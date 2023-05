Angesehener israelischer Journalist verteidigt die Tötung von Kindern und spottet über die palästinensische Forderung, die Attentatspolitik zu beenden Von Jonathan Ofir

Die Nazis benutzten genau diese rassistischen Sprüche, um Juden als Untermenschen darzustellen, klingt nicht der “angesehene” jüdische Journalst Ron Ben-Yishai genauso, wenn er so über Palästinenser spricht? Evelyn Hecht-Galinski

Ron Ben-Yishai is one of the most well-known and respected veteran journalists in Israel. In 2018 he was awarded the Israel Prize, Israel’s highest civilian honor, and he is considered a centrist and an authority on military matters (he had famously covered the Sabra and Shatila massacres in 1982 as the first Israeli journalist to enter the refugee camps in the wake of the slaughter).