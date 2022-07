Als bekennender Zionist und “Israel-Liebhaber ist er vollkommen in der Hand der “jüdischen Freunde”

Bild: Präsident Joe Biden telefoniert im Februar mit Saudi-Arabiens König Salman. (Weißes Haus, Adam Schultz)



Die vom Weißen Haus angekündigten neuen Sanktionen kommen im Vorfeld der Nahost-Reise des US-Präsidenten nächste Woche, die ihn auch nach Israel und Saudi-Arabien führen wird.

Bidens Fortsetzung des “maximalen Drucks” auf den Iran

Von Brett Wilkins

Common Dreams

8. Juli 2022

Progressive Beobachter des Nahen Ostens verurteilten diese Woche, dass die Regierung Biden 15 Firmen und Personen in mindestens fünf Ländern ins Visier genommen hat, die angeblich mit dem Verkauf und Versand iranischer Erdölprodukte in Verbindung stehen und damit gegen die US-Wirtschaftssanktionen verstoßen.

Bei der Ankündigung der neuen Sanktionen beruft sich das US-Finanzministerium auf eine Exekutivanordnung, die 2018 vom damaligen Präsidenten Donald Trump unterzeichnet wurde und die Bestrafung von Petrochemieunternehmen und Einzelpersonen mit Sitz im Iran, in China, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam begründet.

In der Zwischenzeit sagte das Außenministerium in einer Erklärung, dass “die Vereinigten Staaten aufrichtig und standhaft einen Weg sinnvoller Diplomatie verfolgt haben, um eine gegenseitige Rückkehr zur vollständigen Umsetzung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) zu erreichen”, der allgemein als Iran-Atomabkommen bezeichnet wird.

“Es ist der Iran, der es bisher versäumt hat, ein ähnliches Engagement für diesen Weg zu zeigen”, heißt es in der Erklärung, die die Vermutung des US-Außenministers Antony Blinken aufgreift, dass der Iran und nicht die USA – die das Abkommen unter Trump aufgekündigt haben – für die Probleme verantwortlich sind, die die jüngsten Bemühungen um eine Wiederbelebung des JCPOA behindern.

Assal Rad, Forschungsdirektor des National Iranian American Council (NIAC), wehrte sich gegen den Versuch Blinkens, den Iran für den Stillstand des JCPOA verantwortlich zu machen.

“Die USA sind unter Trump aus dem JCPOA ausgestiegen, und anstatt dies anzuerkennen und ernsthaft Diplomatie zu betreiben, hat die Biden-Administration den Iran gezwungen, zwischen unzumutbaren Zugeständnissen oder weiteren Sanktionen zu wählen, die das iranische Volk töten”, twitterte die Friedensgruppe CodePink. “It’s really that simple.”

Die Nahostexpertin Sina Toossi twitterte, dass nicht der Iran, sondern die USA ihre Bereitschaft zur Wiederbelebung des Atomabkommens zeigen müssten.

“Das ‘Engagement’ der Biden-Regierung, zum JCPOA zurückzukehren, kann nur dadurch bewiesen werden, dass sie ernsthafte Schritte unternimmt, um das Vertrauen wiederherzustellen und die USA wieder zur Einhaltung des Abkommens zu bringen, und nicht, indem sie Trumps gescheiterte und selbstzerstörerische Politik verdoppelt”, sagte er.

Trita Parsi, Geschäftsführerin des Quincy Institute for Responsible Statecraft, beklagte, dass Präsident Joe Biden “Trumps Politik des maximalen Drucks fortsetzt und sich zu eigen macht, während er ein anderes Ergebnis erwartet”.

“All dies hätte vermieden werden können, wenn Biden einfach per Durchführungsverordnung zum JCPOA zurückgekehrt wäre, so wie er es mit Paris und der WHO getan hat”, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf den Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen und die Weltgesundheitsorganisation nach dem Rückzug der Trump-Ära.

Die neuen Sanktionen kommen im Vorfeld von Bidens Nahost-Reise nächste Woche, auf der er auch Israel und Saudi-Arabien besuchen wird, zwei ehemalige Feinde, die durch ihren gemeinsamen Feind, den Iran, immer mehr zusammenwachsen.

Wie Paul Pillar vom Center for Security Studies der Georgetown University am Dienstag feststellte, findet die bevorstehende Reise in einer Zeit statt, in der “zunehmend darüber gesprochen wird, dass sich die Vereinigten Staaten an der Seite der arabischen Staaten des Persischen Golfs, insbesondere Saudi-Arabiens und Israels, stärker für anti-iranische Sicherheitsvereinbarungen engagieren”.

Der NIAC-Direktor Ryan Costello beschuldigte letzte Woche die Biden-Administration, die Wiederbelebung des JCPOA zu vermeiden und stattdessen zu planen, vor [dem saudischen Kronprinzen] Mohammed bin Salman in einem offensichtlichen Versuch, die Ölpreise zu senken, in die Knie zu gehen.”

“Ein wiederhergestelltes Iran-Abkommen kann viel mehr zur Senkung der weltweiten Ölpreise beitragen und hätte greifbare Vorteile für die Sicherheit der USA, indem es die doppelte Bedrohung durch einen nuklear bewaffneten Iran und einen verheerenden Krieg wegen des iranischen Atomprogramms beseitigt”, so Costello. “Es ist noch nicht zu spät für Biden, die richtige Entscheidung zu treffen”. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

--

