im Westen weit verbreitet, die einfach glauben, sie könnten sich nehmen, was sie wollen.

In ähnlicher Weise plündern die USA jetzt Syrien – ein weiteres Land, das zu einem nicht geringen Teil durch von Washington unterstützte Kämpfer in einer Kampagne zum Sturz des gewählten Präsidenten völlig verwüstet wurde – um den größten Teil seines Öls, obwohl Syrien unter schweren Stromausfällen leidet. So stehlen nach Angaben des syrischen Ölministeriums “US-Besatzungstruppen und ihre Söldner”, womit die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gemeint sind, “jeden Tag bis zu 66.000 Barrel aus den besetzten Feldern in der Ostregion”, was etwa 83 Prozent der täglichen Ölproduktion Syriens entspricht.

Den Angaben des Ministeriums zufolge hat der syrische Ölsektor durch den US-amerikanischen Öldiebstahl seit Beginn des Krieges bis Mitte dieses Jahres Verluste in Höhe von rund 105 Milliarden Dollar erlitten”.

Die Erklärung fügte hinzu, dass neben den finanziellen Verlusten des Ölsektors auch “Verluste an Menschenleben zu beklagen sind, darunter 235 Märtyrer, 46 Verletzte und 112 Entführte”.

Einer der größten Raubzüge, den die USA durchgeführt haben, richtet sich gegen Russland. Nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine beschlagnahmten die USA unglaubliche 300 Milliarden Dollar an russischen Staatsgeldern, die im Ausland deponiert waren. Dies geschah natürlich ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren und zum großen Schaden des russischen Volkes – und mit kaum einem kritischen Wort seitens westlicher Fachleute.

Für die Behandlung Venezuelas durch die USA gibt es zahlreiche weitere Beispiele. Während ich diese Zeilen schreibe, versuchen die USA, ein Verkehrsflugzeug vom Typ 747 aus Venezuela mit der Begründung zu beschlagnahmen, dass es einst einer iranischen Fluggesellschaft gehörte, die in irgendeiner Weise mit dem Korps der Iranischen Revolutionsgarden (das von Washington als terroristisch eingestuft wird) in Verbindung stand – was wie eine schwache Rechtfertigung klingen mag, aber die USA brauchen wirklich keinen Grund. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die USA haben bereits die größte Einnahmequelle Venezuelas beschlagnahmt – die in den USA ansässige Ölgesellschaft CITGO – und sind nun dabei, dieses Unternehmen in Teilen zu verkaufen, während Washington die Beschränkungen für venezolanisches Öl aufhebt, um seine eigene Wirtschaft zu stützen. Das Vereinigte Königreich hat unterdessen beschlossen, Gold im Wert von über 1 Milliarde Dollar zu behalten, das Venezuela naiverweise bei der Bank of England zur sicheren Aufbewahrung hinterlegt hat. Um das Ganze noch zu verschlimmern, kritisieren die USA Venezuela weiterhin für die Härten, die das Volk als direkte Folge dieser Ausplünderung erleidet.

Unterdessen verfolgen die USA weiterhin den kolumbianischen Geschäftsmann Alex Saab, weil er versucht hat, Lebensmittel und Medikamente für das venezolanische Volk zu beschaffen, was ihm aufgrund der US-Sanktionen verwehrt ist. Saab wurde 2020 auf Geheiß der USA in Cabo Verde festgenommen, als er in den Iran flog, um über humanitäre Hilfsgüter zu verhandeln, darunter auch Medikamente zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie, eine Aufgabe, mit der er von Caracas beauftragt worden war. Saab wurde seitdem in ein Bundesgefängnis in Miami, Florida, überführt, obwohl es kein Auslieferungsabkommen zwischen den USA und Cabo Verde gibt, und er schmachtet weiterhin im Gefängnis, während sich die Räder der US-Justiz” nur im Schneckentempo drehen, um seinen Fall zu lösen. Kurz gesagt, die USA haben Venezuela nicht nur aus freien Stücken bestohlen, sondern unternehmen auch große Anstrengungen, um diejenigen zu stoppen, die versuchen, die Grundbedürfnisse des venezolanischen Volkes zu erwerben.

All dies zeigt, dass sich koloniale Gewohnheiten nur schwer ablegen lassen und die USA immer bereit sind, auf die bewährten Traditionen der Ausplünderung zurückzugreifen – sei es, um sich aus einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen seit Jahren zu retten, oder um andere Nationen zu zwingen, ihren eigenen geopolitischen Interessen zu dienen. Die Tatsache, dass die USA damit durchkommen, zeigt, dass die Rechtsstaatlichkeit in der von Washington auferlegten “regelbasierten Ordnung” nichts anderes ist als ein Instrument, das die Mächtigen einsetzen, um die Schwachen zu unterdrücken. Übersetzt mit Deepl.com

Daniel Kovalik

Der Autor lehrt Internationale Menschenrechte an der University of Pittsburgh School of Law und ist Autor des kürzlich erschienenen Buches No More War: How the West Violates International Law by Using “Humanitarian” Intervention to Advance Economic and Strategic Interests.

