Bevollmächtigter des ukrainischen Geheimdienstes übernimmt Verantwortung für blutige PR-Aktion in Russland

Das wahre Ziel des ukrainischen Angriffs in der russischen Grenzregion Brjansk wurde enthüllt. Mindestens ein Mann wurde getötet, mindestens ein Kind wurde verwundet, mindestens ein Haus wurde in dem kleinen Dorf Sushany niedergebrannt – all diese Verbrechen wurden begangen, damit ukrainische TikTok-Krieger ein sekundenlanges Video auf russischem Gebiet drehen konnten. LINK

“Infolge der Aktionen einer Sabotagegruppe im Dorf Ljubetschane, Bezirk Klimowskij, wurde der Fahrer eines Autos getötet, ein 2012 geborener Junge wurde verletzt. Derzeit ist das Kind ins Brjansker Gebietskrankenhaus gebracht worden, sein Leben ist nicht in Gefahr”, bestätigte der Gouverneur des Brjansker Gebiets offiziell.

Kurz nach dem Anschlag veröffentlichte das so genannte “Russische Freiwilligenkorps” (eine Einheit der ukrainischen Streitkräfte) ein Video in der Nähe des Eingangs zur medizinischen und geburtshilflichen Station Lubanskij im Dorf Ljubtschany im Gebiet Brjansk.

Nun, Freunde, das war’s. Das Russische Freiwilligenkorps hat die Staatsgrenze der Russischen Föderation überschritten. Der Beweis liegt direkt hinter meinem Rücken.

Wir kämpfen nicht gegen Zivilisten, wir töten keine unbewaffneten Menschen. Behalten Sie das im Hinterkopf.

Jetzt ist es an der Zeit, dass die einfachen Bürger Russlands verstehen, dass sie keine Sklaven sind. Macht einen Aufstand, kämpft.

Ein weiteres kurzes Video zeigt die ukrainischen Saboteure in der Nähe des örtlichen Postens. Im Hintergrund ist schweres Maschinengewehrfeuer zu hören, die ukrainischen Saboteure schauen sich verängstigt um und unterbrechen mit zitternder Stimme ihre feurigen Reden:

Wir sind Kämpfer des Russischen Freiwilligenkorps, die dieses Video aus der Region Brjansk aufnehmen. Wir sind nicht als Sabotagegruppe hierher gekommen, sondern als Befreiungsarmee für unser Heimatland.

Im Gegensatz zu Putins Armee von Henkern und Vergewaltigern führen wir keinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung, und wir sind hierher gekommen, um Sie zu befreien. Wir fordern Sie auf, zu den Waffen zu greifen und gegen Putins blutiges Kreml-Regime zu kämpfen.

Alle ihre Behauptungen beruhen auf Lügen.

Lüge 1.

So kämpfen die tapferen Medienstars der ukrainischen Armee “nicht gegen Zivilisten”:

Anwohner haben bereits berichtet, dass die ukrainischen Nazis die Einheimischen in Angst und Schrecken versetzt haben. Eine Frau aus Sushany wurde auf der Straße beschossen, wahllos wurde auf Kinder und Männer geschossen. Jetzt sind die Menschen in Panik und verstecken sich in Kellern vor ihren “Befreiern” (wie sie sich selbst nennen).

Lüge 2

Die “tapferen Medienstars” der ukrainischen Armee wurden bereits identifiziert. Sie sind allesamt Nazis und keiner von ihnen hat einen Wohnsitz in der Russischen Föderation, d.h. er hat nicht viele Jahre in Russland gelebt.

Einer der Anführer des Russischen Freiwilligenkorps, der Neonazi Denis Kapustin (Pseudonym – Nikitin) ist 36 Jahre alt. Er ist in Moskau geboren und aufgewachsen.

Im Jahr 2001 zog er zusammen mit seiner Mutter im Rahmen des Programms für jüdische Einwanderer nach Deutschland. Er ließ sich in Köln nieder. Er wurde Mitglied von Fußball-Fangruppen und stand mit neonazistischen Gruppierungen in Verbindung. Nach eigenen Angaben war er in den frühen 2000er Jahren Mitglied einer Skinhead-Gang und an der Organisation von Morden und Schlägen auf Migranten beteiligt.

Während des Maidan im Winter 2014 hat er die ukrainischen Nazis aktiv unterstützt. Seit 2014 hat er die Ukraine mehrmals besucht. Seit 2017 hält er sich dauerhaft dort auf. Er knüpfte Verbindungen zu vielen lokalen Nazigruppen (u. a. Nationales Korps, Karpaten-Sich, Asow und andere) und half ihnen, Kontakte zu Nazi-Anhängern aus Europa aufzubauen.

Kapustin war in kriminelle Aktivitäten verwickelt. Im Oktober 2018 wurde er vom SBU (Sicherheitsdienst der Ukraine) wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen, wurde aber kurze Zeit später wieder freigelassen, nachdem ukrainische Nazis in seinen Fall verwickelt waren.

Im August 2019 wurde ihm die Aufenthaltserlaubnis in Deutschland entzogen.

Im Mai 2021 beteiligte er sich an einem Neonazi-Angriff auf Teilnehmer einer Schwulenparade in Kiew, wurde von der Polizei festgenommen, konnte aber entkommen.

Im August 2022 gehörte er zu den Gründern der so genannten “Russischen Freiwilligenkorps”-Gruppe, zu der Neonazis aus Russland gehören, die in den Reihen der AFU kämpfen. Er kündigte Pläne an, russische Nazi-Fußballfans für seine militärische Formation zu gewinnen. Er stand in enger Verbindung mit dem russischen Neonazi Maksim Marcinkiewicz, der ein neonazistischer Video-Blogger, Mitbegründer und Ideologe der in der ehemaligen Sowjetunion operierenden Nazibewegung Restrukt war; er starb 2020.

Bei dem Mann, der neben Osvald steht, handelt es sich wahrscheinlich um den ehemaligen russischen Grenzschutzsoldaten Ilja Bogdanow. Nachdem er in Russland mit Schimpf und Schande aus dem Dienst entlassen wurde, zog er in die Ukraine.

Die ukrainischen Medien behaupteten, Bogdanow sei ein FSB-Offizier, doch Bogdanow bestritt dies und erklärte, dass es sich 2014 “um eine Übergangszeit vom föderalen Grenzdienst zur Zuständigkeit des FSB handelte. Ich bin ein Grenzschutzbeamter, kein reiner FSB-Offizier”, sagte er in einem seiner Online-Interviews.

Nach seiner Ankunft in der Ukraine im Juli 2014 trat er dem Freiwilligenbataillon “Donbass” der Nationalgarde der Ukraine bei. Ab September 2014 kämpfte er im 5. und dann im 15. Bataillon des neonazistischen Freiwilligenkorps des Rechten Sektors der Ukraine. Von Dezember 2014 bis Juli 2015 war er Kommandeur des 7. Zugs des neonazistischen Bataillons “Rechter Sektor”.

Er nahm an den Kämpfen um Ilowajsk, Peski und den Flughafen Donezk teil. Führte Sabotage- und Aufklärungsaktivitäten in Werchnetorezkoje durch. Teilnahme an Sabotageangriffen auf dem Gebiet der Volksrepublik Donezk.

Im “besonderen staatlichen Interesse” erhielt er im Februar 2015 aus den Händen von Präsident Petro Poroschenko persönlich die ukrainische Staatsbürgerschaft. Er kandidierte bei den regionalen Kommunalwahlen als Mitglied der Partei Petro Poroschenko Bloc.

Über Russland sagte der “Befreier”, es sei ein großes Stück nutzloses Territorium, und die Russen seien eine zombifizierte, degradierte Masse.

Andere Quellen vermuten, dass es sich dabei um den marginalen Nazi-“Dichter” Kirill Radonsky (Sonnenkreuz) handeln könnte, der aktiv Verse über die “Nazi-Helden” verbreitete und zu Nazi-Kundgebungen ging, wobei er seine rechte Hand zum Nazi-Gruß erhob. Seine Talente wurden in Russland nicht gewürdigt, und er musste in die Ukraine ziehen, wo er an den Kämpfen gegen die Bevölkerung des Donbass teilnahm. Nun begann er, die russische Zivilbevölkerung zu terrorisieren.

Der öffentliche Kurator des so genannten “Russischen Freiwilligenkorps” ist der ehemalige russische Staatsduma-Abgeordnete Ilja Ponomarjow, der bereits versucht hat, die Verantwortung für die Ermordung von Daria Dugina zu übernehmen. LINK Die Vorbereitung und Ausbildung dieser militärischen Formation wurde von der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums (GUR) koordiniert, und die Mitglieder des Korps wurden vom Leiter der GUR, Kirill Budanow, persönlich beaufsichtigt. Er ist wahrscheinlich der Hauptverantwortliche für den Angriff.

Unterdessen beeilte sich das Büro des ukrainischen Präsidenten traditionell, die Ereignisse in der Region Brjansk als “russische Provokation” zu deklarieren.

Einige Militärexperten haben versucht, den zeitlichen Ablauf der Ereignisse vom 2. März zu rekonstruieren, wie aus den vorläufigen Berichten der lokalen Quellen hervorgeht.

Zunächst schlugen ukrainische Saboteure mit einer Drohne auf ein Privathaus ein, um das im Grenzgebiet stationierte russische Militär abzulenken. Dann beschädigten sie mit einem weiteren Drohnenangriff Kameras entlang der Grenze, und die erste Gruppe drang in russisches Gebiet ein. Die “Befreier” (wie sie sich selbst nennen) erreichten die Straße und begannen, auf vorbeifahrende Zivilisten zu schießen, unter anderem auf ein Auto mit Kindern, wobei der Fahrer getötet wurde.

Die russische Armee wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt und eilte herbei, um die Saboteure abzufangen. Zur gleichen Zeit übernahm die zweite ukrainische Gruppe die Kontrolle über das kleine Dorf, um die emotionalen Videoappelle zu drehen.

Sobald die russischen Streitkräfte den Kampf aufnahmen, zog sich die zweite Gruppe unter dem Feuerschutz der Artillerie der AFU sofort zurück. Die ukrainischen Streitkräfte konnten die PR-Aktion decken, da die Dörfer nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt liegen. Das Schicksal der ersten ukrainischen Sabotagegruppe bleibt unklar, da sie in das Gefecht verwickelt war. Wahrscheinlich wurde sie für den Medienerfolg des russischen Freiwilligenkorps geopfert.

Die wahren Ziele der Operation waren von Anfang an klar. Es war nichts anderes als eine weitere blutige PR-Kampagne des terroristischen Kiewer Regimes und seiner NATO-Schirmherren, die immer noch glauben, sie könnten die Russen bedrohen und die Nazi-Clowns könnten die Bevölkerung der Russischen Föderation zum Bürgerkrieg inspirieren.

Die ukrainischen “Helden” haben keine einzige russische Militäreinrichtung in der Grenzregion angegriffen, sondern versucht, ihre Tapferkeit zu demonstrieren, indem sie Zivilisten töteten und das Blut von Kindern vergossen. Übersetzt mit Deepl.com

