https://consortiumnews.com/2023/04/28/report-exploiting-ukraine-war-for-lng-expansion/?eType=EmailBlastContent&eId=55408c5c-4992-498f-933a-4f69ca97a68d

(Natural Gas Monthly/U.S. Energy Information Administration)

In einer Untersuchung, die sich gegen die “Schockdoktrin” der Gasindustrie richtet, fordert Greenpeace die politischen Entscheidungsträger sowohl in den USA als auch in der EU auf, vom Ausbau der LNG-Infrastruktur abzurücken, bevor es zu spät ist.

Ausnutzung des Ukraine-Kriegs für LNG-Expansion

Von Olivia Rosane

Common Dreams

28. April 2023

Ein Greenpeace-Bericht, der diese Woche veröffentlicht wurde, enthüllt, wie die Gasindustrie den Einmarsch Russlands in die Ukraine ausnutzte, um Europa und die USA zum Bau neuer Flüssigerdgas-Infrastrukturen zu zwingen, die das Wohlergehen der Menschen in den Grenzregionen und des gesamten Planeten bedrohen, und nennt dies eines der krassesten Beispiele für die Schock-Doktrin”.

Allein die in den USA genehmigten Projekte könnten die Exporte bis 2030 über das hinausschieben, was die Internationale Energieagentur für den gesamten globalen LNG-Handel veranschlagt hat, wenn die Staats- und Regierungschefs der Welt bis 2050 eine Netto-Null-Emission von Treibhausgasen erreichen und die globale Erwärmung auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau stoppen wollen, so der Bericht.

“Unsere Untersuchung enthüllt die Wahrheit hinter dem unternehmerischen und politischen Drängen auf mehr fossile Gasimporte aus den USA in europäische Länder: Die Quintessenz ist, dass fossiles Gas nur der Industrie nützt, es ist schmutzig, giftig, wird nicht gebraucht und ist nicht erwünscht”, sagte Anusha Narayanan, Leiterin der Klimakampagne bei Greenpeace USA.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 stürzte die EU in eine Energiekrise, da sie sich auf den nächsten Winter vorbereiten musste, ohne auf russisches Gas angewiesen zu sein – das 2021 fast 40 Prozent des Gases in der EU lieferte. Die USA beeilten sich, die Lücke zu schließen, und die EU-Importe stiegen 2022 um 140 Prozent an, was die EU zum weltweit größten Importeur von US-Gas machte.

Die von der Gasindustrie in beiden Ländern propagierte Lösung war jedoch keine Überbrückungsmaßnahme, um die Haushalte kurzfristig warm zu halten und gleichzeitig erneuerbare Energiekapazitäten aufzubauen, um sich gegen ähnliche Krisen in der Zukunft abzusichern, wie Greenpeace in dem Bericht Who Profits From War – How Gas Corporations Capitalise from War in Ukraine ausführlich beschreibt.

Stattdessen wurden im Rahmen des REPowerEU-Plans der EU 20,9 Milliarden Dollar in die Gasinfrastruktur investiert. Die EU hat bereits mit dem Bau von acht Flüssiggasterminals begonnen und 38 weitere vorgeschlagen. In den USA würde die bisher genehmigte neue Gasinfrastruktur die Exportkapazität auf 439 Milliarden Kubikmeter pro Jahr verdoppeln.

Viele der Gasverträge haben eine Laufzeit von 10 bis 15 Jahren, und die meisten Projekte werden erst 2026 in Betrieb genommen. Das ist zu spät, um den anfänglichen Bedarf zu decken, aber noch rechtzeitig genug, um in einem für den Klimaschutz entscheidenden Jahrzehnt Treibhausgase in die Luft zu blasen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am 24. März 2022 während einer Sitzung, die die Abgeordneten nutzten, um Russlands Angriff auf die Ukraine zu verurteilen, weitere Sanktionen gegen Moskau zu fordern und “die europäische Wirtschaft zu schützen.” (Europäisches Parlament, Flickr, CC-BY-4.0)

Nach Schätzungen von Greenpeace würde die neue europäische Infrastruktur 950 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr ausstoßen, während die US-Exportterminals – einschließlich der in Betrieb befindlichen, im Bau befindlichen und zum Bau genehmigten – 1.824 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr ausstoßen würden. Zusammengenommen entspricht dies dem jährlichen Ausstoß von 604 Millionen neuen Autos auf den Straßen.

“Die Gasindustrie nutzt die heutigen Nachrichten – den Krieg und die Energiekrise – um zu versuchen, mehr Gas für Jahrzehnte zu binden, obwohl sie weiß, dass dies für das Klima und die internationale Stabilität katastrophal wäre”, sagte Ben Franta, Senior Research Fellow des Oxford Sustainable Law Programme, in einem von Greenpeace zitierten DeSmog-Bericht.

In diesem Bericht wurde detailliert beschrieben, wie die Gasindustrie nach dem Einmarsch Russlands ihre Botschaften änderte, indem sie nicht mehr die “Energiewende”, sondern die “Energiesicherheit” betonte.

(Wikideas1, CC0, Wikimedia Commons)



In den 10 Monaten vor dem 24. Februar 2022 haben vier große Industriekonzerne nur 3 Prozent der Zeit über Energiesicherheit getwittert. Danach stieg die Zahl der Tweets zu diesem Thema um mehr als das Zehnfache an. Im Vorfeld von RePowerEU setzte sich eine dieser Gruppen – Gas Infrastructure Europe (GIE) – bei den politischen Entscheidungsträgern für mehr LNG-Projekte ein und argumentierte, dass ihr Fokus weniger auf den Klimazielen für 2050 als vielmehr auf der unmittelbaren Krise liegen sollte.

“Die extremen Energiepreise des letzten Jahres und die aktuellen Bedrohungen der Versorgungssicherheit erfordern einen kurzfristigen Fokus”, so die Gruppe.

Kritiker warnen jedoch davor, dass eine solche kurzfristige Ausrichtung katastrophale Folgen für alle Beteiligten hätte, mit Ausnahme der Unternehmen für fossile Brennstoffe, die mit der Energiekrise bereits Rekordgewinne gemacht haben.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat sowohl die USA als auch die EU aufgefordert, ihre Fristen für die Kohlenstoffneutralität bis zum Jahr 2040 zu verlängern. Um die Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, muss die EU bis 2035 aufhören, Gas zu verbrennen.

Die neue Infrastruktur ist nicht erforderlich, um den aktuellen Bedarf zu decken, so Greenpeace. Die USA verfügen bereits über ausreichende Kapazitäten, um die kurzfristigen Exporte nach Europa zu steigern, und trotz der Krise im vergangenen Jahr ist die Erdgasnachfrage in der EU laut IEA bis 2022 um 55 Milliarden Kubikmeter so stark gesunken wie nie zuvor.

Die Cameron LNG-Verflüssigungsanlage in Hackberry, Louisiana. (Cameron LNG)

Die Umstellung der EU von russischem Gas über Pipelines auf importiertes LNG gefährdet jedoch nicht nur ihren Zeitplan für die Dekarbonisierung, sondern auch ihre Klimaziele, da LNG kohlenstoffintensiver ist und häufig aus US-Gas gewonnen wird, das Greenpeace als eine der umweltschädlichsten und schmutzigsten Energieformen der Welt” bezeichnet.

Die Verwendung von Fracking-Gas ist auch mit Kosten für die Umweltgerechtigkeit verbunden. Der größte Teil der neuen US-Exportinfrastruktur wird von EU-Banken finanziert, obwohl viele dieser Banken die Finanzierung von Fracking untersagt haben und viele EU-Länder diese Praxis aufgrund von Gesundheits- und Umweltbedenken auch innerhalb ihrer Grenzen verboten haben.

Das Leben in der Nähe von Öl- und Gasaktivitäten – einschließlich Fracking – wurde mit Krebs, Atemwegserkrankungen, niedrigen Geburtenraten und anderen gesundheitlichen Auswirkungen in Verbindung gebracht. Mit einer Ausnahme befinden sich alle in Betrieb oder im Bau befindlichen LNG-Terminals in den USA in einem Gebiet, das vom Sierra Club als “benachteiligt” eingestuft wird.

Juli 2014: Der Lost Hills Trailer Park im San Joaquin Valley in Kalifornien in der Nähe von Fracking-Aktivitäten im nahe gelegenen Lost Hills Oil Field. (Sarah Craig/Faces of Fracking, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Der texanische Bürgerrechtler John Beard wohnt in der Nähe dreier solcher Terminals: dem “Sabine Pass LNG” – dem größten Terminal des Landes -, dem im Bau befindlichen “Golden Pass LNG” und dem Port Arthur LNG-Projekt.

So etwas wie “freies” Gas gibt es nicht”, sagte er gegenüber Greenpeace. “Es kommt mit einem Preis. Diese Kosten sind das Leben und die Gesundheit der Menschen im südlichen Golf und tödliche Klimafolgen weltweit.”

Greenpeace fordert die politischen Entscheidungsträger sowohl in den USA als auch in der EU auf, vom Ausbau der LNG-Infrastruktur Abstand zu nehmen, bevor es zu spät ist.

Die Umweltschutzorganisation empfiehlt der EU unter anderem, die Nutzung von fossilem Gas bis 2035 einzustellen und LNG sogar noch früher auslaufen zu lassen, alle Pläne für den Bau neuer und den Ausbau bestehender Terminals zu streichen und sowohl langfristige Exportverträge zu stoppen als auch die Verlängerung bestehender Verträge zu verhindern.

In den USA sollte die Biden-Administration keine neuen Projekte mehr genehmigen, die die Klimakrise verschärfen würden, keine LNG-Exporte mehr genehmigen und ihr politisches Gewicht bei den anstehenden G7-, G20- und COP28-Konferenzen für die Beendigung der internationalen Finanzierung von LNG und anderen fossilen Brennstoffen einsetzen.

“Die Bürgerinnen und Bürger haben für transformative Klimaschutzmaßnahmen gestimmt”, sagte Narayanan. “Die Regierungen müssen im Kampf gegen den Klimawandel eine Führungsrolle übernehmen und dürfen sich nicht von Gasbetreibern an der Nase herumführen lassen, die die Gesundheit und Sicherheit von Gemeinden opfern, nur um ihre Gewinne zu steigern.” Übersetzt mit Deepl.com

Olivia Rosane ist eine Mitarbeiterin von Common Dreams.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …