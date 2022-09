Aufruf zum 2. Friedensmarsch in Baden-Baden



am 3. Oktober 2022



Unsere Regierung trifft als Reaktion auf den Ukraine-Krieg Maßnahmen, die unser

aller Zukunft massiv gefährden.



Statt diplomatischer Bemühungen um einen Waffenstillstand und Frieden

erleben wir:



– Aufrüstungsbeschlüsse in bisher beispielloser Höhe ohne gesellschaftliche

Diskussion: 100 Mrd. € „Sonder-Vermögen“ für die Bundeswehr – was

nichts anderes bedeutet als eine gigantische weitere Staats-Verschuldung.



– Außerdem Aufstockung des „Verteidigungs-Etats“ auf über 70 Mrd. € – das

sind mehr als 2 % des Bruttosozialprodukts.



– Gas- und Öl-Embargo gegen Russland – ohne eine realistische Perspektive,

Ersatz zu beschaffen mit der Folge von Energieknappheit und massiver Verteuerung von Gas und Öl.



Als Folge u.a. der bereits stattfindenden Energie-Verteuerung erleben wir:



• eine weitere Verarmung vieler Einzelpersonen und Familien,



• Produktions- und Lieferketten-Zusammenbrüche, Firmenschließungen,

• wachsende Arbeitslosigkeit,



• Kürzung von Investitionen für Soziales, medizinische Versorgung,

Bildung, Kultur, Infrastruktur generell.



Als Lehre aus zwei von Deutschland ausgegangenen Weltkriegen fordern wir:

– Sofortigen Waffenstillstand



– Keine weiteren Waffenexporte

– Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen

– Die sofortige Öffnung von Nordstream2– Eine eigenständige deutsche Außenpolitik

– Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbots-Vertrags durch Deutschland.

