Biden gibt zu, dass er trotz Selenskyjs Siegesrhetorik keinen Krieg mit Russland will

Von Uriel Araujo

Global Research,

26. Dezember 2022

InfoBrics

In seiner Rede vor dem US-Kongress am 21. Dezember behauptete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij, er strebe einen “absoluten Sieg” über Russland an, wobei er das Wort “Sieg” 11 Mal verwendete. Der renommierte Journalist David Ignatius beschreibt in der Washington Post den Besuch Selenskyjs in Washington als einen “Kriegsgipfel”. Ignatius kommt zu dem Schluss, dass dieser Gipfel jedoch mit einer Kluft zwischen dem Ukrainer und seinem amerikanischen Amtskollegen Joe Biden endete. Letzterer antwortete auf der gemeinsamen Pressekonferenz indirekt auf die hartnäckigen Forderungen nach der Lieferung von stärkeren Waffen an die Ukraine, indem er sagte, dass die Versorgung Kiews mit Langstreckenraketen “die Aussicht hätte, die NATO zu zerschlagen” und “die Europäische Union und den Rest der Welt zu zerschlagen.” Darüber hinaus fügte er hinzu, dass seine NATO-Verbündeten “nicht auf einen Krieg mit Russland aus sind. Sie sind nicht auf einen dritten Weltkrieg aus”. Biden räumte ein, dass er vielleicht schon “zu viel gesagt” habe, und beruhigte dann seinen ukrainischen Verbündeten, der neben ihm stand, indem er ihm sagte: “Wie ich schon sagte, Herr Präsident, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen – wir bleiben an der Seite der Ukraine, solange es die Ukraine gibt.”

Obwohl der Selensky-Kult schon seit einiger Zeit verblasst ist, wurde er von amerikanischen Gesetzgebern mehrmals enthusiastisch beklatscht, und die westlichen Medien haben ihn hervorgehoben. Neben der bereits erwähnten Lücke gab es jedoch auch eklatante Unstimmigkeiten in seiner Rede.

Selensky rühmte sich eines ersten ukrainischen “Sieges”, der darin bestehe, dass er “Russland im Kampf um die Köpfe der Welt besiegt” habe, und er fügte hinzu, dass “die Amerikaner diesen Sieg errungen” hätten, indem sie “die Weltgemeinschaft geeint” hätten – während Biden in Wirklichkeit um die Aufrechterhaltung seiner internationalen Koalition zur Unterstützung Kiews gekämpft habe. Obwohl der ukrainische Staatschef behauptete, “Europa sei jetzt stärker und unabhängiger als je zuvor”, ist die Wahrheit natürlich, dass der Kontinent mit einer schweren Energiekrise konfrontiert ist, die nur den Interessen Washingtons gedient hat. Darüber hinaus wurde Bidens aggressives 369-Milliarden-Dollar-Subventionspaket, das Europa schadet, vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron als ein Thema bezeichnet, das “den Westen spalten” könnte. So viel zur “Union”.

In Bezug auf den Informationskrieg räumte Selensky selbst ein, dass es noch notwendig sei, “sicherzustellen, dass auch die Länder des globalen Südens einen solchen Sieg erringen”. Damit räumte er im Grunde ein, dass die große Mehrheit der Welt Kiew nicht unterstützt – und wirklich afrikanische Nationen nicht.

Aber eines hat Selenskyj in seiner Rede gesagt: Er sagte, dass die Ukrainer zwar über Artillerie verfügen und dankte den USA dafür, dass diese aber “nicht ausreicht” (was bei einigen US-Gesetzgebern ein unangenehmes Gelächter auslöste – zu hören bei etwa 11 Minuten im C-SPAN-Clip) und dass “mehr Kanonen und Granaten benötigt werden”. Es ist jedoch bezeichnend, dass es begeisterten Beifall gab, als der ukrainische Präsident klarstellte, dass sein Land “die amerikanischen Soldaten nie gebeten hat, auf unserem Land an unserer Stelle zu kämpfen” und dass “ukrainische Soldaten amerikanische Panzer und Flugzeuge perfekt selbst bedienen können”. Ironischerweise griff er damit die sarkastischen Äußerungen des ersten stellvertretenden Chefs des russischen Präsidentenstabs, Sergej Kirijenko, vom August auf, wonach die NATO “bis zum letzten ukrainischen” Soldaten gegen Moskau kämpfen wolle.

Obwohl viele amerikanische Stimmen einen direkten und sogar nuklearen Krieg gegen Russland fordern, hat Biden während der oben erwähnten gemeinsamen Pressekonferenz ausdrücklich signalisiert, dass dies nicht sein Wunsch ist. Er zieht es anscheinend vor, die Ukraine und Europa weiterhin als Stellvertreter zu benutzen.

Bereits am 30. Januar, vor Beginn der aktuellen Krise, hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigt, dass die (von den USA geführte) NATO keine Truppen entsenden werde, falls Russland seinen Nachbarn angreift, versicherte aber, dass das Atlantische Bündnis Kiew in jedem Fall “Unterstützung” leisten werde. Seine Worte scheinen den Test der Zeit bisher bestanden zu haben. Dazu schrieb ich am 1. Februar, dass eine solche “Unterstützung” in einer humanitären Katastrophe mit unerwünschten Folgen für Europa und den Westen selbst enden könnte. Ich bemerkte auch, dass die Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, die Krise sei ein “europäisches Problem”, auf eine perverse Art und Weise sehr sinnvoll sind. Sowohl die Europäer als auch die Ukrainer selbst haben natürlich den hohen Preis für die fehlgeleitete Politik der “Einkreisung” Russlands bezahlt. Ich habe auch darüber geschrieben, wie die USA von der Verlängerung des Konflikts in der Ukraine profitieren – zum Nachteil Europas.

Das Problem bei dieser Art von indirektem Spannungsspiel ist, dass die Stellvertreter selbst manchmal unberechenbar sind (sie können es leid werden, von einem solchen “Verbündeten” benutzt zu werden), und außerdem können die Spannungen zu sehr eskalieren und außer Kontrolle geraten, wie wir bereits gesehen haben. Obwohl Biden ganz offen zugegeben hat, dass er keinen direkten Konflikt mit Moskau will, um keinen Weltkrieg zu provozieren, hat Washington in jedem Fall ein gefährliches Spiel gespielt, das das Risiko eines solchen Krieges erhöht.Übersetzt mit Deepl.com

Uriel Araujo ist Forscher mit Schwerpunkt auf internationalen und ethnischen Konflikten.

Gekennzeichnetes Bild: Präsident Joe Biden trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, 21. Dezember 2022, im Oval Office des Weißen Hauses (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Adam Schultz)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist InfoBrics

Urheberrecht © Uriel Araujo, InfoBrics, 2022

