Rechenschaftspflicht und zionistische und westliche “Werte” vertragen sich nicht, Zionisten und Kolonialisten legen für ihre Verbrechen keine Rechenschaft ab

Bild: Antony Blinken meets Netanyahu in Jerusalem on May 25, 2021. State Department foto.

Blinken lied through his teeth about Israeli and U.S. accountability to victims- that’s the real scandal – Mondoweiss Israel and the US are not accountable to their victims. It never crossed the minds of most pundits or politicians or Democrats to be critical of Blinken’s pathologically dishonest claim that Israel and the U.S. are accountable for their war crimes.

Blinken log nach Strich und Faden über die israelische und US-amerikanische Rechenschaftspflicht gegenüber den Opfern – das ist der wahre Skandal

Von Donald Johnson



11. Juni 2021

Daniel Larison hat den zentralen Punkt über die Ilhan Omar Kontroverse gemacht. Die Leute sollten sich über Antony Blinkens Kommentar empören und nicht über ihren.

“Die wirkliche Empörung in diesem Austausch war Blinkens Behauptung, dass Opfer von US-amerikanischen und israelischen Kriegsverbrechen Gerechtigkeit von den Regierungen bekommen können, die für diese Verbrechen verantwortlich sind, denn wir alle, Blinken eingeschlossen, wissen, dass das nicht stimmt.”

Israel und die USA sind ihren Opfern gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Dies ist eine Frage der Macht. Proklamationen darüber, dass sie Demokratien sind und Rechtssysteme haben, ignorieren die Tatsache über ihr tatsächliches Verhalten.

Als Blinken sagte, dass Palästinenser durch israelische Strukturen Gerechtigkeit bekommen können, hat er nach Strich und Faden gelogen.

Ich glaube, egal ob es die Vereinigten Staaten oder Israel sind, dass wir beide die Mechanismen haben, um sicherzustellen, dass es in jeder Situation, in der es Bedenken über Gewaltanwendung, Menschenrechte usw. gibt, eine Rechenschaftspflicht gibt. Ich glaube, dass unsere beiden Demokratien diese Fähigkeit haben.

Er hat einfach alle Fakten weggewischt, die von allen Menschenrechtsgruppen zusammengetragen wurden, und das hat nicht einmal einen Hauch von Skandal verursacht. Wie die Menschenrechtsgruppe B’Tselem über vier israelische Angriffe auf Gaza innerhalb von 12 Jahren sagte:

Trotz der schrecklichen, tödlichen Folgen der absichtlichen Bombardierung ziviler Ziele – was ein Kriegsverbrechen darstellt – wurde Israel nie zur Rechenschaft gezogen oder gezwungen, irgendeinen Preis für die Umsetzung dieser Politik zu zahlen.

Kamala Harris spielte ein ähnliches Spiel in ihrer Antwort auf ein Interview der New York Times mit den demokratischen Präsidentschaftskandidaten im Sommer 2019. Auf die Frage, ob Israel ihre Menschenrechtsstandards einhalte, tat sie so, als hätte sie keine Ahnung, worum es bei der Frage ging – “Worauf beziehen Sie sich konkret?” -, antwortete dann aber: “Ja, das tut es. Kein Skandal.

Stattdessen dreht sich die ganze Aufregung um Ilhan Omar, die Unruhestifterin, die ausländische Antisemitin, der es an Patriotismus mangelt, weil wir nie über die offensichtliche Wahrheit ihrer Äußerungen diskutieren können, sondern nur darüber, was an dem, was sie gesagt hat oder wie sie es gesagt hat, angeblich falsch ist. Jetzt ist die Regel so, wie sie für Jeremy Corbyn war. Man kann eine Diskussion über die israelische Apartheid in der Presse führen, aber wenn es den Punkt erreicht, an dem Politiker anfangen, darüber zu sprechen, müssen sie corbynisiert werden. Wir müssen von Israel und den USA mit Ehrfurcht sprechen und nur beiläufige handwinkende Bemerkungen über ihre Unvollkommenheiten machen.

Es kam den meisten Experten oder Politikern oder Demokraten nie in den Sinn, Blinkens pathologisch unehrliche Reaktion zu kritisieren. Seine Antwort war normal, ganz und gar Mainstream, eben weil Israel ein Apartheidstaat und die USA eine Supermacht ist und keiner von beiden seinen Opfern gegenüber rechenschaftspflichtig ist und wir den Mangel an Rechenschaftspflicht nicht bemerken sollen.

Die Idee, dass wir funktionierende Justizsysteme haben, ist nur ein Teil des Witzes. Wir haben Systeme und sie funktionieren so, wie sie sollen, nämlich die Rechenschaftspflicht in diesen Fragen zu verhindern. Und die gesamte Mainstream-Berichterstattung über Ilhan Omars Ketzerei behandelt sie ausschließlich als politische Auseinandersetzung, in der das Establishment der Demokratischen Partei die Disziplin aufrechterhält. Die New York Times hat sich nicht die Mühe gemacht, Palästinenser oder Opfer von US-Bomben oder Sanktionen oder Steven Donziger (schlagen Sie ihn nach) oder Menschenrechtsgruppen nach der amerikanischen oder israelischen oder britischen oder französischen Rechenschaftspflicht zu fragen.

Die Deutschen sind erst jetzt dazu gekommen, ihren Völkermord in Namibia vor über 100 Jahren zuzugeben. Sie waren nur deshalb für den Holocaust verantwortlich, weil sie einen Kampf mit dem Rest des Westens und der UdSSR begonnen und verloren hatten. Waren die Sowjets für ihre Verbrechen verantwortlich oder der Westen für die Verbrechen von Jahrhunderten des Imperialismus? Nein, natürlich nicht.

Rechenschaftspflicht ist nicht etwas, das den Mächtigen in die Wiege gelegt wurde, ob in Demokratien oder nicht. Eine demokratische Gesellschaft erlaubt theoretisch Diskussionen und Proteste, aber wenn die Opfer keine Wähler in dieser Gesellschaft sind oder wenn sie eine unterdrückte Minderheit sind, dann können diese Proteste und Diskussionen über Generationen andauern, bevor irgendeine Art von Veränderung eintritt. Dies ist so offensichtlich aus der Geschichte, dass es nicht nötig sein sollte, darauf hinzuweisen, doch irgendwie vergessen die Leute in diesen stupiden amerikanischen Diskussionen über “unsere Demokratie” und wie sie funktioniert, auf mysteriöse Weise, was einem gut belesenen zehnjährigen Kind klar sein sollte. Übersetzt mit Deepl.com

