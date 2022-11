Blowback: Italian police bust Azov-tied Nazi cell planning terror attacks – The Grayzone The arrest of Italian neo-Nazis affiliated with the Ukrainian Azov Battalion highlights the terrifying potential for blowback from the Ukraine proxy war Italian police announced a series of raids against the neo-Nazi Order of Hagal organization. Accused of stockpiling weapons and planning terror attacks, the group has established operational ties to the Ukrainian Azov Battalion.

Blowback: Italienische Polizei lässt Asow-nahe Nazi-Zelle auffliegen, die Terroranschläge plante



Von Alexander Rubinstein



15. November 2022

Die Verhaftung italienischer Neonazis, die mit dem ukrainischen Asow-Bataillon in Verbindung stehen, verdeutlicht das erschreckende Rückschlagspotenzial des Stellvertreterkriegs in der Ukraine

Die italienische Polizei kündigte eine Reihe von Razzien gegen die Neonazi-Organisation Order of Hagal an. Der Gruppe wird vorgeworfen, Waffen zu lagern und Terroranschläge zu planen, und sie hat operative Verbindungen zum ukrainischen Asow-Bataillon hergestellt.

Fünf Mitglieder einer italienischen Neonazi-Organisation, die als “Orden von Hagal” bekannt ist, wurden am 15. November verhaftet, während ein weiteres Mitglied von den Behörden weiterhin gesucht wird. Er befand sich zufällig in der Ukraine und kämpfte an der Seite des Asow-Bataillons, das formell in das ukrainische Militär integriert wurde, gegen russische Truppen.

Den “Hagal”-Mitgliedern wird vorgeworfen, terroristische Anschläge auf zivile und polizeiliche Ziele geplant zu haben. Ein sechstes Mitglied der “Hagal”-Gruppe, das inzwischen als flüchtig gilt, befindet sich in der Ukraine und ist dem Asow-Bataillon angeschlossen, einer paramilitärischen Neonazi-Gruppe, die in die ukrainische Nationalgarde integriert wurde.

Mitglieder des Hagal-Ordens unterhielten Berichten zufolge “direkte und häufige” Kontakte über Telegramm nicht nur mit dem Asow-Bataillon, sondern auch mit den neonazistischen ukrainischen Militärformationen Rechter Sektor und Centuria, “wahrscheinlich im Hinblick auf eine mögliche Rekrutierung in die Reihen dieser kämpfenden Gruppen”, so italienische Medien.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden 2019 eingeleitet und umfassten umfangreiche Durchsuchungen von Computern und Abhörmaßnahmen; Taktiken, die die Absicht der Mitglieder der Gruppe, Gewalttaten in Italien zu verüben, aufdeckten.

Eines der verhafteten Mitglieder, Giampiero Testa, stand Berichten zufolge “rechtsextremen ukrainisch-nationalistischen Gruppen gefährlich nahe” und plante einen Anschlag auf eine Polizeistation in Marigliano in Neapel, wie aus Abhörprotokollen hervorgeht. Bei dem flüchtigen Asow-Kämpfer Anton Radomsky handelt es sich um einen ukrainischen Staatsbürger, der in Italien gelebt hat und derzeit für die ukrainischen Streitkräfte kämpft. Nach Angaben der Behörden plante Radomsky einen Anschlag auf das Einkaufszentrum “Volcano Buono” in Neapel.

In einem Abhörprotokoll vom Januar 2021 sagte Testa, er würde “ein Massaker wie das in Neuseeland verüben, aber ich würde nicht zu den Schwarzen gehen, sondern zu den Kasernen in Marigliano”. Er bezog sich damit auf den neuseeländischen Moschee-Schützen, der behauptete, die Ukraine besucht zu haben und ein Nazi-Sonnenrad oder einen Aufnäher mit der Aufschrift “Schwarze Sonne” auf seiner Splitterschutzweste trug, als er 51 Gläubige tötete. Das Symbol wird, wie die New York Times 2019 feststellte, “häufig vom Asow-Bataillon, einer ukrainischen paramilitärischen Neonazi-Organisation, verwendet.”

Im Februar 2021 wetterte Testa am Telefon: “Wie [der rassistische Massenschütze von Christchurch] Tarrant… tututututu. In den Marigliano-Kasernen. Bumm-Bumm, ich habe sie alle getötet.”

Etwa zur gleichen Zeit beschlagnahmte die Polizei bei der Überwachung der Organisation Order of Hagal “Soft-Air-Waffen”, die “leicht modifiziert werden können, um echte Kugeln abzufeuern”, Munition, taktische Ausrüstung und sogar einen Granatwerfer. Der Gruppe wird außerdem vorgeworfen, paramilitärische Schulungen in Neapel und Caserta sowie Seminare zur Förderung der weißen Vorherrschaft und der Leugnung des Holocaust durchgeführt zu haben.

Auf den vom Nachrichtensender Sky Tg24 ausgestrahlten Aufnahmen der Verhaftungen sind lange Messer, eine Axt im nordischen Stil, ein Schläger mit der Aufschrift “Führer Mussolini”, eine Hakenkreuzfahne, eine Gasmaske, ein T-Shirt des Asowschen Bataillons und “Valhalla Express”, die Memoiren eines Asowschen Kämpfers, zu sehen.

Der TG24-Bericht ist unten zu sehen.

Aber die Ukraine ist nicht das einzige Land, das von Mitgliedern des Hagal-Ordens besucht wurde; “einige Mitglieder” reisten auch nach Israel, um Krav Maga und den Umgang mit Lang- und Kurzwaffen zu trainieren”, so die Polizei. Sie erhielten sogar Diplome für den Abschluss der Ausbildung.

Die Polizeiaktion erstreckte sich auf dreizehn italienische Provinzen und umfasste “26 Durchsuchungen von Personen, Wohnungen und Computern”, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei, in der die Verhaftungen angekündigt wurden.

Zu den Verhafteten gehören Maurizio Ammendola, der Gründer der Gruppe, ihr stellvertretender Vorsitzender Michele Rinaldi und die Mitglieder Giampiero Testa und Massimiliano Mariano, die wegen des Verbrechens der Vereinigung mit dem Ziel des Terrorismus oder der Untergrabung der demokratischen Ordnung” festgenommen wurden.

Das fünfte verhaftete Mitglied, Fabio Colarossi, wird beschuldigt, neonazistische Propaganda zu verbreiten.

Während der Nationalsozialismus in den ukrainischen Streitkräften einen sicheren Platz gefunden hat, deuten die Verhaftungen und Haftbefehle gegen die Mitglieder des Hagal-Ordens, die Terroranschläge geplant haben, darauf hin, dass der Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine möglicherweise zurückschlagen wird, da kampferprobte, ideologisch extreme Veteranen, die von westlichen Regierungen ermutigt und mit US- und EU-Hilfe unterstützt wurden, in Städte in ganz Europa zurückkehren.

“Die hohe Verfügbarkeit von Waffen während des aktuellen Konflikts wird in der Nachkriegsphase zur Verbreitung von illegalen Waffen führen”, warnte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock.

Wie The Grayzone berichtet, räumt ein Dokument des Heimatschutzministeriums aus dem Jahr 2022 ein, dass “ukrainische nationalistische Gruppen, einschließlich der Asow-Bewegung, aktiv rassistisch oder ethnisch motivierte gewalttätige Extremisten der weißen Vorherrschaft rekrutieren, um sich verschiedenen Neonazi-Freiwilligenbataillonen im Krieg gegen Russland anzuschließen”, weist aber auf eine wichtige Informationslücke hin: “Welche Art von Ausbildung erhalten ausländische Kämpfer in der Ukraine, so dass sie sich möglicherweise in in den USA ansässigen Milizen und weißen nationalistischen Gruppen verbreiten könnten?”Übersetzt mit Deepl.com

Alexander Rubinstein ist ein unabhängiger Reporter bei Substack. Sie können sich hier anmelden, um kostenlose Artikel von ihm in Ihrem Posteingang zu erhalten. Wenn Sie seinen Journalismus unterstützen möchten, der niemals hinter einer Bezahlschranke verschwindet, können Sie ihm eine einmalige Spende über PayPal hier zukommen lassen oder seine Berichterstattung über Patreon hier unterstützen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...