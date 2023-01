Auf welcher Seite sollte Biden sonst stehen, als an der Seite von rechtsetremen zionistischen Faschisten, wo er doch bekennender christlicher Zionist ist! Evelyn Hecht-Galinski



https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/biden-sides-israels-extreme-racists



Benjamin Netanyahu and Itamar Ben-Gvir, at the scene of Friday evening’s deadly attack, have pushed policies that have heightened the level of violence in the occupied West Bank. Debbie Hill UPI

Biden stellt sich auf die Seite von Israels extremen Rassisten

von Michael F. Brown



Power Suits

30. Januar 2023



Benjamin Netanjahu und Itamar Ben-Gvir, die am Schauplatz des tödlichen Angriffs vom Freitagabend stehen, haben eine Politik vorangetrieben, die die Gewalt im besetzten Westjordanland verschärft hat. Debbie Hill UPI

Präsident Joe Biden rief den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu am Freitag an, um ihm mitzuteilen, dass der tödliche Angriff eines palästinensischen Schützen in der Nähe einer Synagoge in der Siedlung Neve Yaakov “ein Angriff gegen die zivilisierte Welt” sei.

Diese Art von Sprache wird nicht gegen die israelische Regierung verwendet, wenn die Macht des Apartheidstaates gegen die besetzte palästinensische Bevölkerung zum Einsatz kommt. Netanjahu ist ein “Gärtner”, die Palästinenser sind in Bidens Augen “der Dschungel”.

Die Sprache des Präsidenten ist für einen jungen Palästinenser reserviert, der, wie seine Familie es ausdrückt, “Rache” für den Tod eines entfernten Verwandten, eines Kindes, sucht, das Tage zuvor mit einer falschen Waffe in der Hand getötet wurde.

Der eigentliche Schütze des Kindes, der die falsche Waffe in der Hand hielt, wurde von Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, gelobt und mit einer Auszeichnung bedacht. Die Polizei war in das Flüchtlingslager Shuafat gekommen, um eine Hauszerstörung vorzunehmen, eine Form der kollektiven Bestrafung.

Der Schütze vom Freitagabend im besetzten Ostjerusalem, Khayri Alqam, ist der Enkel eines Mannes, der 1998 von einem israelischen Siedler erstochen wurde. Dieser Siedler, von dem angenommen wird, dass es sich um Haim Perelman handelt, stand Ben-Gvir nahe, der sich für seine Unschuld einsetzte. Perelman wurde nie angeklagt.

Biden, der schnell mit “Kreislauf der Gewalt” um sich wirft, anstatt die Realität der Apartheid zu zitieren, hat Alqams Familiengeschichte nicht erwähnt. Ebenso wenig wie diejenigen, die nach Rache rufen.

Der amerikanische Präsident bot “der Regierung und dem Volk Israels in den kommenden Tagen alle angemessenen Mittel zur Unterstützung an” und “betonte das eiserne Engagement der USA für Israels Sicherheit”.

Dies ist ein grünes Licht für Israel, mit aller Härte gegen die besetzte palästinensische Bevölkerung vorzugehen.

Die Haltung des Staates

Die Situation im Außenministerium war am Freitag nicht anders.

Außenminister Tony Blinken twitterte, dass “unsere Gedanken bei dem israelischen Volk nach dem Terroranschlag in Jerusalem sind”. Nach dem israelischen Angriff im Flüchtlingslager Dschenin am Donnerstag gab es keinen solchen Tweet.

Tatsächlich gab es im gesamten Januar keinen Tweet von Blinken, der Besorgnis oder Empörung über Israels Tötung palästinensischer Kinder zum Ausdruck brachte.

Allerdings gab es Ende Dezember einen Tweet, in dem er erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten Netanjahu und seiner Regierung, um demokratische Werte zu fördern, gemeinsame Interessen voranzutreiben und gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen. Unser Engagement für Israels Sicherheit ist unerschütterlich”. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …