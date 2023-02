Blinken Accuses Beijing of “Considering” Arming Moscow Without Evidence | The Libertarian Institute Amid simmering tensions between Washington and Beijing, Secretary of State Antony Blinken met with his Chinese counterpart Wang Yi at the Munich Security Conference on Saturday. After the White House ordered the military to shoot down a Chinese balloon which floated over the continental United States, there was a major…

Blinken beschuldigt Peking, ohne Beweise eine Aufrüstung Moskaus zu “erwägen”

von Connor Freeman

20. Februar 2023

Inmitten der schwelenden Spannungen zwischen Washington und Peking traf Außenminister Antony Blinken am Samstag mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen. Nachdem das Weiße Haus das Militär angewiesen hatte, einen chinesischen Ballon abzuschießen, der über dem Festland der Vereinigten Staaten schwebte, kam es zu einem erheblichen Bruch in der Diplomatie. Zuvor hatten US-Beamte angedeutet, dass Blinken die Gelegenheit nutzen würde, um zur Deeskalation der Situation beizutragen und eine Quasi-Entspannung zu erreichen. Stattdessen konfrontierte Blinken Wang mit dem Ballon-Zwischenfall und warnte China davor, Waffen an Russland zu liefern, die es in seinem Krieg mit der Ukraine einsetzen könnte.

“Dies war eine Gelegenheit, sehr deutlich und sehr direkt über die Tatsache zu sprechen, dass China einen Überwachungsballon über unser Territorium geschickt hat und damit unsere Souveränität und das Völkerrecht verletzt hat. Und ich habe ihm ganz einfach gesagt, dass das inakzeptabel ist und nie wieder passieren darf”, sagte Blinken in der NBC-Sendung “Meet The Press”. Ohne weitere Einzelheiten des Treffens zu nennen, sagte Blinken: “Ich kann Ihnen sagen, nein, es gab keine Entschuldigung”.

Nachdem das Pentagon bekannt gegeben hatte, dass ein chinesischer Ballon in den US-Luftraum eingedrungen war und keine Bedrohung für die Amerikaner darstellte, sagte Blinken seine seit langem geplante Reise nach China ab, wo er sich mit Wang und möglicherweise Präsident Xi Jinping getroffen hätte.

Das Verteidigungsministerium behauptet zwar – ohne Beweise -, dass es sich um ein Überwachungsgerät handelte, doch Peking behauptet, dass es sich um einen meteorologischen Ballon handelte, der ausschließlich zivilen Zwecken diente und aufgrund ungewöhnlicher Wetterbedingungen in den amerikanischen Luftraum eindrang. Letzte Woche berichtete die Washington Post ebenfalls, dass der Ballon durch ein unerwartetes Wetter vom Kurs abgebracht wurde, und fügte hinzu, dass die US-Geheimdienste und das Militär den Ballon seit seinem Start von der Insel Hainan, der südlichsten Provinz Chinas, verfolgt hätten.

Sie gingen davon aus, dass der Ballon nach Guam fliegen würde, wo das Marine Corps im Rahmen von Washingtons “Asia Pivot”, einer unter der Regierung Barack Obama eingeleiteten Politik zur Einkreisung Chinas in Vorbereitung auf einen künftigen Krieg, die größte militärische Aufrüstung seit dem Zweiten Weltkrieg, neue Stützpunkte eröffnet.

Der Ballon wurde am 4. Februar von einer F-22 abgeschossen, woraufhin Pentagon-Chef Lloyd Austin ein Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen abgelehnt wurde. Am Mittwoch erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, das Vorgehen Washingtons habe “schwerwiegende Auswirkungen auf die Bemühungen und Fortschritte Chinas und der USA bei der Stabilisierung der bilateralen Beziehungen” seit dem Treffen von Präsident Joe Biden mit XI im letzten Herbst auf Bali. Peking erklärte außerdem, dass seit letztem Jahr mindestens 10 US-Höhenballons über sein Territorium geflogen seien.

Wang wies auch auf die starke amerikanische Militärpräsenz in den Gewässern um China hin und sagte: “US-Militärschiffe und -flugzeuge führen häufig Aufklärungsflüge über China durch, darunter 657 Einsätze im vergangenen Jahr und 64 Einsätze im Januar dieses Jahres allein im Südchinesischen Meer, die seriös sind.

“Wir sehen, dass China dies in Erwägung zieht. Wir haben nicht gesehen, dass sie diese Grenze überschritten haben”, erklärte er. “Wir sind besorgt, dass dies etwas ist, was China seit vielen Monaten nicht getan hat, aber jetzt in Erwägung ziehen könnte”, und fügte hinzu, dass es einen “neuen Kalten Krieg” auslösen könnte, wenn China diese Grenze überschreitet.

Blinken sagte, dass die USA diese Informationen im Moment nur mit Verbündeten teilen und deutete an, dass dies eine plötzliche Veränderung in Chinas Haltung bezüglich des Krieges in der Ukraine offenbart. Auf die Frage, wie “tödliche” Unterstützung definiert sei, antwortete Blinken: “Alles, von der Munition bis zu den Waffen selbst.”

“Bis heute haben wir chinesische Unternehmen gesehen, und natürlich gibt es in China keinen Unterschied zwischen privaten Unternehmen und dem Staat. Wir haben gesehen, dass sie Russland nicht-tödliche Unterstützung für den Einsatz in der Ukraine geliefert haben. Die Sorge, die wir jetzt haben, basiert auf Informationen, die wir haben, dass sie erwägen, tödliche Unterstützung zu leisten”, sagte er.

Anfang dieses Monats berichtete das Wall Street Journal, dass russische Zollaufzeichnungen zeigen, dass “staatliche chinesische Rüstungsunternehmen Navigationsausrüstung, Störtechnik und Teile für Kampfflugzeuge an sanktionierte russische Rüstungsunternehmen liefern”. In dem Bericht wurde auch über andere Güter mit doppeltem Verwendungszweck berichtet, die von chinesischen Unternehmen – sowohl staatlichen als auch privaten – nach Russland geliefert wurden.

Sollten sich Blinkens unbestätigte Behauptungen als wahr erweisen, würde dies einen bedeutenden Wandel in Chinas Außenpolitik markieren. Wie der Analyst Ted Snider erklärt hat,

Diese zunehmend enge und umfassende Partnerschaft [zwischen China und Russland] wird durch Chinas Zurückhaltung bei der militärischen Unterstützung Russlands in der Ukraine nicht widerlegt. China hat Russland weiterhin diplomatisch und wirtschaftlich unterstützt. Von China zu erwarten, dass es seine Zurückhaltung aufgibt und Russland militärisch zu Hilfe kommt, ist eine zu hohe Erwartung. Weder China noch Russland glauben an Bündnisse im Stil des Kalten Krieges. Ihre außerordentlich enge strategische Partnerschaft nähert sich zwar einem quasi-militärischen Bündnis an, bleibt aber deutlich hinter einem Militärbündnis zurück: Es gibt keine gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen. Die beiden Länder werden sich niemals gegenseitig bekämpfen, aber die Partnerschaft respektiert das Recht der beiden Länder, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. China würde Russland nur dann zu Hilfe kommen, wenn Chinas Sicherheitsinteressen bedroht wären. Das könnte der Fall sein, wenn China eine existenzielle Bedrohung für seinen strategischen Partner sieht. Doch seine bisherige Zurückhaltung steht im Einklang mit den Beziehungen.

Gleichzeitig haben die USA, abgesehen von den neuen Marinestützpunkten in Guam, den militärischen Druck auf China stark erhöht. In den letzten Wochen und Monaten sind die USA mit einem Lenkwaffenzerstörer durch die sensible Meerenge von Taiwan gefahren, haben Taiwan Militärhilfe in Milliardenhöhe zugesagt, die Ausbildungsprogramme der US-Nationalgarde mit dem taiwanesischen Militär ausgeweitet und an Vereinbarungen gearbeitet, um exklusiven militärischen Zugang zu den Föderierten Staaten von Mikronesien zu erhalten. Darüber hinaus entsandte die US-Marine eine Flugzeugträgerkampfgruppe ins Südchinesische Meer, um gemeinsam mit den Marines Kriegsübungen durchzuführen, sicherte sich durch ein Abkommen mit Manilla Zugang zu vier weiteren Militärstützpunkten auf den Philippinen und vergab Aufträge für den Bau einer neuen Radaranlage in Palau, kündigte eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den amerikanischen und japanischen Streitkräften im Hinblick auf eine künftige Konfrontation mit China an und plante die Stationierung zusätzlicher, mit Anti-Schiffs-Raketen bewaffneter Marineeinheiten entlang der Okinawa-Inseln.

Der kämpferische Senator Lindsey Graham (R-SC) forderte die Welt auf, China hart zu bestrafen, wenn Peking Russland mit Waffen beliefert. Er sagte, dies wäre die “katastrophalste Sache, die den Beziehungen zwischen den USA und China passieren könnte. … Das würde alles für immer verändern.”

Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, warnte ebenfalls, dass eine Bewaffnung Russlands durch China im Kampf mit der Ukraine “eine rote Linie wäre”.

In weniger als einem Jahr haben die USA Kiew mit weit über 100 Milliarden Dollar unterstützt, hauptsächlich in Form von Militärhilfe. Letzte Woche warnten russische Spitzendiplomaten eindringlich davor, dass sowohl Washington als auch seine NATO-Verbündeten alle “roten Linien” Moskaus überschritten hätten und ein Krieg mit den USA unmittelbar bevorstehe.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Antiwar.com veröffentlicht und wird mit Genehmigung wiederveröffentlicht. Übersetzt mit Deepl.com



Connor Freeman ist Redaktionsassistent und Autor beim Libertarian Institute, wo er hauptsächlich über Außenpolitik berichtet. Er ist Co-Moderator bei Conflicts of Interest. Seine Artikel wurden in Medien wie Antiwar.com und Counterpunch sowie dem Ron Paul Institute for Peace and Prosperity veröffentlicht. Er ist auch bei Liberty Weekly, Around the Empire und Parallax Views erschienen. Sie können ihm auf Twitter folgen @FreemansMind96

