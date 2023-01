Biden ist eine Gefahr für den Weltfrieden und muss dringend seines Amtes enthoben werden! Evelyn Hecht-Galinski

U.S. Präsident Joe Biden mit Reportern am 20. Januar. (Weißes Haus, Cameron Smith)



Wenn dieser Präsident nicht wusste, dass er im Besitz von geheimen Dokumenten war, in einigen Fällen seit mehr als einem Jahrzehnt, ist er einfach nicht qualifiziert, ein öffentliches Amt zu bekleiden, das ihm einen solchen Zugang erlaubt.

Bidens Geheimversteck

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

23. Januar 2023

Es gibt zwei Dinge, die ich an dem Schlamassel liebe, in dem sich unser mehr oder weniger seniler Präsident befindet, da sein Hort an Geheimdokumenten in einer Flut von Enthüllungen ans Licht kommt.

Das eine ist der unglaubliche Glaube der Mainstream-Medien an die Dummheit der amerikanischen Öffentlichkeit. Gibt es ein überzeugenderes Maß für die Dummheit dieser Medien?

Joe “My Corvette’s in the Garage” Biden heult vor Empörung auf, als Donald Trump mit geheimen Akten in Mar-a-Lago, seinem Anwesen in Florida, erwischt wird. Dann wird unser amtierender Präsident mit seinen eigenen Verstecken von Geheimdokumenten hier, dort und überall entdeckt.

Oh, aber es ist ganz anders, lesen wir. Ganz und gar nicht, denn Trump hat nicht mit den Nationalarchiven und dem Justizministerium zusammengearbeitet, Biden hingegen schon.

Wie der Mann aus Scranton jetzt zu sagen pflegt: “Ich habe nichts falsch gemacht. Da gibt es nichts zu tun.” Die New York Times, die anderen großen Tageszeitungen und die großen Rundfunkanstalten berichten dies alles mit ernster Miene: Der Fall Trump ist eine Sache, der von Biden eine andere.

Wir sollen also glauben, dass der illegale Besitz von Verschlusssachen nicht das Problem ist. Darüber brauchen wir nicht nachzudenken. Es ist alles eine Frage der Einstellung.

Wenn Sie die richtige Einstellung an den Tag legen, wenn Sie auf frischer Tat ertappt werden, können Sie sich hinstellen und Ihre Unschuld beteuern und darauf bestehen, dass die Garage, in der geheime Dokumente gefunden wurden, verschlossen ist, weil Ihre Corvette darin geparkt ist, und die Medien werden sich für Sie stark machen.

Die können doch nicht so dumm sein, ihre Leser und Zuschauer für so dumm zu halten, habe ich mir gesagt, seit CBS News vor ein paar Wochen die Tür zu dieser Farce von Unsinn geöffnet hat. Wie falsch ich doch lag.

Wir haben eine 50-jährige Aufzeichnung, die Joe Bidens Dummheit bezeugt. Wir wissen jetzt, falls wir es nicht schon wussten, dass die Verteidigung seiner Dummheit durch die Mainstream-Medien keine Grenzen kennt.

Mehr Post-Trump-Autoritarismus

Meiner Meinung nach ist dies ein weiteres Merkmal des liberalen Autoritarismus, der nach Trumps überraschendem Sieg über Hillary Clinton bei den Präsidentschaftswahlen 2016 entstanden ist. Seitdem ist es “blau, egal wer”: Biden ist unser Mann, egal was passiert – in diesem Fall, egal wie dumm.

Die führenden Reporter, die für die Times über Bidens Rechtsbruch berichteten, verdienen eine kurze Erwähnung. Michael Shear, Katie Rogers und Charlie Savage sind nichts weiter als Verkäufer. Es wäre besser für sie – und auch für uns -, wenn sie den Journalismus vergessen und Gebrauchtwagen auf einem riesigen Parkplatz in einem Vorort von New Jersey verhökern würden.

Joe Biden und Donald Trump, ein amtierender Präsident und sein unmittelbarer Vorgänger, sind nun Gegenstand von Ermittlungen, die von separaten Sonderberatern des Justizministeriums durchgeführt werden.

Diese verblüffende Realität birgt eine große Wahrheit in sich. Unabhängig davon, ob sich die Amerikaner dessen bewusst sind oder nicht – und ich habe den Eindruck, dass es nur wenige sind -, sind sie nun mit dem Ausmaß konfrontiert, in dem unsere Regierung ihre Geschäfte im Geheimen abwickelt.

Das ist der zweite Punkt, den ich an diesem Schlamassel mit den Geheimdokumenten so liebe. Hier gibt es ein Paradoxon: Es ist für einen Regierungsbeamten illegal, ohne Genehmigung in den Besitz von Verschlusssachen zu gelangen, und es ist völlig normal, dies zu tun, wenn man bedenkt, in welchem Ausmaß Verschlusssachen die Grundlage der US-Politik bilden – vor allem, aber nicht nur, der Außenpolitik.

Eine Kultur des Verbergens

Zumindest (und vielleicht auch nur) in der Theorie gibt es hier einen Moment zu ergreifen. Wenn die Amerikaner jetzt damit beginnen können, sich mit der Kultur des Verschweigens abzufinden, die Washington über Jahrzehnte hinweg wie Kudzu auf einem Telefonmast in South Carolina überwuchert hat, dann können sie damit beginnen, die demokratische Kontrolle über die Regierungsinstitutionen wiederzuerlangen, die jetzt im Geheimen, unter perfekter Abschottung und somit mit Gleichgültigkeit gegenüber den Wünschen und Präferenzen der Öffentlichkeit arbeiten.

Pat Moynihan, der verstorbene Senator aus New York, war einer der ersten, der feststellte, dass die Geheimhaltung in Washington auf dem Weg ist, eine Krise der amerikanischen Demokratie zu werden.

In Secrecy, seinem 1998 erschienenen Überblick über das Phänomen, schrieb Moynihan von “Geheimhaltungszentren” in der gesamten amerikanischen Regierung, von “der Routinisierung der Geheimhaltung” und von “Verheimlichung als Modus vivendi”.

Präsident Gerald R. Ford mit Daniel Patrick Moynihan, dem damaligen US-Botschafter bei der UNO, im Jahr 1975. (U.S. National Archives)

Das Information Security Oversight Office (ISOO) – an sich schon ein Geheimnis für die meisten von uns – erhebt jedes Jahr die Zahl der Geheimnisse, die Regierungsstellen in den vorangegangenen 12 Monaten geschaffen haben.

Das ISOO wurde während der Carter-Regierung im Jahr 1978 gegründet. Interessant ist, dass sein Vorgänger, das Interagency Classification Review Committee, aus der Nixon-Regierung stammte und sich aus Beamten des Verteidigungsministeriums, des Außenministeriums, des Justizministeriums und der Central Intelligence Agency zusammensetzte.

Diese Liste gibt Aufschluss darüber, welche Regierungsinstitutionen die wichtigsten Geheimnisse hüteten: diejenigen, die für die Außenpolitik und den militärisch-industriellen Komplex, den Geheimdienst und die verdeckten Operationen zuständig waren, sowie die Strafverfolgungsbehörden im Inland.

Das J. Edgar Hoover Building, Hauptsitz des FBI in Washington, D.C. (Tim Evanson, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Wie Moynihan erklärte, zählt das ISOO im Wesentlichen die in einem bestimmten Jahr als geheim eingestuften Dokumente. Die Behauptung, dass diese seit Moynihans Zeit von Jahr zu Jahr ohne Unterbrechung exponentiell angestiegen sind, ist keine Übertreibung.

Inzwischen wird unter aufmerksamen Bürgern allgemein davon ausgegangen, dass nur ein kleiner Teil dessen, was unsere Regierung beschließt und tut, für uns sichtbar ist. Das ist auch meine Annahme, und zwar seit Jahren.

Demokratie und Strukturen der Geheimhaltung

Inwieweit wird Geheimhaltung als wesentlich für die Durchführung von Politik angesehen? Niemand kennt die Antwort auf diese Frage so genau und zu so hohen Kosten wie Julian Assange.

Der WikiLeaks-Gründer hat früh erkannt, dass die unendlich ausgefeilten Strukturen der Geheimhaltung in unserer politischen Kultur “den Untergang der Zivilisation bedeuten”, wie er es einmal ausdrückte. Und er verstand, dass diese Strukturen durchdrungen werden müssen, wenn authentische Formen der Demokratie überleben und gedeihen sollen.

Wegen seines Engagements für das letztgenannte Projekt sitzt Assange nun hinter Gittern.

Donald Trump nahm geheime Dokumente mit nach Hause. Joe Biden tat das auch – und zwar viele Jahre lang als Senator und dann als Vizepräsident von Barack Obama. Hat der fleißige Obama dasselbe getan? Haben Bush I (der zuvor Direktor der CIA war, das sollten wir nicht vergessen) und Bush II das auch getan?

Haben Dick Cheney und Donald Rumsfeld und die ranghohen Bürokraten einer jeden Regierung das Gleiche getan? In den Fällen von Bill und Hillary Clinton werde ich nicht einmal fragen.

Die Praxis regt mich nicht sonderlich auf, ehrlich gesagt. Was mich aufregt, ist das Ausmaß, in dem Geheimhaltung die Norm ist, und, genauer gesagt, das Ausmaß, in dem Geheimhaltung das Verhalten der Imperialisten ermöglicht, die unsere hegemoniale Außenpolitik betreiben.

Wie ein scharfsinniger Kommentator vor nicht allzu langer Zeit bemerkte, betreibt Amerika heute ein globales Imperium, von dem nur wenige seiner eigenen Leute etwas wissen.

16. Januar 2017: US-Vizepräsident Joe Biden reist nach Kiew. (U.S. Embassy Kyiv, Flickr)

Neben “wir kooperieren” – übersetzt “wir wurden erwischt” – ist “wir sind transparent” die andere Phrase, die die Biden-Administration unablässig verwendet und die von den Medien wiederholt wird, ohne dass ein einziger Reporter den Wahrheitsgehalt in Frage stellt.

Die Fakten zurückzuhalten, bis CBS News sie aufgedeckt hat, geht nicht als transparent durch. All die unsinnigen Ausreden – mein Favorit ist “die Garage ist verschlossen” – zeugen nicht von Transparenz. Sie deuten auf eine Vertuschung hin.

Die folgenreichste dieser Unwahrheiten, und sie sind prima facie eine solche, ist, dass Biden nicht wusste, dass sich in seinem Haus in Wilmington, Delaware, oder in seinem privaten Büro in Washington oder in seiner Garage oder in “einem an die Garage angrenzenden Lagerbereich”, was auch immer das bedeuten mag, geheime Akten befanden.

Hier ist meine Antwort darauf: Wenn dieser Lügner nicht wusste, dass er im Besitz von Verschlusssachen war, in einigen Fällen seit mehr als einem Jahrzehnt, kann er einfach nicht als qualifiziert gelten, Präsident zu sein oder ein öffentliches Amt zu bekleiden, das ihm einen solchen Zugang erlaubt.

Bidens Thema, als er Trump nach der Razzia des FBI in Mar-a-Lago angriff, war, dass der ehemalige Präsident “unverantwortlich” sei. Wem sagst du das, Joe? Erzählen Sie uns alles darüber, Sie, dessen Geheimnisse die von jedem, der jetzt ein öffentliches Amt bekleidet, bei weitem übertreffen dürften.

Eine letzte Frage: Wer hat das Vorhandensein von Verschlusssachen in Bidens Wohnsitz und Privatbüro aufgedeckt?

Handelt es sich dabei um ein Täuschungsmanöver derjenigen, die um den geistigen Verfall Bidens fürchten und ihn mit aller Macht aus dem Rennen werfen wollen? Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Website.

