Attentat auf Putin soll wütende Eskalation provozieren… für wen? Von Finian Cunningham

Von Finian Cunningham

7. Mai 2023

Je länger das Kiewer Regime überlebt, desto größer ist die Gefahr für Russland, die von einer unkontrollierten Instabilität an seiner Grenze ausgeht.

Gerade als die westliche Öffentlichkeit dem von den USA geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland und der irrsinnigen Militär- und Finanzhilfe, mit der das korrupte Kiewer Regime gestützt wird, zunehmend skeptisch gegenübersteht, kommt es zu einem gewagten Drohnenangriff auf den Kreml.

Russland bezeichnete es als Terrorakt, um Präsident Wladimir Putin zu töten. Der Kreml hat auch Washington beschuldigt, das Attentat in Auftrag gegeben zu haben, und das Kiewer Regime beschuldigt, seine Hand im Spiel zu haben.

Das Weiße Haus und der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj bestreiten jede amerikanische Rolle bei dem Luftangriff. Westliche Medien berichten, dass Russland möglicherweise einen Terroranschlag unter falscher Flagge gegen sich selbst verübt hat, um eine Verstärkung der militärischen Kräfte in der Ukraine zu rechtfertigen. Diese Behauptungen erinnern an die Behauptungen des Westens, Russland habe im vergangenen September die Nord-Stream-Pipelines unter der Ostsee gesprengt. In beiden Fällen erscheint die Vorstellung von russischen Anschlägen unter falscher Flagge absurd.

Würde Russland wirklich riskieren, sich durch einen kühnen Luftangriff auf den Sitz der politischen Macht in seiner Hauptstadt als inkompetent darzustellen?

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurden offenbar zwei kleine unbemannte Flugzeuge über dem Kreml abgeschossen. Die leichten Geräte hätten kaum eine ernsthafte Bedrohung darstellen können, um Putin in seiner offiziellen Residenz zu töten. Es kann also als realistischer Attentatsversuch abgetan werden. Nach Angaben des Kremls befand sich Putin zu diesem Zeitpunkt nicht einmal im Gebäude.

Dennoch ist allein die Tatsache, dass explosive Drohnen die ikonischen Mauern des Kremls durchbrechen und den Senatspalast ins Visier nehmen, sicherlich eine unerhörte Provokation. Man könnte meinen, dass dieser provokative Akt an sich das Hauptziel war.

Die erste Reaktion Moskaus war, dass es zu einem Zeitpunkt seiner Wahl einen entsprechenden Gegenschlag ausführen würde. Es gibt viele Stimmen, die fordern, Russland solle Selenskyj töten. Eine wütende Reaktion Russlands ist verständlich, aber ist sie auch klug?

Es scheint sehr passend zu sein, dass in der westlichen Öffentlichkeit eine wachsende Skepsis und sogar Abscheu gegenüber dem von den USA geführten Stellvertreterkrieg in der Ukraine herrscht. Umfragen zeigen, dass immer mehr Amerikaner die “Blankoschecks” kritisieren, mit denen Washington das Kiewer Regime wie ein betrunkener Matrose überhäuft. Auch in Europa sind die Menschen verärgert über den unbegrenzten Geldregen, mit dem eine korrupte Kabale überhäuft wird, und über die rücksichtslose Gefahr, einen totalen Krieg zwischen der NATO und Russland anzuzetteln, der zu einem nuklearen Armageddon führen könnte. Und das, während die westlichen Arbeitnehmer in Armut und soziales Elend getrieben werden.

Die Abschöpfung von Hunderten von Millionen Dollar durch Selenskyj und seine Kumpane in Kiew untergräbt die Toleranz der westlichen Öffentlichkeit gegenüber diesem völlig unnötigen Konflikt. Der Krieg wird zunehmend als ein Geschäft für den amerikanischen militärisch-industriellen Komplex angesehen, ein Geschäft, bei dem Selenskyj und seinesgleichen mit ihrer Veruntreuung und dem Diebstahl westlicher Steuergelder verwöhnt werden.

Der Ukraine-Konflikt wird unverhohlen auf unbestimmte Zeit angeheizt. Eine diplomatische Lösung wird von Washington und seinen europäischen Lakaien schamlos abgelehnt. Eine diplomatische Lösung wurde von Anfang an verhindert, als Russlands vernünftige Sicherheitsbedenken und das Angebot eines Dialogs über die NATO und die Ukraine im Dezember 2021 von der Regierung Joe Biden arrogant beiseite geschoben wurden.

Das Kriegsgeschäft ist zu lukrativ für die Pentagon-Industrie und die ihr zuarbeitenden europäischen Waffenfirmen.

Aber das westliche Propagandanarrativ, die Ukraine so lange wie nötig zu verteidigen”, ist für die Öffentlichkeit nicht mehr interessant. Das Kiewer Regime brennt Kirchen nieder, unterdrückt rücksichtslos die Stimmen der politischen und medialen Opposition, verherrlicht Nazis und verprügelt seine eigenen Bürger auf der Straße, um sie zwangsweise zum Militärdienst zu rekrutieren.

Wladimir Selenskij wird als Bettler gesehen, dessen Bettelschale für mehr Waffen und Geld ein schwarzes Loch ist.

Ohne öffentliche Unterstützung (oder Ignoranz) im Westen gerät der gesamte von den USA geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland aus den Fugen. Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen stehen vor der Tür und das ukrainische Debakel könnte für die Wähler zu einem entscheidenden Faktor werden.

Was liegt also näher, als dass Russland einen Anschlag auf Selenskyj verübt, um die wacklige Situation zu retten? Ein solches Ereignis würde von den willfährigen westlichen Medien als “Beweis für russische Barbarei” zu Tode gesponnen werden, wodurch der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine neuen Auftrieb bekäme und vor allem das Waffengeschäft einen neuen Aufschwung erfahren würde.

Der amerikanische “Deep State”, die CIA und die Konzernoligarchie des Pentagons, wären die plausibelste Instanz, um den Drohnenangriff auf den Kreml durchzuführen. So wie es diese Fraktion bei der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines getan hat. Technisch und militärisch ist diese Fraktion dazu in der Lage. Genau wie bei den Ablenkungsgeschichten in den Medien über ukrainische Militärangehörige, die für diese Sabotage verantwortlich waren, ist es zweifelhaft, dass das Kiewer Regime den Angriff auf den Kreml allein hätte durchführen können.

Der Zeitpunkt des Angriffs auf den Kreml deutet auf ein großes Kalkül hin, um eine heftige Reaktion Russlands hervorzurufen. Er erfolgt wenige Tage vor der jährlichen Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai auf dem Roten Platz zum Gedenken an die Niederlage Nazideutschlands im Jahr 1945. Das letzte Mal, dass der Kreml bei einem Luftangriff angegriffen wurde, war Berichten zufolge 1942 während Hitlers Invasion. Dazu kommt noch, dass Präsident Putin das Ziel war.

Russland sollte wohl darauf drängen, das von der NATO unterstützte Regime in Kiew zu besiegen. Je länger dieses Regime überlebt, desto größer ist die Gefahr für Russland, die von einer unkontrollierten Instabilität an seiner Grenze ausgeht. Aber den verachtenswerten Selenskyj und seine Kumpane durch ein blutiges Attentat auszuschalten? Eine solche Reaktion könnte genau das sein, was seine amerikanischen Marionettenmeister wollen. Übersetzt mit Deepl.com