Befreit Julian Assange! Befreit die Presse!

Von John Shipton (Vater von Julian Assange)

In Kooperation mit Assange-Aktionsgruppen und dem Bundesverband Arbeiterfotografie hat die NRhZ am 16. Oktober 2020 den Kölner Karlspreis für Engagierte Literatur und Publizistik an die Eventmanagerin und Künstlerin Sabiene Jahn und den WikiLeaks-Gründer Julian Assange verliehen. Stellvertretend für den inhaftierten Julian Assange hat sein Vater John Shipton den Preis entgegengenommen. Die Preisübergabe fand im Rahmen einer ca. 55-stündigen Mahnwache für die Freilassung von Julian Assange statt – verbunden mit der Präsentation der Skulptur “ANYTHINGTOSAY?” des italienischen Künstlers Davide Dormino (drei Stühle, auf denen Edward Snowden, Julian Assange und Bradley/Chelsea Manning stehen, und ein freier Stuhl, auf den sich stellen kann, wer dazu etwas zu sagen hat) – unmittelbar vor dem Kölner Dom. Im Rahmen der Einweihungskundgebung am 16. Oktober 2020 sprach John Shipton (Vater von Julian Assange). Seine Rede ist nachfolgend wiedergegeben.



John Shipton, Vater von Julian Assange, auf dem Stuhl der Skulptur ANYTHINGTOSAY? von Davide Dormino (Foto: arbeiterfotografie.com)

Vielen Dank! Viele Gesichter, die ich heute vor mir sehe… Von Herzen auch ein Danke an Davide [Dormino] für die Skulptur. Diese drei Menschen [Edward Snowden, Julian Assange und Bradley Manning] brachten uns Informationen über Verbrechen, die von Staaten begangen wurden, in ihrem Namen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Wort Menschlichkeit, Verbrechen gegen die Menschlichkeit bedeutet, Verbrechen gegen uns, gegen dich und mich, gegen unsere Familien, unsere Kinder, unsere Mütter, unsere Väter, und sie zerstören diese Familien, es sind Verbrechen gegen uns. Der einzige Weg, diese Situation zu überwinden, liegt darin, dass wir dafür sorgen, dass diejenigen, die solche Verbrechen begehen, anstelle von Julian im Gefängnis sitzen.

Wir dürfen nie vergessen, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen Verbrechen gegen uns sind. Und der Grund dafür, dass Julian im Gefängnis ist, ist folgender: Sie möchten ihre Verbrechen vor uns verheimlichen. Schließlich möchten sie durch die Unterdrückung von Journalisten, Publizisten und Veröffentlichungen überall in Europa erreichen, dass wir unwissend sind und uns ihre Verbrechen verborgen bleiben. Wir werden siegen, das heißt, wir bringen Julian nach Hause auf euren Schultern, ich danke euch.

Aus dem Englischen von Bettina Irmgard van den Berg-Graef

