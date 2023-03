Moveable Multipolarity in Moscow: Ridin’ the ‘Newcoin’ Train The new currency should be able to become an “external money” storage of capital and reserves down the road, not just a settlement unit.

Bewegliche Multipolarität in Moskau: Auf dem “Newcoin”-Zug mitfahren



von Pepe Escobar



10. März 2023

Die neue Währung soll später nicht nur als Abrechnungseinheit, sondern auch als “externes Geld” zur Speicherung von Kapital und Reserven dienen können.

Ah, die Freuden der Big Circle Line (BKL, auf Kyrillisch): Sie umrundet ganz Moskau auf 71 km und 31 Stationen: von Tekstilshchiki – im alten Textilviertel – nach Sokolniki – einer suprematistischen/konstruktivistischen Galerie (Malewitsch lebt!); von Rizhskaya – mit ihren prächtigen Stahlbögen – nach Maryina Roscha – mit ihrer 130 Meter langen Rolltreppe.

Das BKL ist wie eine lebende, atmende, laufende Metapher für die Hauptstadt der multipolaren Welt: ein Crashkurs in Kunst, Architektur, Geschichte, Stadtplanung, technischem Transport und natürlich “Austausch von Mensch zu Mensch”, um unsere chinesischen Freunde der Neuen Seidenstraße zu zitieren.

Präsident Xi Jinping wird übrigens mit Präsident Putin auf der BKL fahren, wenn dieser am 21. März nach Moskau kommt.

Kein Wunder also, dass ich einem versierten Investor an der Spitze der globalen Finanzmärkte mit jahrzehntelanger Erfahrung vorschlug, einige seiner wichtigsten Erkenntnisse über das globale Finanzsystem mit mir zu teilen – und er sagte sofort zu. Nennen wir ihn Mr. S. Tzu. Dies ist die minimal redigierte Niederschrift unseres beweglichen Gesprächs.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu treffen – in einer so wunderschönen Umgebung. Angesichts der derzeitigen Marktvolatilität muss es Ihnen schwer fallen, sich von den Bildschirmen zu lösen.

S. Tzu: Ja, die Märkte sind derzeit sehr herausfordernd. Die letzten Monate erinnern mich an die Jahre 2007-8, nur dass statt Geldmarktfonds und Subprime-Hypotheken heute Pipelines und Staatsanleihenmärkte in die Luft fliegen. Wir leben in interessanten Zeiten.

Ich habe mich an Sie gewandt, um Ihre Meinung zu dem von Zoltan Poszar vorgestellten “Bretton Woods 3”-Konzept zu hören. Sie sind definitiv auf der Höhe der Zeit.

S. Tzu: Vielen Dank, dass Sie direkt auf den Punkt gekommen sind. Es gibt nur sehr wenige Gelegenheiten, die Entstehung einer neuen globalen Finanzordnung mitzuerleben, und wir erleben gerade eine dieser Episoden. Seit den 1970er Jahren kam vielleicht nur die Einführung von bitcoin vor etwas mehr als vierzehn Jahren in Bezug auf die Auswirkungen dem nahe, was wir in den nächsten Jahren erleben werden. Und so wie das Timing von bitcoin kein Zufall war, haben sich die Bedingungen für die aktuellen tektonischen Verschiebungen im Weltfinanzsystem seit Jahrzehnten zusammengebraut. Zoltans Einsicht, dass “Geld” nach dem Ende dieses Krieges nie wieder dasselbe sein wird…”, kam genau zum richtigen Zeitpunkt.

Das Verständnis von “externem Geld”

Sie haben Bitcoin erwähnt. Was war daran seinerzeit so revolutionär?

S. Tzu: Wenn wir die Krypto-Seite der Dinge beiseite lassen, war das Versprechen und der Grund für den anfänglichen Erfolg von bitcoin, dass bitcoin ein Versuch war, “externes” Geld zu schaffen (um Herrn Zoltans exzellente Terminologie zu verwenden), das nicht die Haftung einer Zentralbank war. Eines der wichtigsten Merkmale dieser neuen Einheit war die Begrenzung der Zahl der Münzen auf 21 Millionen, was bei denjenigen, die die Probleme des derzeitigen Systems erkannten, auf große Resonanz stieß. Es klingt heute trivial, aber die Idee, dass eine moderne Währungseinheit ohne Rückendeckung durch eine zentrale Behörde existieren kann und somit zu “externem” Geld in digitaler Form wird, war 2008 revolutionär. Es erübrigt sich zu sagen, dass die Krise der Euro-Staatsanleihen, die quantitative Lockerung und die jüngste globale Inflationsspirale die Dissonanz, die viele seit Jahrzehnten empfanden, nur noch verstärkt haben. Die Glaubwürdigkeit des gegenwärtigen “internen Geldsystems” (um noch einmal die elegante Terminologie von Herrn Poszar zu verwenden) wurde zerstört, lange bevor es zu den Einfrierungen der Zentralbankreserven und den störenden Wirtschaftssanktionen kam, die sich derzeit abspielen. Leider gibt es keinen besseren Weg, die Glaubwürdigkeit des auf Vertrauen basierenden Systems zu zerstören, als die in den Depots der Zentralbanken gehaltenen Devisenreserven einzufrieren und zu konfiszieren. Die kognitive Dissonanz, die hinter der Schaffung von Bitcoin steht, wurde bestätigt – das “interne Geldsystem” wurde 2022 vollständig bewaffnet. Die Implikationen sind tiefgreifend.

Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Wie Sie wissen, argumentiert Zoltan, dass in der nächsten Phase ein neues “Bretton Woods 3”-System entstehen wird. Was genau meint er damit?

S. Tzu: Mir ist auch nicht klar, ob sich Herr Poszar auf die Umwandlung des derzeitigen westlichen “Binnengeld”-Systems in etwas anderes bezieht, oder ob er auf die Entstehung des “Bretton Woods 3” als Alternative außerhalb des derzeitigen Finanzsystems anspielt. Ich bin davon überzeugt, dass eine Neuauflage des “externen Geldes” im Westen zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des fehlenden politischen Willens und der übermäßigen Staatsverschuldung, die sich seit geraumer Zeit aufgebaut hat und in den letzten Jahren exponentiell gewachsen ist, kaum erfolgreich sein wird.

Bevor die derzeitige westliche Finanzordnung die nächste Evolutionsstufe erreichen kann, müssen einige dieser ausstehenden Verbindlichkeiten real abgebaut werden. Wenn man sich an der Geschichte orientiert, geschieht dies in der Regel durch Zahlungsausfall oder Inflation oder eine Kombination aus beidem. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die westlichen Regierungen auf finanzielle Repression setzen werden, um das Boot über Wasser zu halten und das Schuldenproblem in den Griff zu bekommen. Ich erwarte, dass es viele Initiativen geben wird, um die Kontrolle über das “interne Geldsystem” zu erhöhen, die wahrscheinlich zunehmend unpopulär sein werden. Die Einführung von CDBCs zum Beispiel könnte eine solche Initiative sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir in dieser Hinsicht bewegte Zeiten vor uns haben. Gleichzeitig scheint es zum jetzigen Zeitpunkt unvermeidlich zu sein, dass eine Art alternatives “externes Geldsystem” entstehen wird, das mit der derzeitigen globalen “Binnengeld”-Finanzordnung konkurrieren wird.

Und warum ist das so?

S. Tzu: Die Weltwirtschaft kann sich für ihren gesamten Handels-, Reserve- und Investitionsbedarf nicht länger auf das “interne Geldsystem” in seinem derzeitigen waffenfähigen Zustand verlassen. Wenn Sanktionen und das Einfrieren von Reserven die neuen Instrumente des Regimewechsels sind, muss jede Regierung da draußen über Alternativen zur Verwendung der Währung eines anderen Landes für Handel und Reserven nachdenken. Was jedoch nicht offensichtlich ist, ist die Frage, wie die Alternative zur derzeitigen fehlerhaften globalen Finanzordnung aussehen sollte. In der Geschichte gibt es nicht viele Beispiele für erfolgreiche “Fremdgeld”-Ansätze, die sich nicht auf eine Version des Goldstandards reduzieren ließen. Und es gibt viele Gründe, warum Gold allein oder eine Währung, die vollständig in Gold konvertierbar ist, als Grundlage eines modernen Währungssystems zu restriktiv ist.

Gleichzeitig hat die jüngste Zunahme des Handels in lokalen Währungen leider auch ein begrenztes Potenzial, da lokale Währungen einfach eine andere Form von “internem Geld” sind. Es gibt offensichtliche Gründe, warum viele Länder die lokalen Währungen anderer Länder (oder sogar ihre eigenen) nicht als Tauschmittel für Exporte akzeptieren wollen. In diesem Punkt stimme ich Michael Hudson voll und ganz zu. Da “internes Geld” eine Verbindlichkeit der Zentralbank eines Landes ist, braucht das Land umso mehr investierbares Kapital, je geringer seine Kreditwürdigkeit ist, und umso weniger sind andere Parteien bereit, seine Verbindlichkeiten zu übernehmen. Das ist einer der Gründe, warum eine typische Reihe von “Strukturreformen”, die der IWF beispielsweise fordert, darauf abzielt, die Kreditqualität der kreditnehmenden Regierung zu verbessern. “Externes Geld” wird gerade von den Ländern und Regierungen dringend benötigt, die sich als Geiseln des IWF und des derzeitigen “internen Geld”-Finanzsystems fühlen.

Die “neue Münze”

Viele Experten scheinen sich damit zu befassen. Sergey Glazyev, zum Beispiel.

S. Tzu: Ja, in den jüngsten Veröffentlichungen gab es einige Hinweise darauf. Ich bin zwar nicht in diese Diskussionen eingeweiht, aber ich habe durchaus darüber nachgedacht, wie dieses alternative System ebenfalls funktionieren könnte. Herrn Pozsars Konzepte von “internem” und “externem” Geld sind ein sehr wichtiger Teil

Erlauben Sie mir, das zu erklären. Mit der Bewaffnung des derzeitigen “internen Geldsystems” des US-Dollars und der gleichzeitigen Verschärfung der Sanktionen hat sich die Welt effektiv in den “Globalen Süden” und den “Globalen Norden” gespalten, etwas präzisere Begriffe als Ost und West. Was hier wichtig ist, und was Herr Pozsar sofort bemerkte, ist, dass auch die Lieferketten und Rohstoffe in gewissem Maße waffenfähig werden. Friendshoring wird es auch weiterhin geben. Das bedeutet, dass die erste Priorität der neuen Münze darin besteht, den Handel zwischen den Ländern des Südens zu erleichtern, ohne sich auf die Währungen des globalen Nordens zu verlassen.

Wäre dies das einzige Ziel, gäbe es eine Reihe relativ einfacher Lösungen, die von der Verwendung des Renminbi/Yuan für den Handel über die Schaffung einer neuen gemeinsamen Währung (nach dem Vorbild des Euro, des ECU oder sogar des zentralafrikanischen CFA-Franc) bis hin zur Schaffung einer neuen Währung auf der Grundlage eines Korbs teilnehmender lokaler Währungen (ähnlich dem SZR des IWF), der potenziellen Schaffung einer neuen goldgebundenen Währung oder sogar der Bindung der bestehenden lokalen Währungen an Gold reichen. Leider ist die Geschichte voll von Beispielen dafür, dass jeder dieser Ansätze eine Vielzahl neuer Probleme mit sich bringt.

Natürlich gibt es noch weitere parallele Ziele für die neue Währungseinheit, die durch keine dieser Möglichkeiten vollständig abgedeckt werden können. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass alle Teilnehmer hoffen, dass die neue Währung ihre Souveränität stärkt und nicht verwässert. Außerdem haben die Probleme mit dem Euro und dem früheren Goldstandard das allgemeine Problem mit “festen” Wechselkursen aufgezeigt, insbesondere wenn die anfängliche “Festlegung” für einige Mitglieder der Währungszone nicht optimal war. Die Probleme häufen sich erst im Laufe der Zeit, bis der Kurs “neu fixiert” wird, oft durch eine heftige Abwertung. Die relative Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des Globalen Südens muss im Laufe der Zeit flexibel angepasst werden können, damit die Teilnehmer in ihren geldpolitischen Entscheidungen souverän bleiben. Ein weiteres Erfordernis ist, dass die neue Währung “stabil” sein muss, wenn sie erfolgreich als Preiseinheit für volatile Dinge wie Rohstoffe eingesetzt werden soll.

Am wichtigsten ist, dass die neue Währung in der Lage sein sollte, als “externes Geld” Kapital und Reserven zu speichern, und nicht nur als Abrechnungseinheit. Meine Überzeugung, dass sich die neue Währungseinheit durchsetzen wird, rührt in erster Linie daher, dass es derzeit keine brauchbaren Alternativen für Reserven und Investitionen außerhalb des gefährdeten “Binnengeld”-Finanzsystems gibt.

Was schlagen Sie in Anbetracht all dieser Probleme als Lösung vor?

S. Tzu: Erlauben Sie mir zunächst, das Offensichtliche festzustellen: Die technische Lösung für dieses Problem ist viel leichter zu finden als der politische Konsens zwischen den Ländern, die der Newcoin-Zone beitreten wollen. Meiner Meinung nach ist der aktuelle Bedarf jedoch so akut, dass die erforderlichen politischen Kompromisse zu gegebener Zeit gefunden werden.

Erlauben Sie mir nun, einen solchen technischen Entwurf für die neue Münze vorzustellen. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass sie teilweise (ich schlage einen Anteil von mindestens 40 % des Wertes vor) durch Gold gedeckt sein sollte, und zwar aus Gründen, die bald deutlich werden. Die restlichen 60 % der neuen Münze würden sich aus dem Währungskorb der teilnehmenden Länder zusammensetzen. Gold würde die Struktur als “externes Geld” verankern, und der Währungskorb würde es den Teilnehmern ermöglichen, ihre Souveränität und geldpolitische Flexibilität zu bewahren. Es wäre eindeutig notwendig, eine Zentralbank für die neue Münze zu schaffen, die die neue Währung emittiert. Diese Zentralbank könnte eine Gegenpartei für Cross-Swaps werden, Clearingfunktionen für das System übernehmen und die Vorschriften durchsetzen. Jedes Land kann sich der neuen Währung unter verschiedenen Bedingungen anschließen.

Erstens muss das Kandidatenland nachweisen, dass es über physisches, unbelastetes Gold in seinen Lagern verfügt, und einen bestimmten Betrag als Gegenleistung für den Erhalt einer entsprechenden Menge an Newcoin (unter Verwendung des oben genannten Verhältnisses von 40 %) verpfänden. Das wirtschaftliche Äquivalent dieser ersten Transaktion wäre ein Verkauf des Goldes an den “Goldpool”, der die Newcoin absichert, im Austausch gegen eine anteilige Menge an Newcoin, die durch den Pool abgesichert sind. Die tatsächliche rechtliche Form dieser Transaktion ist weniger wichtig, da sie lediglich gewährleisten soll, dass die emittierte neue Münze stets zu mindestens 40 % mit Gold unterlegt ist. Es besteht nicht einmal die Notwendigkeit, die Goldreserven der einzelnen Länder öffentlich bekannt zu geben, solange alle Teilnehmer sicher sein können, dass stets ausreichende Reserven vorhanden sind. Ein jährlicher gemeinsamer Prüfungs- und Überwachungsmechanismus könnte ausreichend sein.

Zweitens müsste ein Kandidatenland einen Mechanismus zur Ermittlung des Goldpreises in seiner Landeswährung einrichten. Höchstwahrscheinlich würde eine der teilnehmenden Edelmetallbörsen den physischen Goldhandel in jeder der Landeswährungen aufnehmen. Auf diese Weise würde ein fairer Wechselkurs für die Landeswährungen festgelegt, der mit Hilfe eines “externen Geldes” festgelegt und im Laufe der Zeit angepasst würde. Der Goldpreis der Landeswährungen würde ihren Wert im Korb für die neu emittierten neuen Münzen bestimmen. Jedes Land bliebe souverän und könnte so viel Landeswährung emittieren, wie es möchte, doch würde sich dadurch der Anteil seiner Währung am Wert der neuen Münzen mit der Zeit ändern. Gleichzeitig könnte ein Land zusätzliche Newcoins von der Zentralbank nur gegen die Zusage von zusätzlichem Gold erhalten. Das Ergebnis ist, dass der Wert jeder Komponente der newcoin in Gold transparent und fair wäre, was sich auch auf die Transparenz des Wertes der newcoin auswirken würde.

Schließlich wäre die Ausgabe oder der Verkauf von newcoin durch die Zentralbank nur im Tausch gegen Gold für alle außerhalb der newcoin-Zone erlaubt. Mit anderen Worten, die einzigen beiden Möglichkeiten für Außenstehende, große Mengen an newcoin zu erhalten, ist entweder der Erhalt im Austausch gegen physisches Gold oder als Bezahlung für Waren und Dienstleistungen

Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege: Dieser Vorschlag scheint den gesamten Handel innerhalb der newcoin-Zone und den gesamten Außenhandel an Gold zu binden. Wie steht es in diesem Fall um die Stabilität von newcoin? Schließlich war Gold in der Vergangenheit sehr volatil.

S. Tzu: Ich denke, Sie fragen, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn beispielsweise der Goldpreis in Dollar drastisch fallen würde. Da es in diesem Fall keinen direkten Wechselkurs zwischen newcoin und dem Dollar gäbe und die Zentralbank des globalen Südens im Tausch gegen newcoin nur Gold kaufen, aber nicht verkaufen würde, können Sie sofort sehen, dass Arbitrage extrem schwierig wäre. Infolgedessen wäre die Volatilität des in newcoin (oder Gold) ausgedrückten Währungskorbs recht gering. Und genau das ist die beabsichtigte positive Auswirkung der “Fremdgeld”-Verankerung dieser neuen Währungseinheit auf Handel und Investitionen. Es liegt auf der Hand, dass einige wichtige Exportgüter vom globalen Süden nur in Gold und newcoin gepreist würden, was einen “Run auf die Bank” oder spekulative Angriffe auf newcoin noch unwahrscheinlicher macht.

Im Laufe der Zeit würde Gold, wenn es im globalen Norden unterbewertet ist, allmählich oder vielleicht auch schnell in den globalen Süden wandern, um gegen Exporte oder newcoin eingetauscht zu werden, was für das “externe Geldsystem” nicht schlecht wäre und die breite Akzeptanz von newcoin als Reservewährung beschleunigen würde. Da die physischen Goldreserven außerhalb der newcoin-Zone endlich sind, würden sich die Ungleichgewichte unweigerlich von selbst korrigieren, da der globale Süden ein Nettoexporteur von wichtigen Rohstoffen bleiben wird.

Was Sie gerade gesagt haben, ist vollgepackt mit wertvollen Informationen. Vielleicht sollten wir das Ganze in naher Zukunft noch einmal aufgreifen und das Feedback zu Ihren Ideen diskutieren. Jetzt sind wir bei Maryina Roscha angekommen, es ist Zeit, auszusteigen!

S. Tzu: Es wäre mir ein Vergnügen, unseren Dialog fortzusetzen. Ich freue mich auf eine weitere Runde! Übersetzt mit Deepl.com

