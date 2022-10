https://www.globalresearch.ca/republic-srpska-another-orange-revolution-falls-flat/5795415Gekennzeichnetes Bild: Dodik mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, 22. September 2016 (Foto von kremlin.ru, lizenziert unter CC BY 4.0)

Bosnien-Herzegowina: In der Republik Srpska fällt eine weitere orangefarbene Revolution bislang flach



Von Stephen Karganovic

Global Research,

5. Oktober 2022

Inmitten mehrerer geopolitisch wichtiger Wahlen (Brasilien, Bulgarien), die alle am Sonntag stattfanden, mag die Wahl in der Republik Srpska etwas unter dem Radar geblieben sein. Sie war aber wohl nicht weniger wichtig. Die Republik Srpska ist die serbische Entität innerhalb von Bosnien und Herzegowina und verfügt über beträchtlichen Einfluss und ein Vetorecht bei wichtigen politischen Entscheidungen (die in der Regel zum Nachteil westlicher Ziele ausgeübt werden). In der jüngsten Konfrontation, die sich aus dem Konflikt in der Ukraine ergab, hat sie eine stark pro-russische Position eingenommen, die Schaffung einer soliden antirussischen Front von Satellitenstaaten auf dem Balkan verhindert und ein Veto gegen die Verhängung von Sanktionen gegen die Russische Föderation durch Bosnien eingelegt.

Aus all diesen und einer Reihe anderer zwingender Gründe wurde die Regierung von Srpska vom Westen zur Vernichtung bestimmt. Zerstörung ist in diesem speziellen Fall keine Übertreibung, denn das Ziel ist mehr als nur ein Regimewechsel. Nach Einschätzung der westlichen Mächte und ihrer Geheimdienstapparate (die in diesem Fall zutreffend ist) ist die serbische Bevölkerung, die gemäß dem Dayton-Abkommen etwas weniger als die Hälfte Bosniens kontrolliert, mit überwältigender Mehrheit pro-russisch und intuitiv anti-NATO. Daher, so die westliche Denkweise, sollte ihnen nichts zugestanden werden, was auch nur annähernd an eine begrenzte Staatlichkeit herankommt, da sie strategisch gesehen tief im Rücken der westlichen Allianz liegen.

Die Regierung in der Republik Srpska, die seit 2006 in verschiedenen Funktionen von Milorad Dodik geführt wird, war zweifellos ein Ärgernis für den kollektiven Westen und wurde häufig durch willfährige lokale serbische Kollaborateure ersetzt. Während ein Regimewechsel in der Republik Srpska stets das Minimalziel war, betrachteten westliche Entscheidungsträger einen Systemwechsel als die bei weitem bevorzugte Option.

Im bosnischen Kontext bedeutete das für die westlichen Mächte die Abschaffung des Regierungssystems, das im Dayton-Abkommen verankert war, das 1995 den bewaffneten Konflikt in Bosnien und Herzegowina beendete.

Das Dayton-Abkommen sah zwei autonome, ethnisch definierte Entitäten vor, die serbische Republik und die muslimisch-kroatische Föderation, sowie eine schwache Zentralverwaltung in Sarajewo, der nur wenige effektive Befugnisse übertragen wurden. Offensichtlich hatten die westlichen Regierungen Dayton von Anfang an nur als eine Übergangsregelung und nicht als eine dauerhafte Vereinbarung betrachtet, die relativ bald zur Einrichtung einer starken Zentralregierung führen sollte, die sie leichter kontrollieren konnten, und mit stark geschwächten und verkleinerten Teilstaaten.

Der unerschütterliche Widerstand der Regierung Dodik gegen diese geplanten Eingriffe war in den letzten anderthalb Jahrzehnten das zentrale politische Drama in Bosnien. In seinem Bemühen, den im Dayton-Abkommen vorgesehenen Status der Republik Srpska zu erhalten, hat Dodik politische Verbündete gesucht und in der Russischen Föderation und neuerdings auch in Orbans Ungarn gefunden.

Für den kollektiven Westen ist diese Haltung der Führung der Republik Srpska untragbar. Um Abhilfe zu schaffen, hat sie mindestens zweimal, nämlich 2014 und 2018, mit den üblichen Mitteln eine “orangefarbene Revolution” angezettelt. Der aktuelle Versuch ist der dritte in dieser Reihe.

Um ihr größtes Ziel, die Abschaffung der Republik Srpska, zu erreichen, haben sich die westlichen Entscheidungsträger auf zwei Hauptinstrumente gestützt. Erstens haben sie die Urteile des Haager Tribunals zu Srebrenica benutzt, um zu argumentieren, dass die Republik Srpska ein “völkermörderisches Gebilde” sei, das kein moralisches Recht habe, in der modernen Welt zu existieren. Darüber hinaus haben sie vor dem internationalen Gerichtshof in Straßburg ein Urteil erwirkt, das ihren Zielen entgegenkommt. Das Urteil setzt das Dayton-Abkommen außer Kraft und besagt, dass eine ethnisch begründete interne Machtverteilung, selbst wenn sie ursprünglich von den Parteien vereinbart wurde, diskriminierend und daher inakzeptabel ist. (Belgiens verblüffend ähnliche verfassungsrechtliche Regelungen werden nie als Problem angeführt). Die Straßburger Entscheidung, die in der Rechtssache Sejdic und Finci verankert ist, zielt darauf ab, die wichtigsten einschränkenden Bestimmungen von Dayton zu kippen und das Prinzip “ein Mann – eine Stimme” durchzusetzen, was natürlich die willfährigere nicht-serbische Mehrheit in Bosnien begünstigen würde.

Hier kommt Jelena Trivić ins Spiel, die Präsidentschaftskandidatin der Koalition der wichtigsten Oppositionsparteien der Republik Srpska, deren gemeinsamer Nenner enge und häufige soziale Kontakte zu den wichtigsten westlichen Botschaften in Sarajewo und eine schrille Anti-Korruptions-Rhetorik sind, wie sie in Gene Sharp’s Spielbuch gewöhnlich die Bühne für orangefarbene Revolutionen bereitet. Dabei spielt es keine Rolle, dass es sich bei vielen dieser “Anti-Korruptions”-Verfechter um recycelte Mitarbeiter früherer westfreundlicher oder zumindest kooperativer Regime handelt, die selbst hüfthoch in Korruption verstrickt sind.

Offenbar sind derartige Behauptungen auch an Frau Trivić selbst nicht vorbeigegangen, denn vor zwei Wochen tauchte ein Brief auf, der in recht anständigem (wenn auch nicht tadellosem) Englisch verfasst war und auf einem angeblich offiziellen Briefkopf der US-Regierung verfasst war und in dem um die Überweisung von umgerechnet etwa 10 Millionen Dollar an die Trivić-Kampagne gebeten wurde. Die Echtheit des kompromittierenden Briefes mag noch offen sein, aber er passt genau in den bekannten Modus Operandi in ähnlichen Situationen.

Die Farbrevolution wurde am Sonntagabend treu befolgt, als Frau Trivić, ohne die Auszählung der Stimmen abzuwarten, einseitig den Sieg erklärte und sich zur nächsten Präsidentin der Republik Srpska ausrief. Dieser unverblümte Guaido-Moment auf dem Balkan wurde von ihren Anhängern, die aus ihrem Wahlkampfhauptquartier auf die Straße strömten, um den Sieg zu feiern, mit Beifall aufgenommen.

Als die Wahlergebnisse eintrafen, stellte sich bald heraus, dass die Siegesfeier etwas verfrüht war und dass Dodik in Wirklichkeit einen komfortablen Vorsprung hatte. Es sei daran erinnert, dass nach Gene Sharps idealem Szenario einer umstrittenen Wahl ein knappes Rennen stattfinden sollte, in dem der von westlichen Interessen begünstigte Oppositionskandidat plausibel als der eigentliche Sieger dargestellt werden könnte, was die empörten Massen dazu veranlassen würde, seine sofortige Einsetzung zu fordern, unabhängig von der tatsächlichen Stimmenzahl.

Es scheint, dass die Plausibilität des behaupteten Sieges von Frau Trivić im Laufe der Wahlnacht bald in Frage gestellt wurde, so dass die Siegesparade kurz nach ihrem Beginn auf mysteriöse Weise abgebrochen wurde. Am folgenden Morgen, am Montag, dem 3. Oktober, versammelten sich die wichtigsten Oppositionellen aus dem Lager von Frau Trivić in der britischen Botschaft in Sarajewo. Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen über die Themen, die sie mit dem stellvertretenden Botschafter besprachen, aber es lässt sich vermuten, dass Taktiken zur Wiederbelebung der ins Stocken geratenen orangenen Revolution in der Republik Srpska ganz oben auf der Tagesordnung gestanden haben könnten.

Während dieser Artikel geschrieben wird, scheint es auf den Straßen der wichtigsten Städte der Republik Srpska ruhig zu sein. Eine plausible Geschichte über den Wahldiebstahl wurde noch nicht formuliert, aber es ist nicht auszuschließen, dass britische Spezialisten eine Geschichte entwickeln, die ausreicht, um die unzufriedenen Massen zu entflammen. Auch wenn es kein drittes Mal gibt, sollten die weiteren Entwicklungen in der Republik Srpska sorgfältig beobachtet werden.

Sowohl die Regierung Dodik als auch ihre vom Westen unterstützten und finanzierten Gegner (das Urteil über den berühmt gewordenen 10-Millionen-Dollar-Brief steht noch aus, aber es gibt viele andere Beweise für ausländische Einmischung und finanzielle Korruption des politischen Prozesses) werden von minderwertigen Kadern geplagt. Die glanzlose Leistung der Dodik-Regierung in den meisten Bereichen, abgesehen von der lautstarken nationalistischen Rhetorik, und ihre Unfähigkeit, junge, gebildete und kompetente Personen in ihre Reihen zu holen, die den Regierungsinstitutionen neues Leben einhauchen und dazu beitragen könnten, die serbische Einheit voranzubringen, hat große Teile der Bevölkerung verprellt. Andererseits besteht die Opposition auch aus altbekannten Gesichtern ehrgeiziger, aber inkompetenter Politiker, die für ihr langjähriges Schmarotzertum im öffentlichen Leben nichts vorzuweisen haben. Sie werden von westlichen Interessen nur als Sprungbrett für die Zerstörung der Republik Srpska unterstützt und finanziert. Danach werden sie wie das verbrauchte Klopapier entsorgt und durch die unterwürfigen “jungen Führer” des WEF ersetzt, die zweifellos darauf trainiert werden, ein zentralisiertes Bosnien und eine kastrierte Republik Srpska zu übernehmen, während diese Zeilen geschrieben werden. Übersetzt mit Deepl.com



Stephen Karganovic ist Vorsitzender des “Srebrenica Historical Project”, einer in den Niederlanden registrierten Nichtregierungsorganisation, die die Fakten und Hintergründe der Ereignisse in Srebrenica im Juli 1995 untersucht. Er leistet regelmäßig Beiträge für Global Research.





--

