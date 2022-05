Wunderbar und vorbildlich, wann werden die deutsche Nationalmannschaft Fußballvereine und der DFB endlich genauso handeln? Wenn es um Russland geht, dann werden alle Register gezogen, um Sanktionen durchzuziehen. Schluss mit den Doppelstandards.



“Behalten Sie die Nummer 14 im Gedächtnis”, so der Al-Khader FC in seinem Brief. “Das war die Mannschaftsnummer unseres Mannschaftskameraden Mohammad. Er ist jetzt kein Spieler mehr, aber Sie können helfen, Israel daran zu hindern, weiterhin unsere jungen palästinensischen Spieler zu töten. Mohammad wurde von israelischen Soldaten in der Nähe des Hauses seiner Familie in den Rücken geschossen, und das ist nicht weit von Israels berüchtigter Apartheidmauer entfernt, die unser Land zerschneidet, Bauernhöfe stiehlt, Wasserressourcen entnimmt und palästinensische Städte voneinander trennt.”

Bild: Spieler der argentinischen Nationalmannschaft posieren vor dem Qualifikationsspiel zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Ecuador und Argentinien im Estadio Monumental Banco Pichincha am 29. März 2022 in Guayaquil, Ecuador. (Franklin Jacome/Getty Images)



Argentinische Fußballnationalmannschaft sagt Spiel gegen Israel ab

Von Eman Abusidu

31. Mai 2022

Unter starkem lokalem und internationalem Druck hat die argentinische Fußballnationalmannschaft ihr für den 6. Juni im Sami-Ofer-Stadion in Haifa angesetztes Spiel gegen Israel abgesagt. Diese Entscheidung wurde trotz der langen Vorbereitungen in Buenos Aires und der Beschaffung von 2,5 Millionen Dollar zur Finanzierung des Freundschaftsspiels getroffen.

Die Absage des Spiels wurde von der internationalen Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) und dem argentinischen Palästina-Solidaritätskomitee sowie von Menschenrechts- und Solidaritätsorganisationen in dem südamerikanischen Land gefordert. Die Forderungen wurden als Reaktion auf einen Brief des palästinensischen Al-Khader-Fußballclubs an die argentinische Nationalmannschaft gestellt.

Das Schreiben fand große Beachtung, nicht zuletzt, weil der 19-jährige Mohammad Ghneim, Spieler des Al-Khader FC, im April von israelischen Besatzungstruppen getötet worden war. Auch die Ermordung der Al-Dschasira-Journalistin Shireen Abu Akleh durch einen israelischen Scharfschützen Anfang des Monats wurde darin erwähnt, ebenso wie alle anderen palästinensischen Märtyrer, die in ihrem besetzten Land getötet wurden.

Der Verein teilte den Südamerikanern mit, dass er “nicht schweigen kann, wenn eine so wichtige Mannschaft wie Argentinien hierher kommt, um ein ‘Freundschaftsspiel’ auszutragen, das von Israel genutzt wird, um sein Apartheidregime zu säubern. Diese Freundschaftsspiele tragen dazu bei, die Straffreiheit zu gewährleisten, die es Israel erlaubt, die Ermordung und Verstümmelung junger palästinensischer Fußballspieler weiterhin zu seinen zahlreichen Verbrechen zu zählen”. Der Brief war an den Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, Claudio Tapia, gerichtet.

"Behalten Sie die Nummer 14 im Gedächtnis", so der Al-Khader FC in seinem Brief. "Das war die Mannschaftsnummer unseres Mannschaftskameraden Mohammad. Er ist jetzt kein Spieler mehr, aber Sie können helfen, Israel daran zu hindern, weiterhin unsere jungen palästinensischen Spieler zu töten. Mohammad wurde von israelischen Soldaten in der Nähe des Hauses seiner Familie in den Rücken geschossen, und das ist nicht weit von Israels berüchtigter Apartheidmauer entfernt, die unser Land zerschneidet, Bauernhöfe stiehlt, Wasserressourcen entnimmt und palästinensische Städte voneinander trennt."

Am Sitz des argentinischen Fußballverbandes in Buenos Aires begrüßten palästinensische Aktivisten die Absage des Spiels im Apartheidstaat Israel. Sie hielten palästinensische Flaggen in die Höhe und zeigten rote Karten, um die Übergriffe der israelischen Apartheid gegen die Palästinenser zu verurteilen.

Palästinensische Fußballvereine haben schon früher zur internationalen Solidarität aufgerufen. Vor vier Jahren trugen palästinensische Solidaritätsgruppen in Argentinien dazu bei, dass das Aufwärmspiel der Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft in Jerusalem abgesagt wurde. Damals argumentierte Israel, dass die argentinische Mannschaft wegen palästinensischer Drohungen gegen das Stadion abgesagt hatte.

Im März 2018 forderten 134 Fußballvereine, dass Adidas das Sponsoring des israelischen Fußballverbands (IFA) einstellen solle. Sie argumentierten, dass israelische Mannschaften im besetzten Westjordanland antreten dürfen, wo “palästinensische Spieler routinemäßig angegriffen, inhaftiert und getötet werden.” In der Tat wird palästinensischen Spielern oft die Bewegungsfreiheit verweigert, um an ihren eigenen Spielen teilzunehmen. Außerdem hat die israelische Besatzungsarmee viele palästinensische Fußballplätze und andere Sporteinrichtungen bombardiert und zerstört. Israel hindert die Palästinenser sogar daran, Fußballausrüstungen zu importieren und Spiel- und Trainingseinrichtungen zu bauen.

Fußball ist heute ein globales Phänomen, und der Auftritt der argentinischen Nationalmannschaft wird die Ungerechtigkeit und die Verstöße Israels gegen die Menschen im besetzten Palästina deutlich machen. Die Realität des hässlichen Gesichts Israels wird für alle sichtbar gemacht werden.

Mehrere Spitzenfußballer haben öffentlich ihre Solidarität mit den Palästinensern bekundet, ebenso wie eine Reihe von Vereinen. Während Kritiker argumentieren, dass Sport nicht mit Politik vermischt werden sollte, ist die Wahrheit, dass Sport nicht von Freiheit und Gerechtigkeit getrennt werden sollte. Fußballer und andere Sportler sollten sich nicht dazu benutzen lassen, das israelische Apartheidregime zu beschönigen. Deshalb ein großes Lob an die argentinische Fußballnationalmannschaft für diese mutige und prinzipienfeste Entscheidung. Übersetzt mit Deepl.com

