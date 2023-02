Biden’s Power Grab: Executive Order Installs “Equity” Commissars to Rule the Bureaucracy and Centralize Power On February 16, President Joe Biden issued an executive order titled “Further Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through The Federal Government”. The order is supposed to level the racial playing field by “addressing systemic racism in our Nation’s policies and programs”, but it does nothing of the kind.

Bidens Machtergreifung: Exekutiverlass setzt “Gleichheits”-Kommissare ein, um die Bürokratie zu regieren und die Macht zu zentralisieren

von Mike Whitney



– 19. Februar 2023

Am 16. Februar erließ Präsident Joe Biden eine Durchführungsverordnung mit dem Titel “Further Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through The Federal Government”. Der Erlass soll die Chancengleichheit zwischen den Rassen verbessern, indem er sich mit dem systemischen Rassismus in der Politik und den Programmen unserer Nation befasst”, aber er tut nichts dergleichen. In Wahrheit stellt die Anordnung eine massive und beunruhigende Umstrukturierung der Bundesregierung in einer Weise dar, die die Arbeitsweise der Behörden grundlegend verändert. Das neue System wird “Gleichheitskommissare” umfassen, die nichts mit “systemischem Rassismus” zu tun haben, sondern ernannte Beamte sind, die die Erlasse des Staates durchsetzen sollen. Der leitende Beamte (in diesen Gleichstellungsteams) wird sich dann mit dem “Gender Policy Council” abstimmen, der direkt mit der Exekutive verbunden ist. Kurz gesagt, die Verwaltung baut methodisch das Grundgerüst für einen zentral gesteuerten Polizeistaat, der sich als sozialer Rechtsstaat ausgibt. In jeder Hinsicht ist die Gerechtigkeitsagenda ein geschickt formulierter Begriff, hinter dem sich ein Plan verbirgt, die absolute Kontrolle über die gesamte ausufernde Bürokratie auszuüben. Hier ein Auszug aus der Druckvorlage des Weißen Hauses:

Jedes Gleichstellungsteam einer Behörde wird von einem ernannten leitenden Beamten (senior designee) geleitet, der mit der Umsetzung der Gleichstellungsinitiativen meiner Regierung betraut ist, und umfasst leitende Beamte aus dem Büro des Behördenleiters und den Ämtern für Programme, Politik, Bürgerrechte, Regulierung, Wissenschaft, Technologie, Dienstleistungserbringung, finanzielle Unterstützung und Zuschüsse, Daten, Haushalt, Beschaffung, öffentliches Engagement, Recht und Evaluierung der Behörde sowie gegebenenfalls den Chief Diversity Officer der Behörde. Die Gleichstellungsteams der Agentur bestehen aus einer Kombination von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes, wie in 5 U.S.C. definiert. 2102(a) definiert sind, und Beauftragten, wie sie in der Executive Order 13989 vom 20. Januar 2021 (Ethics Commitments by Executive Branch Personnel) definiert sind, und sollen, soweit praktikabel, auf den bestehenden Strukturen und Prozessen der Behörde aufbauen und sich mit diesen koordinieren, einschließlich des Beauftragten der Behörde für Umweltgerechtigkeit, der gemäß der Executive Order 14008 vom 27. Januar, 2021 (Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad), und mit dem leitenden Beamten der Behörde, der gemäß Executive Order 14020 vom 8. März 2021 (Establishment of the White House Gender Policy Council) zur Koordinierung mit dem Gender Policy Council bestimmt wurde. (“Executive Order on Further Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through The Federal Government”, Das Weiße Haus)

Mit anderen Worten: Diese neuen Gleichheitskommissare werden nicht nur die vielen Bereiche der Regierungsbeteiligung überwachen (Bürgerrechte, Regulierung, Wissenschaft, Technologie, Leistungserbringung, finanzielle Unterstützung und Zuschüsse, Daten, Haushalt, Beschaffung, öffentliches Engagement, Rechtsabteilung und Evaluierungsbüros usw.), sondern auch bestimmen, wie diese Aktivitäten in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Genauso wie das Narrativ über den Impfstoff von der Pharmaindustrie, der Madison Avenue und den Medien entwickelt wurde, erwarten wir, dass hochrangige Beamte der Behörde Propaganda machen werden, die mit der Parteidoktrin übereinstimmt und gleichzeitig die Agenda der Eliten vorantreibt.

Und welche Sicherheiten haben wir, dass diese “designierten leitenden Beamten” ihre Aufsichtspflichten auf Fragen beschränken, die strikt mit der Gleichberechtigung zusammenhängen, schließlich ist Gleichberechtigung ein fließender und potenziell weitreichender Begriff, der praktisch alles umfassen kann. Und das ist natürlich das eigentliche Ziel: die Gleichberechtigung als Feigenblatt für die Kontrolle jedes Winkels und jeder Ecke der Bundesbürokratie zu benutzen. Hier ist mehr aus einem Artikel bei Federal News Network mit dem Titel “3 Anforderungen an die Agenturen unter Bidens neuem Erlass über Gerechtigkeit”:

Die Agenturen haben bis September dieses Jahres Zeit, dem neu geschaffenen Lenkungsausschuss des Weißen Hauses für Gleichberechtigung einen Aktionsplan vorzulegen. Botschafterin Susan Rice, die Assistentin des Präsidenten für Innenpolitik im Weißen Haus, wird als Vorsitzende des Lenkungsausschusses fungieren….

…Die Leiter der Behörden müssen außerdem einen hochrangigen Beamten ernennen, der das Gleichstellungsteam in Zusammenarbeit mit dem Chief Diversity Officer der jeweiligen Behörde leitet. Die Gleichstellungsteams werden auch mit dem Beauftragten für Umweltgerechtigkeit der jeweiligen Behörde sowie mit dem Gender Policy Council des Weißen Hauses zusammenarbeiten…

Darüber hinaus sollten die Behörden proaktiv mit unterversorgten Gemeinschaften in Kontakt treten, indem sie beispielsweise Anhörungen und Informationsveranstaltungen durchführen. Dieses Engagement wird den Behörden dabei helfen, ihre Aktionspläne für Gleichberechtigung, ihre jährlichen Haushaltseinreichungen und ihre Zuschuss- und Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren, sagte Biden….(“3 requirements for agencies under Biden’s new executive order on equity”, Federal News Network)

Wann ist Susan Rice eine Verfechterin der Rassengerechtigkeit und unterversorgter farbiger Gemeinschaften geworden?

Niemals. Rice ist ein politischer Machtmensch, deren intime Kenntnis der Bundesregierung sie in die einzigartige Position einer vertrauenswürdigen Insiderin versetzt, die weiß, wie sie ihren Herren hinter dem Deckmantel rassistischer Propaganda dienen kann. Diese ganze Scharade hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun oder mit irgendeinem anderen liberalen Geschwätz, mit dem die Regierung hausieren geht. Es handelt sich um eine altmodische Machtübernahme.

Denken Sie an das Korruptionspotenzial, wenn das neue System so funktioniert, wie ich es erwarte. Wer wird entscheiden, wie Aufträge vergeben werden und an welche Unternehmen? Wie groß sind zum Beispiel die Chancen, dass ein Unternehmen, das einem christlichen Konservativen gehört, sich im Wettbewerb mit einem Großspender der Demokratischen Partei durchsetzen würde?

Und was ist mit Neueinstellungen? Müssten Bewerber um eine Stelle ihre Unterstützung für die dogmatischen Positionen der Demokratischen Partei erklären, einschließlich Rassengleichheit, Geschlechtergleichheit, Klima und was auch immer für einen anderen fadenscheinigen Hokuspokus die Partei gerade vertritt? Und wie sieht es mit der Einhaltung aus? Wird die Einhaltung von Ausschüssen mit politischen Verbindungen bestimmt, die sich aus Parteitreuen und Mitgliedern der Spenderklasse zusammensetzen?

Denken Sie daran, dass jede Bundesbehörde verpflichtet sein wird, “proaktiv mit unterversorgten Bevölkerungsgruppen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel durch Anhörungen und Informationsveranstaltungen”. Wie soll das funktionieren? Werden nun der Verteidigungsminister oder der Finanzminister oder der Verwalter der National Aeronautics and Space Administration oder der Direktor der National Science Foundation “Rap-Sessions” mit Minderheitengemeinschaften oder Bürgerversammlungen einberufen, bei denen sich die Menschen vor Ort darüber beschweren können, dass sie nicht angemessen vertreten sind? Können wir erwarten, dass General Mark Milley in einer Turnhalle in Chicagos South Side auftaucht und die Teilnehmer fragt: “Schicken wir genug tödliche Waffen in die Ukraine, um Ihre Erwartungen zu erfüllen?

Nein, hier geht es darum, unerreichbare Ziele zu setzen, damit die “designierten leitenden Beamten” die Agentur zwangsweise so umgestalten können, dass sie der Agenda der Elite besser entspricht. Schließlich hat sich niemand aus Bidens Team diese Ungeheuerlichkeit ausgedacht. Wie der Patriot Act wurde auch diese Durchführungsverordnung von speziellen Interessengruppen ausgearbeitet, die jetzt aktiv die Regierung schaffen, die sie schon immer wollten. Indem sie Biden als ihren Frontmann benutzen und die Öffentlichkeit mit dem Blödsinn der “Gleichberechtigung” täuschen, sind sie auf dem besten Weg, alle Hebel der bürokratischen Macht zu kontrollieren und die repräsentative Regierung ein für alle Mal abzuschaffen. Hier ist mehr von Bidens Durchführungsverordnung:

Wir haben historische Schritte unternommen, um die vollständige Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, queeren und intersexuellen (LGBTQI+) Amerikanern voranzutreiben, unter anderem durch die Beendigung des Verbots von Transgender-Mitgliedern in unserem Militär, das Verbot von Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmalen in allen Bundesprogrammen und die Unterzeichnung des Respect for Marriage Act (Public Law 117-228), um den Schutz der Rechte gleichgeschlechtlicher und interrassischer Paare zu wahren. Meine Regierung setzt auch die allererste Nationale Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter um, um sicherzustellen, dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, die Möglichkeit haben, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.” (“Executive Order on Further Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through The Federal Government”, Das Weiße Haus)

Was für eine erbärmliche Täuschung, die eindeutig darauf abzielt, die Aufmerksamkeit von den grundlegenden Umstrukturierungen abzulenken, die direkt vor unseren Augen stattfinden. Biden kümmert sich um die “Geschlechtsidentität” genauso viel wie um die mittellosen und vergifteten Menschen in Palestine, Ohio. Hier ist mehr von Biden:

Jedes Gleichstellungsteam einer Behörde wird von einem ernannten leitenden Beamten (senior designee) geleitet, der mit der Umsetzung der Gleichstellungsinitiativen meiner Regierung betraut ist, und umfasst leitende Beamte aus dem Büro des Behördenleiters und den Ämtern für Programme, Politik, Bürgerrechte, Regulierung, Wissenschaft, Technologie, Dienstleistungserbringung, finanzielle Unterstützung und Zuschüsse, Daten, Haushalt, Beschaffung, öffentliches Engagement, Recht und Evaluierung der Behörde sowie den Chief Diversity Officer der Behörde, soweit anwendbar….

Ohne Konsultation, Überprüfung oder Zustimmung des Kongresses treibt das Biden-Team also die radikalste und weitreichendste Überholung der Bundesbürokratie in der 247-jährigen Geschichte der Nation voran. Diese neuen “Agency Equity Teams” werden sich in jeden Bereich der Regierungstätigkeit einmischen – nicht, um das Leben einfacher schwarzer und brauner Menschen in unterversorgten Gemeinden zu verbessern, sondern um sicherzustellen, dass das System so funktioniert, dass es den Interessen von Bidens Geldgebern am besten dient. Ist es nicht genau das, was hier vor sich geht? Hier ist mehr aus der Anordnung:

Es wird hiermit ein Lenkungsausschuss des Weißen Hauses für Gleichberechtigung (Lenkungsausschuss) eingerichtet, dessen Vorsitz der Assistent des Präsidenten für Innenpolitik führt. Dem Lenkungsausschuss gehören je nach Bedarf hochrangige Beamte an, die politische Gremien und Ämter innerhalb des Executive Office of the President vertreten. Der Lenkungsausschuss soll:

(i) die regierungsweiten Bemühungen zur Förderung der Gleichberechtigung koordinieren;

(ii) ein jährliches Verfahren zur Konsultation mit den Leitern der Agenturen zu den Gleichstellungsaktionsplänen ihrer jeweiligen Agenturen koordinieren, das in Abschnitt 3(a) dieser Anordnung festgelegt ist. (Das Weiße Haus)

Hier steht es schwarz auf weiß: Zentrale Planung im großen Stil. Sie wollen das ganze Drum und Dran vom Büro des lieben Führers aus steuern. Hier geht es nicht um Gerechtigkeit. Hier geht es um Macht; rohe, politische Macht. Hier ist noch mehr:

Equity Action Plans, die in Unterabschnitt (a) dieses Abschnitts beschrieben werden, um die Bemühungen der Agenturen zu verstärken, sich sinnvoll mit unterversorgten Gemeinschaften zu engagieren und in sie zu investieren und gerechte Ergebnisse zu fördern.”

Das ist reiner Unsinn. Nicht eine einzige farbige Person wird durch Bidens Durchführungsverordnung eine Verbesserung ihres Lebens erfahren, und das war auch nicht das Ziel, mit dem er begann. Dies ist ein riesiges Umstrukturierungsprojekt. Können Sie das erkennen? Können Sie erkennen, dass Gerechtigkeit nur die Maske ist, hinter der sich das wahre Ziel verbirgt? Das eigentliche Ziel besteht darin, politische Agenten in Machtpositionen in der gesamten Bundesregierung einzusetzen und sie der Kontrolle der Exekutive zu unterstellen. Es geht um die Zentralisierung der Macht in der Bürokratie.

Die unerbittliche, tugendhafte Sprache in der Bestellung ist das gleiche verwirrende Geschwätz, das man von einem professionellen Hochstapler erwarten würde. Es ist die Art von Sprache, die die Leute verwenden, wenn sie einem etwas vormachen wollen. Es ist wichtig, dass die Menschen ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken einsetzen, um diese List zu durchschauen und zu verstehen, wohin Bidens Handlanger uns führen wollen. Wir befinden uns auf dem ausgetretenen Pfad zur polizeistaatlichen Tyrannei, und es wird eine kolossale Anstrengung erfordern, um die Dinge zu ändern. Übersetzt mit Deepl.com

