Erneut danke ich meinem geschätzten Freund, Joseph Massad für diesen treffenden und aktuellen Artikel, zu dem “besonderen” Verhältnis von US-Zionisten und israelischen “Fascho-Zionisten”. Diesmal auf Counterpunch. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.counterpunch.org/2023/02/17/american-zionists-accuse-israel-of-de-judaizing-the-jewish-state/

Amerikanische Zionisten beschuldigen Israel, den jüdischen Staat zu entjudaisieren

von Joseph Massad

17. Februar 2023

Morton Klein spricht bei einer Veranstaltung in West Palm Beach, Florida. Fotoquelle: Greg Skidmore – CC BY-SA 3.0

Letzten Monat gab Morton Klein, der nationale Präsident der Zionist Organization of America (ZOA), eine panische Erklärung über die bevorstehende “Entjudung” des jüdischen Staates ab. Der Schuldige ist niemand anderes als Israels berüchtigtes und rassistisches “Rückkehrgesetz”, das 1950 verabschiedet wurde. Eine Änderung im Jahr 1970 erlaubte es jedem Menschen weltweit, der einen jüdischen Großelternteil hat, einschließlich des nichtjüdischen Ehepartners und der Kinder und Enkelkinder einer solchen Person und deren Ehepartner, Kolonisten in Israel zu werden und die israelische Staatsbürgerschaft zu erhalten.

In der Erklärung des ZOA wird mit Bestürzung festgestellt, dass die Änderung von 1970 einer halben Million “Nicht-Juden” aus der ehemaligen Sowjetunion (FSU) ermöglicht hat, sich im jüdischen Staat niederzulassen. Die Beunruhigung und das Gefühl des Entsetzens der ZOA wird durch Berichte verursacht, die auf israelischen Regierungsdaten beruhen, dass “größtenteils als Ergebnis der Großelternklausel über 50 % aller Einwanderer in den jüdischen Staat im letzten Jahr Nicht-Juden waren, und 72 % der Einwanderer aus FSU-Ländern in den jüdischen Staat heute Nicht-Juden sind”. Die zionistische Gruppe warnte, dass “dies zu einem signifikanten Rückgang des Prozentsatzes der in Israel lebenden Juden führt und Israels Fortbestand als jüdischer Staat gefährdet.” Die ZOA ist alarmiert, dass “die jüdische Mehrheit des jüdischen Staates alle drei Jahre um 1 % geschrumpft ist”, so dass “in den letzten 30 Jahren die jüdische Mehrheit des jüdischen Staates um 10 % geschrumpft ist und jetzt nur noch 73,6 % beträgt, was einem Rückgang von 84 % entspricht”.

Diese erschreckende Situation bedeutet laut ZOA, dass “Nicht-Juden noch mehr Einfluss auf die Bestimmung der Führer, Gesetze und Sicherheitsentscheidungen des jüdischen Staates haben werden” und dass “Diaspora-Juden, die in der jüdischen Heimat leben müssen oder wollen, in Zukunft in einen mehrheitlich nicht-jüdischen Staat ziehen könnten.”

Da die “Großelternklausel” in erster Linie ein Vehikel für Anwärter auf das Judentum aus der ehemaligen Sowjetunion war, die die Mehrheit derer sind, die sie zur Kolonisierung Palästinas nutzen, besteht der ZOA darauf, dass die Aufhebung der Klausel keine Auswirkungen auf die amerikanischen Juden hätte, um die sich die Organisation in erster Linie kümmert. In den letzten zehn Jahren, so das ZOA, haben nicht mehr als 67 amerikanische Nicht-Juden von der Klausel Gebrauch gemacht. Für den ZOA stellt sich die Frage nach der Definition des Begriffs “Jude”, zumal “kein Zweig des Judentums den Begriff ‘Jude’ so definiert, dass er auch Nicht-Juden einschließt, die nur einen einzigen jüdischen Großelternteil haben”.

Der ZOA hat natürlich Recht, dass das Judentum Juden als diejenigen definiert, die eine jüdische Mutter haben oder die in Übereinstimmung mit dem jüdischen Religionsgesetz zum Judentum konvertiert sind. Tatsächlich war die einzige weitergehende Definition von Juden, die der israelischen Änderung von 1970 vorausging, in den Nürnberger Gesetzen der Nazis von 1935 enthalten, die einen Juden als jemanden definierten, der mindestens ein jüdisches Großelternteil hatte. In Israel “herrscht die weit verbreitete Meinung, dass die Gesetzesänderung von 1970 mit ihrer ‘Enkelklausel’ von den Nürnberger Gesetzen der Nazis inspiriert wurde”. Sie wird in der Tat als “eine Art Spiegelbild” der Nazigesetze angesehen. Die weitreichende Definition der Nürnberger Gesetze war jedoch begrenzter als das israelische Gesetz. Nach Ansicht der Nazis war ein Volljude jemand, der drei oder vier jüdische Großeltern hatte. Menschen mit einem oder zwei jüdischen Großelternteilen galten als “Mischlinge” und fielen nicht in vollem Umfang unter die antisemitischen Vorschriften des nationalsozialistischen Deutschlands. Tatsächlich wurden viele der als Mischlinge” bezeichneten Personen wie deutsche Arier zur deutschen Armee eingezogen und dienten während des Zweiten Weltkriegs in ihr. Bemerkenswert ist jedoch die Ähnlichkeit der Definition des Begriffs “Jude”, die in der israelischen Gesetzesänderung von 1970 übernommen wurde, mit dem Präzedenzfall der Nazis.

Die Ironie der rassistischen Nürnberger Gesetze besteht darin, dass ihre Definition von Juden auf der Religion und nicht auf der Rasse beruhte: Wenn die Großeltern jüdische Konvertiten zum Christentum gewesen waren und die Eltern daher in den christlichen Glauben hineingeboren worden waren, galt das Enkelkind als Arier, es sei denn, es nahm das Judentum an. Dies bedeutete, dass nach Ansicht der Nazis der Übertritt aus dem Judentum das optimale Kriterium für die Feststellung des Nicht-Jüdisch-Seins über drei Generationen war. Interessanterweise würde auch das israelische Recht ein ähnliches, wenn nicht sogar ein noch restriktiveres Kriterium zur Feststellung der Nicht-Jüdischkeit für jüdische Antragsteller, die sich in Israel niederlassen wollen, anwenden.

Als 1959 Oswald Rufeisen, ein polnisch-jüdischer Zionist und Holocaust-Überlebender, der während des Krieges zum Katholizismus konvertiert war, nach Israel kam, wurde ihm das Recht auf die israelische Staatsbürgerschaft auf der Grundlage des Rückkehrgesetzes verweigert, da er nach seiner Konversion nicht mehr als Jude galt. Rufeisen legte gegen die Entscheidung Berufung ein, zumal das orthodoxe Judentum Juden, die zu anderen Religionen konvertieren, als weiterhin jüdisch betrachtet. Da sich das israelische Rückkehrgesetz auf die halachische Definition des orthodoxen Judentums, wer ein Jude ist, stützte, verstieß die israelische Gerichtsentscheidung offensichtlich dagegen und erinnerte erneut an den Präzedenzfall der Nazis, wenn auch in verschärfter Form.

1962 bestätigte der Oberste Gerichtshof Israels die Entscheidung, Rufeisens Berufung abzulehnen. Rufeisen bestand darauf, dass “meine ethnische Herkunft jüdisch ist und immer sein wird. Ich habe keine andere Nationalität. Wenn ich kein Jude bin, was bin ich dann? Ich habe das Christentum nicht angenommen, um mein Volk zu verlassen. Ich habe es zu meinem Judentum hinzugefügt. Ich fühle mich als Jude.” Hier schienen die israelischen Gerichte Rasse und Religion als Kriterien für das Jüdischsein zu verbinden.

Dass sich der Zionismus das Konzept der Rasse zu eigen gemacht hat und die Juden als eine eigene Rasse betrachtet, war seit Beginn des 20. Dieses Engagement für die Rassenwissenschaft hat nie nachgelassen. Im Jahr 2017 war eine Gruppe israelisch-jüdischer Experten für Genetik und israelisches Religionsrecht begeistert von der Möglichkeit, ein phantasmatisches “jüdisches Gen” zu identifizieren, um Juden im Einklang mit dem jüdischen Religionsgesetz leichter identifizieren zu können. Schon damals sah man darin eine Lösung für die Probleme der “Einwanderer und insbesondere derjenigen aus der ehemaligen Sowjetunion, die nicht über die erforderlichen Dokumente verfügen.”

Israel hat der palästinensischen Bevölkerung, die es bald nach seiner Gründung erobert hat, auch rassisch-ethnische Kriterien auferlegt. Es teilte die Palästinenser in Araber, Muslime und Christen ein und schloss die drusischen und beduinischen Palästinenser aus der Kategorie der “Araber” aus. Tatsächlich rekrutiert Israel die entarabisierten drusischen Palästinenser zum Dienst in seiner Armee und rühmt sich, dass sie die höchsten Ränge erreichen. Dies ist nicht unähnlich der Art und Weise, wie die Nazis die halb- und vierteljüdischen “Mischlinge” in die deutsche Armee einberufen haben. Eine Reihe von “Mischlingen”, wie der Feldmarschall und Kriegsverbrecher Erhard Milch, bekleideten hohe Positionen in den deutschen Streitkräften. Die Journalistin Eetta Prince-Gibson erklärt: “Die Existenz von Mischlingen und die Tatsache, dass Juden sogar in den höchsten Rängen des Nationalsozialismus selbst dienten, sind ein weiterer Beweis dafür, dass der Begriff Jude für die Nazis, wie für viele ihrer Opfer, lediglich eine soziale Konstruktion war.” Ihre Ausführungen gelten gleichermaßen für israelische Vorstellungen von Jüdischsein, wie auch von Arabischsein und Drusischsein. Diese Definitionen waren schon immer Gegenstand von Manipulationen durch israelische Propaganda und Gesetze, um den politischen Zielen des Zionismus zu dienen.

Der wichtigste Aspekt des israelischen Rückkehrgesetzes sind natürlich seine rassistischen Bestimmungen, die Juden, die nicht die israelische Staatsbürgerschaft besitzen, weltweit das Recht einräumen, das Land der Palästinenser zu kolonisieren, und den einheimischen Palästinensern, die Israel vertrieben hat oder die es nicht vertreiben konnte, dieses Recht verweigern. Aber das ist es natürlich nicht, was das ZOA beunruhigt.

Die Erklärung des ZOA schließt mit der Forderung nach der “Abschaffung oder Änderung/Reform der Großelternklausel”. Wir müssen alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass der jüdische Staat jüdisch bleibt. Es ist nicht klar, was der ZOA mit “alles” meint. Die Erklärung hält sich mit der ausdrücklichen Forderung zurück, dass Israel die halbe Million europäischer “nicht-jüdischer” Kolonisten ausweisen soll, so wie es Israel mit den einheimischen Palästinensern getan hatte; und es ist nicht klar, ob die Erklärung fordert, dass die “Abschaffung” der Klausel rückwirkend angewandt werden soll, um diese “Nicht-Juden” als Vorspiel zur Ausweisung zu entnationalisieren.

Die ZOA ist zu Recht besorgt. Juden sind im Land der Palästinenser zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer vor etwa fünf Jahren zu einer Minderheit geworden. Wenn die Palästinenser die ZOA-Definition akzeptieren, wer ein Jude ist und wer nicht, dann sind die Palästinenser ihren jüdischen Kolonisatoren schon viel länger zahlenmäßig überlegen.

Die zionistische Eroberung und ethnische Säuberung, mit der nach 1948 eine jüdische Mehrheit in Palästina geschaffen wurde, hat es nicht geschafft, diese Mehrheit zu erhalten. Die einzige Möglichkeit, sie wiederherzustellen, besteht darin, dass Israel sowohl den Aufrufen israelischer Politiker zur Vertreibung weiterer Palästinenser als auch denen des ZOA zur Eindämmung der Flut russischer “Nicht-Juden” folgt. Andernfalls bleibt dem ZOA und den amerikanisch-jüdischen Zionisten nichts anderes übrig, als diese Tatsachen zu akzeptieren, die einen jüdischen Staat in Palästina unrealistisch und nicht lebensfähig machen. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

