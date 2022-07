https://www.middleeastmonitor.com/20220712-before-israel-alleges-anti-semitism-abroad-it-should-root-out-the-plague-at-home/

Bevor Israel “Antisemitismus” im Ausland anprangert, sollte es die Plage im eigenen Land ausrotten

Von Yvonne Ridley

12. Juli 2022

Als Dr. Deborah Lipstadt Amerikas Sonderbeauftragte für Antisemitismus wurde, beschloss sie, eine 11-tägige Tour durch den Nahen Osten zu unternehmen, deren erste Station Saudi-Arabien sein sollte. Wie vorhergesagt, dauerte es nicht lange, bis die Antisemitismus-Botschafterin des US-Außenministeriums mit einer explosiven Episode von Judenhass konfrontiert wurde. Allerdings geschah dies nicht im Land der heiligsten Stätten des Islam, sondern in Jerusalem, und die Schuldigen waren extremistische Zionisten.

Misogynistische, strenggläubige jüdische Männer störten eine jüdische Pro-Frauen-Gruppe während religiöser Zeremonien in der Nähe der Klagemauer; sie schrien der gemischten Gemeinde Dinge wie “Nazis”, “Christen” und “Tiere” entgegen, bevor sie Gebetsbücher zerrissen und die Worte der Rabbiner durch Trillerpfeifen übertönten. Die Störung wurde von Dutzenden ultraorthodoxer jüdischer Extremisten verursacht, die vor einigen Tagen drei Bar- und Bat-Mizwa-Zeremonien in der Nähe der Mauer angriffen.

Lipstadt, der im März auf das Amt des Botschafters vereidigt wurde, wurde über den Vorfall informiert. “Tief beunruhigt über die beunruhigenden Aktionen einer Gruppe von Extremisten letzte Woche an der Kotel”, twitterte sie am 30. Juni. “Wir sollten uns nicht täuschen: Wäre ein derart hasserfüllter Vorfall – eine derartige Aufwiegelung – in einem anderen Land geschehen, würde man nicht zögern, ihn als Antisemitismus zu bezeichnen.”

Warum nennt sie den Vorfall nicht als das, was er ist, und sagt dies US-Präsident Joe Biden vor seiner Nahostreise, die diese Woche beginnt? Dafür hat Biden sie doch ernannt, oder nicht? Er sagte, er wolle gegen den unverhohlenen Antisemitismus vorgehen. Warum also unternimmt der wichtigste Unterstützer Israels nichts gegen diese widerwärtige, gewalttätige Gruppe religiöser Fanatiker?

Tatsache ist, dass diese Form des Judenhasses in Israel schon seit vielen Jahren unter religiösen Extremisten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft weit verbreitet ist. Während in politischen Parteien, Hochschulen und anderen Organisationen auf der ganzen Welt gegen Antisemitismus vorgegangen wurde, hat die israelische Regierung ihr eigenes jüdisches Problem unter den Teppich gekehrt und zugelassen, dass diese Form des antisemitischen Terrors im eigenen Land gedeiht.

Die Gruppe “Frauen an der Mauer” ist seit ihrer Gründung vor 30 Jahren mehrfach angegriffen worden. Die Gründerinnen waren jüdische Frauen aus Israel und dem Ausland, die das Recht forderten, an der Klagemauer (der bereits erwähnten Kotel) im besetzten Jerusalem Gebetsschals zu tragen, gemeinsam zu beten und laut aus der Tora zu lesen.

Die Klagemauer ist die heiligste Stätte des Judentums und das wichtigste Symbol für die Zugehörigkeit und Souveränität des jüdischen Volkes, und dennoch können Frauen dort nicht frei beten. Women of the Wall vereint nach eigenen Angaben alle Konfessionen des Judentums: Orthodoxe, Reformer, Konservative, Masorti, Erneuerer und Rekonstrukteure. Ihre Forderung, an der Klagemauer nach ihren eigenen Traditionen in einem geschlechtergetrennten Raum zu beten, hat sich für die politischen Entscheidungsträger in Tel Aviv als ein heißes Eisen erwiesen. Der damalige Premierminister Benjamin Netanjahu erreichte 2016 einen Kompromiss, indem er einen egalitären Raum auf der Südseite der Klagemauer einrichtete, der vom Haupttor des Platzes aus zugänglich ist und von einem Rat aus Vertretern des progressiven Judentums verwaltet wird.

Netanjahu geriet bald unter Druck von Teilen der mächtigen ultraorthodoxen jüdischen Lobbys, so dass ein kleinerer Raum eingerichtet wurde, der allerdings nach gewalttätigen Ausbrüchen und dem Vorfall vom 30. Juni kaum als sicherer Raum für Jüdinnen bezeichnet werden kann. Jeder Palästinenser im besetzten Palästina wird Ihnen sagen, dass Kompromisse im zionistischen Staat oft nicht das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben stehen, und es sieht so aus, als ob dies auch aus der Sicht fortschrittlicher Juden zutrifft.

In den 74 Jahren seit seiner blutigen Gründung war Israel nie in der Lage, die gewalttätigen religiösen Extremisten unter Kontrolle zu bringen, die vor allem aus den illegalen Siedlungen kommen und das Leben der Palästinenser routinemäßig stören und brutal behandeln. Wenn Tel Aviv nicht in der Lage ist, jüdische Frauen an der heiligsten Stätte des Judentums zu schützen, welche Hoffnung gibt es dann für Palästinenser?

Kein Wunder, dass die drittheiligste Stätte des Islam, zu der auch die Klagemauer gehört, ständig von jüdischen Extremisten und den brutalen israelischen Besatzungstruppen verletzt und angegriffen wird. Sie machen die Anbetung in der Al-Aqsa-Moschee für einheimische und besuchende Muslime extrem schwierig.

Der scheidende Premierminister Naftali Bennett setzte in seiner kurzen Amtszeit einen Kompromiss durch, während er verzweifelt versuchte, nicht in einen politischen Streit mit den Hardlinern unter den Geistlichen und ihren Anhängern aus den ultraorthodoxen Parteien verwickelt zu werden. Doch wie die Ereignisse vom 30. Juni gezeigt haben, funktioniert die Diplomatie mit Samthandschuhen nicht bei den immer weiter wachsenden rechtsextremen Juden im Besatzungsstaat.

Dr. Lipstadt hat sicherlich viel zu tun, wenn es ihr ernst damit ist, gegen den inakzeptablen Judenhass vorzugehen, der in Israel schon viel zu lange toleriert wird. Die jüngsten Vorfälle haben uns gezeigt, dass die Knesset Angst vor den religiösen Extremisten in ihrer Mitte hat und sich sträubt, deren Verbindungen zu Terrorgruppen und kriminellem Verhalten einzudämmen. Letzteres richtet sich nicht nur gegen Palästinenser, sondern auch gegen andere Juden.

Die Regierung Biden ernannte einen Sonderbeauftragten mit Botschafterstatus zur Bekämpfung des Antisemitismus. Das ist ein positiver Anfang. Jetzt muss die harte Arbeit in einem Land beginnen, das sich schnell zu einem der gefährlichsten Orte für Juden in der Welt entwickelt: dem selbsternannten jüdischen Staat Israel. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Bevor Israel also im Ausland “Antisemitismus” schreit, sollte es die Plage zu Hause im Besatzungsstaat selbst ausrotten. Übersetzt mit Deepl.com

