Ausnahmezustand von Wolfgang Bittner Zeitgeist

Wolfgang Bittner ist es erneut gelungen in seinem aktuellen Buch „Ausnahmezustand“ kein Thema auszulassen, was die Hintergründe dieses Konflikts in allen Facetten beleuchtet. In der Vormerkung hat Bittner einen entscheidenden Satz an den Anfang gestellt, „Kriege beginnen fast immer mit Lügen“.

Mit der Entwicklung Deutschlands zur „Speerspitze“ gegen Russland begann das Unglück, dass uns überrollte. In Deutschland hat sich das Feindbild Russland so verfestigt, dass sich die Propaganda gegen Russland im laufenden Konflikt so einseitig zementiert hat, dass es fast unmöglich zu werden scheint jemals wieder ein normales, ganz zu schweigen freundschaftliches Verhältnis zu Russland wiederherzustellen. Wie Bittner detailliert den Weg in die Katastrophe schildert ist unbedingt lesenswert. „Ausnahmezustand“ ist ein Muss für jeden interessierten Leser und müsste zudem in jeder öffentlichen Bibliothek stehen. Es ist Wolfgang Bittner zu danken, dass er sich die Mühe gemacht hat in diesem Buch nichts auszulassen,was den „Ausnahmezustand“ ausmacht, in dem wir uns jetzt befinden.)

Evelyn Hecht-Galinski

Wolfgang Bittner: Ausnahmezustand

Buchcover in hoher Auflösung

Titel: Ausnahmezustand

Untertitel: Geopolitische Einsichten und Analysen unter Berücksichtigung des Ukraine-Konflikts Autor: Wolfgang Bittner Genre: Sachbuch Aufmachung: Broschiert (mit Klappen) Umfang: 288 S., mit 37 Abb. Format: 13 x 21 cm Erscheint am: 16. Januar 2023 ISBN: 978-3-943007-47-3 (gedruckte Ausgabe) Preis 19,90 € (gedruckte Ausgabe)

Kurzbeschreibung von der Buchrückseite:

Die Welt steht kopf. Wohin man blickt, Krisen, Konflikte, Kriege. Der Autor geht der Frage nach, ob es für diesen entsetzlichen Zustand Verantwortliche gibt, und findet dazu deutliche Worte. Er hat zuvorderst die USA im Blick, die ihren Anspruch auf Weltherrschaft mit aller Macht zu erhalten suchen. Dazu nutzen sie die NATO und ihre subversiven Netzwerke. Während Japan im Pazifik als Frontstaat gegen China aufgerüstet wird, dient Deutschland im Westen als „Speerspitze“ gegen Russland. Die Bevölkerung wird nicht gefragt, vielmehr fehlinformiert und indoktriniert. Das trifft auch auf den Krieg in der Ukraine zu, dessen Vorgeschichte schlicht unterschlagen wird.

Wolfgang Bittner gibt Auskunft über die geopolitische Situation und stellt dar, warum Deutschland nach wie vor unter Vormundschaft der USA steht und wie die eigene Souveränität zurückerlangt werden könnte.

Klappentext:

Die Chancen, die sich aufgrund von Willy Brandts Entspannungspolitik für ein friedliches Miteinander in Europa und darüber hinaus ergaben, wurden verspielt. Besonnenheit, Anstand und diplomatisches Fingerspitzengefühl scheinen gänzlich abhandengekommen zu sein. Dagegen wurden die Möglichkeiten obrigkeitlicher Überwachung und Reglementierung radikal erweitert und verfestigt. In jüngerer Zeit erlebte die Bevölkerung während der von der WHO ausgerufenen Corona-Pandemie einschneidende Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte. So wurden die Friedensbemühungen früherer Generationen verraten und vergessen, viele der mühevoll erkämpften Rechte der arbeitenden Bevölkerung nach und nach abgebaut.

Dass es den USA mit ihrer Aggressions- und Sanktionspolitik gelungen ist, Russland von Westeuropa zu trennen, noch dazu unter Mitwirkung der europäischen NATO-Staaten, ist eine Jahrhunderttragödie. Bekanntlich hat der russische Präsident Wladimir Putin jahrzehntelang intensiv für eine Kooperation und einen einheitlichen Wirtschafts- und Kulturraum von Wladiwostok bis Lissabon geworben, zum Beispiel 2001 in seiner denkwürdigen Rede im Deutschen Bundestag. Aber jede Annäherung wurde strikt unterbunden und Russland mehr und mehr von der NATO eingekreist. Die Folgen dieser verantwortungslosen Politik, die allein den Interessen der USA dient, trägt die Bevölkerung Europas diesseits und jenseits der neu geschaffenen Frontlinie.

Über den Autor:

Wolfgang Bittner lebt als Schriftsteller und Publizist in Göttingen. Der promovierte Jurist schreibt Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Er erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen und ist Mitglied im PEN. Von 1996 bis 1998 gehörte er dem Rundfunkrat des WDR an, von 1997 bis 2002 dem Bundesvorstand des Verbandes deutscher Schriftsteller. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko, Kanada und Neuseeland, Gastprofessuren 2004 und 2006 nach Polen. Wolfgang Bittner war freier Mitarbeiter bei Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen und hat mehr als 70 Bücher veröffentlicht, unter anderem die Sachbücher „Der neue West-Ost-Konflikt – Inszenierung einer Krise“ und „Deutschland – verraten und verkauft“ sowie den Roman „Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen“.

→ Wolfgang Bittner steht für Vorträge zur Verfügung. Veranstalter wenden sich bitte direkt an den Verlag.

Erste Stimmen zum Buch:

„Wolfgang Bittner ist nicht nur ein hervorragender Schriftsteller, sondern auch genauer und kritischer Beobachter geostrategischer politischer Entwicklungen und dementsprechend mit Kenntnisreichtum ausgestattet ein glänzender Analyst … Das Buch ist Ausfluss einer akribischen Beschäftigung des Autors mit den verschiedenen Themen rund um die jeweiligen Konflikte und einer Analyse von deren Ursachen … Sie werden im Buch kein einziges Kapitel finden, dass nicht von höchster Wichtigkeit ist.“

(Claus Stille auf Freitag.de, 8. Februar 2023)

„Bittner ist ein hervorragender Beobachter, belesen und bestens informiert. Und ein guter Schreiber dazu. Jetzt hat er ein neues Buch herausgegeben … Absolut lesenswert!“

(Christian Müller auf Globalbridge.ch, 24. Januar 2023)

→ Hinweis: Dieser Titel eignet sich aufgrund seines zeitgeschichtlichen Charakters sehr gut als Lehrmittel. Schulen und kommunale Bildungsträger können das Buch in Form von Sammelbestellungen zu Sonderkonditionen erwerben. Kontaktieren Sie uns.

