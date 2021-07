Bidens “Goldstandard” dient einzig dazu, zionistische Verbrechen zu legitimieren

Bild: Joe Biden speaking with attendees at the 2019 Iowa Federation of Labor Convention (Photo: Gage Skidmore/Wikimedia)

The Biden administration is doubling down on its support for IHRA working definition of antisemitism – Mondoweiss The Biden administration has reiterated its support for the International Holocaust Remembrance Alliance’s (IHRA) working definition of antisemitism. The controversial interpretation conflates antisemitism with legitimate criticism of Israel. The IHRA working definition was formally adopted by the Trump administration in 2018.

Biden-Administration sagt IHRA-Definition von Antisemitismus ist “Goldstandard”‘

Von Michael Arria

29. Juni 2021

Die Biden-Regierung hat ihre Unterstützung für die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) bekräftigt. Die umstrittene Interpretation vermengt Antisemitismus mit legitimer Kritik an Israel.

Die IHRA-Arbeitsdefinition wurde von der Trump-Administration im Jahr 2018 formell angenommen. Im April schickte eine Gruppe demokratischer Abgeordneter des Repräsentantenhauses, darunter drei jüdische, einen Brief an Außenminister Tony Blinken, in dem sie Bidens Team aufforderten, Alternativen zur Arbeitsdefinition der IHRA in Betracht zu ziehen. Der Brief, der von der Abgeordneten Jan Schakowsky aus Illinois angeführt wurde, schlug zwei verschiedene Definitionen vor: Das Nexus-Dokument und die Jerusalemer Erklärung über Antisemitismus. Beide lassen eine breitere Kritik an Israel zu.

Der Brief (der auch von den Reps unterzeichnet wurde. Mark Pocan (D-WI), Andy Levin (D-MI), Jamie Raskin (D-MD) und Pramila Jayapal (D-WA)) wurde nur einen Monat, nachdem er dem Präsidenten des American Zionist Movement, Richard Heideman, gesagt hatte, dass die Biden-Administration die IHRA-Definition “enthusiastisch umarmt”, an Blinken gesendet.

Schakowskys Brief verurteilte die IHRA-Definition nicht wirklich, sondern schlug vor, das Nexus-Dokument und die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus als Hilfsmittel neben ihr zu verwenden. “Diese beiden Bemühungen sind die Arbeit von Hunderten von Wissenschaftlern und Experten auf den Gebieten des Antisemitismus, der Israel- und Nahostpolitik und der jüdischen Gemeindeangelegenheiten und waren für uns hilfreich, als wir uns mit diesen komplexen Themen auseinandersetzten”, hieß es. “Wir glauben, dass die Verwaltung zusätzlich zur IHRA-Definition diese beiden wichtigen Dokumente als Ressourcen betrachten sollte, die ihr Denken und Handeln leiten, wenn es um Fragen der Bekämpfung von Antisemitismus geht.”

Letzte Woche erhielt Rep. Schakowsky eine Antwort von der Biden-Administration. Sie geht überhaupt nicht auf die beiden Alternativen ein und bekräftigt lediglich Bidens Unterstützung für die IHRA-Definition.

“Das Ministerium stimmt zu, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass Regierungen und die Öffentlichkeit in der Lage sind, Antisemitismus in seinen vielen Formen, traditionell und zeitgenössisch, zu erkennen, so dass wir Hass bei seinem richtigen Namen nennen und wirksame Maßnahmen ergreifen können”, schrieb Acting Assistant Secretary Naz Durakoğlu vom Bureau of Legislative Affairs. “Zu diesem Zweck unterstützt die Biden-Administration, wie frühere US-Administrationen beider politischer Parteien, die nicht rechtsverbindliche IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus in ihrer Gesamtheit, einschließlich ihrer Beispiele, und die Administration ermutigt weiterhin andere Länder sowie internationale Gremien, dasselbe zu tun. Die IHRA-Arbeitsdefinition ist der ‘Goldstandard’.”

Durakoğlus Antwort behauptete, dass die Biden-Administration trotz der Annahme der Definition nicht versuchen würde, die freie Rede in irgendeiner Weise zu kriminalisieren. “Dies, jedoch, bedeutet nicht, wir lassen antisemitische Rede und andere Formen der Hassrede gehen unangefochten,” fügte er hinzu.

Während seiner Präsidentschaftskandidatur erklärte Bidens Wahlkampf-Website, dass er “die BDS-Bewegung entschieden ablehnen würde, die Israel – die Heimat von Millionen von Juden – ausgrenzt und zu oft in den Antisemitismus abgleitet, während sie die Palästinenser für ihre Entscheidungen vom Haken lässt.” Übersetzt mit Deepl.com

--

