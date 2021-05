Biden sagt, Israel habe nicht überreagiert auf Gaza-Raketenangriffe

Ex-US- Präsident Trump hätte es auch nicht anders ausdrücken können, als sein Nachfolger Biden, wie es offensichtlich ist, hat die Israel-Lobby die US-Präsidenten “fest im Griff”!

Bild:US President Joe Biden delivers remarks on the national economy and the need for his administration’s proposed $1.9 trillion coronavirus relief legislation in the State Dining Room at the White House on 5 February 2021 in Washington, DC. [Stefani Reynolds-Pool/Getty Images]

Israel has not over-reacted in its response to rocket fire from the Gaza Strip, US President Joe Biden said on Thursday as the violence continued to escalate, Anadolu Agency reported. “One of the things that I have seen thus far is that there has not been a significant over-reaction,” Biden said at the White House.