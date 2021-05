“Auch Bürger müssen Staatsräson zum Schutz Israels teilen Laschet

Bild: Sicht vom Hochblauen

Ich danke Claudia Karas für diesen spontanen und so treffenden Kommentar, den ich voll unterstütze!, auch ich verweigere mich diesem perfiden Forderung des CDU Vorsitzenden und “Kanzlerkandidaten” NICHT IN MEINEM NAMEN

https://www.reuters.com/article/deutschland-nahost-laschet-idDEKCN2CY1CFLaschet

– Auch Bürger müssen Staatsräson zum Schutz Israels teilen

Guten Tag Herr Laschet, sehr geehrte Damen und Herren aus den Parteien,

vorsorglich verweigere ich die von Ihnen von jedem deutschen Bürger geforderte “Staatsräson” für den Staat Israel.

Meine Lehre aus der deutschen Geschichte ist, meine Stimme gegen Unrecht zu erheben, und gegen Juden- und Menschenhass

im allgemeinen einzutreten mit der Verpflichtung, “dass sich der Holocaust nicht wiederholen dürfe”!

Mein Gewissen und meine besondere Verantwortung als deutsche Bürgerin schließt allerdings eine

besondere Verpflichtung für den Staat Israel kategorisch aus!

Zum einen ist der Staat Israel nicht – wie Sie es fälschlicherweise tun – gleichzusetzen mit den hier in Deutschland lebenden Juden,

denn unzählige von ihnen wie beispielsweise die „jüdische Stimme für gerechten Frieden“ waren ausgerechnet hier in Deutschland

aufgrund ihrer legitimen Kritik an der israelischen Politik und wegen ihres kompromisslosen Eintretens für einen gerechten Frieden

infamen Diffamierungskampagnen und Antisemitismusvorwürfen (!) ausgesetzt und wurden aus Hörsälen und Veranstaltungsräumen

vertrieben (!) – und ich kann mich nicht erinnern, dass Sie oder andere hochrangige Politiker sich für DIESE Juden je eingesetzt haben;

zum anderen sind es die bekannten zahllosen israelischen Kriegs- und Menschenrechtsverletzungen gegen das palästinensische Volk,

das seit Jahrzehnten unter brutaler völkerrechtswidriger israelischer Besatzung lebt und peu à peu ihres Landes beraubt wird,

eben genau das unsägliche Unrecht, für das auch die Bundesregierung durch ihr Schweigen mit verantwortlich ist und dadurch

wiederum große Schuld auf sich geladen hat.

All dies geschieht nicht in meinem Namen und jedenfalls ich verwahre mich strikt dagegen, mich in Ihre beschämende Komplizenschaft

mit den israelischen Völkerrechtsverbrechen hineinziehen zu lassen und dafür in Haftung genommen zu werden.

Salam + Shalom

Claudia Karas, Frankfurt

Kein Friede ohne Gerechtigkeit!