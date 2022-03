Dank an Tamara Nassar

Jetzt traf es auch noch die Parlympics in China, wo die russische Mannschaft der Behindertensportler, trotz vorheriger Zusage jetzt abreisen musste. Unter dem Druck zahlreicher nationaler Verbände revidiert das Internationale Paralympische Komitee eine äußert umstrittene Entscheidung. Die russischen und belarussischen Athleten werden von den Paralympics ausgeschlossen. Zudem schüttete sich der Hass über Anna Netrebko, nach dem schändlichen Rauswurf von Valery Gergiev, wo soll das noch hinführen im “US-Ampel” Deutschland? Russische Medienusw, wer wird der oder die Nächste sein der vom “Werte”-Westen Bannnstrahl getroffen wird?



Evelyn Hecht-Galinski



https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/boycotting-russia-compulsory-while-boycotting-israel-punished

Bild: Der Trainer des italienischen Fußballvereins SS Lazio trägt während des Aufwärmens für ein Spiel am 27. Februar 2022 in Rom, Italien, ein T-Shirt mit der Aufschrift “Stop the war”. Giuseppe Fama Pacific Press/SIPA USA

Boykott von Russland ist Pflicht, während der Boykott von Israel bestraft wird

Von Tamara Nassar

2. März 2022



Während die Invasion in der Ukraine die Schlagzeilen beherrscht, gibt es weitreichende Maßnahmen, um Russland und Russen von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen auszuschließen.

Hinzu kommen massive Sanktionen der Vereinigten Staaten, Kanadas und europäischer Länder gegen das russische Finanzsystem, die Wirtschaft und die Fluggesellschaften.

Die Unmittelbarkeit, mit der Russland in der Sportwelt zu einem Paria geworden ist, ist ein Schlag ins Gesicht der Palästinenser, die erlebt haben, wie Mannschaften und Verbände ihre Boykottlinie überschritten haben, um angeblich die Politik aus dem Sport herauszuhalten.

Im Gegensatz zu Russland waren die USA nach der illegalen Invasion des Irak im Jahr 2003 nicht mit solchen Ausschlüssen oder Sanktionen konfrontiert.

Ein Land zu boykottieren, das der völkerrechtswidrigen Aggression beschuldigt wird, ist plötzlich vertretbar und sogar eine moralische Verpflichtung – aber offenbar nur, solange es sich um Russland handelt.

Erstaunlicherweise werden viele der Anti-Russland-Maßnahmen von genau denselben Organisationen durchgeführt, die wiederholt palästinensische Aufrufe zu Sanktionen gegen Israel, ihren Unterdrücker, ignoriert oder abgelehnt haben.

Rauswurf aus der Weltmeisterschaft

Der Weltfußballverband FIFA und der europäische Fußballverband UEFA gaben am Montag bekannt, dass Russlands National- und Vereinsmannschaften auf unbestimmte Zeit von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden.

Am Sonntag hatte die FIFA die Anwendung von Gewalt durch Russland verurteilt und ihre “tiefste Solidarität” mit den Ukrainern bekundet.

Außerdem kündigte sie “erste” Maßnahmen an, darunter das Verbot für Russland, Wettbewerbe auszurichten oder unter dem Namen seines Landes teilzunehmen.

Doch selbst diese harten Strafmaßnahmen reichten nicht aus. Die FIFA geriet in die Kritik, weil sie Russland nicht vollständig von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen hatte.

Mehrere europäische Mannschaften erklärten, sie würden sich weigern, in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft gegen Russland zu spielen.

Die FIFA beugte sich dem Druck und verhängte die vollständige Sperre, die Russland von der diesjährigen Weltmeisterschaft ausschließt.

Die Palästinenser fordern seit langem, dass die FIFA den israelischen Fußballverband wegen der Teilnahme israelischer Mannschaften aus den Siedlungen im Westjordanland und der israelischen Angriffe auf palästinensische Sportler sanktioniert.

Alle israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und auf den syrischen Golanhöhen sind nach internationalem Recht illegal und gelten als Kriegsverbrechen.

Die FIFA-Regeln verbieten es den nationalen Verbänden, ohne Erlaubnis auf dem Gebiet eines anderen Mitglieds zu spielen, was Israel im besetzten Westjordanland auch tut.

Trotzdem ist die FIFA diesen Aufrufen nie gefolgt und hat Israel nie gezwungen, ohne seine Flagge und Nationalhymne anzutreten oder ausschließlich auf neutralen Plätzen zu spielen.

Die FIFA prahlt damit, dass sie Südafrika ausgeschlossen hat, als das Land unter dem Apartheidregime der weißen Vorherrschaft stand.

Doch selbst heute, da die wichtigsten Menschenrechtsorganisationen der Welt zu dem Schluss gekommen sind, dass Israel das Verbrechen der Apartheid gegen die Menschlichkeit begeht, und Sanktionen gefordert haben, weigert sich die FIFA immer noch, Maßnahmen zu ergreifen.

Russisch-israelischer “Oligarch”

Unterdessen hat Roman Abramowitsch, der Eigentümer des Chelsea Football Club, die “Verwaltung und Betreuung” seines Vereins an die Treuhänder seiner gemeinnützigen Stiftung übergeben.

Damit will er offenbar die Sanktionen der britischen Regierung gegen die so genannten “Oligarchen” umgehen, reiche russische Staatsbürger, die beschuldigt werden, Beziehungen zu Präsident Wladimir Putin zu unterhalten.

Abramowitsch, der Russe ist, aber 2018 die israelische Staatsbürgerschaft angenommen hat, wurde nicht in eine erste Liste der britischen Regierung mit sanktionierten russischen Staatsbürgern aufgenommen.

Die britische Regierung verspricht, weitere Namen auf die Liste zu setzen, wird aber beschuldigt, die Sache hinauszuzögern – eine Verzögerung, die es den Zielpersonen ermöglichen könnte, Vermögenswerte zu verlagern oder zu verstecken.

“Ich mache mir Sorgen, dass die Regierung sich so langsam bewegt, dass ihr die Beute entgeht”, sagte David Davis, ein ehemaliger Minister, am Dienstag.

“Wir müssen die Oligarchen ins Visier nehmen, denen Fußballclubs gehören, die sich viele unserer Bürger nicht mehr leisten können”, fügte Davis hinzu und nannte dabei insbesondere Abramowitsch.

Davis sagte im Parlament – wo er gegen jede Klage wegen Verleumdung oder übler Nachrede immun ist -, dass Abramowitsch “einer der Männer ist, die Putins Geschäfte leiten”.

Abramowitschs Sprecher erklärte, der Milliardär sei von den Ukrainern “um Unterstützung bei der Erreichung einer friedlichen Lösung” gebeten worden.

Es ist jedoch nicht klar, was das bedeutet, oder ob diese Behauptung lediglich ein Versuch Abramowitschs ist, Sanktionen abzuwenden.

Es ist jedoch merkwürdig, dass Abramowitsch noch nie für Dinge, die er bekanntermaßen getan hat, kritisiert oder zu Sanktionen aufgefordert wurde: Der Milliardär hat in der Vergangenheit mehr als 100 Millionen Dollar an Elad gespendet, eine israelische Siedlergruppe, die palästinensisches Land und Häuser im besetzten Ostjerusalem an sich reißt.

Das bedeutet, dass Abramowitsch Israels Besetzung und Kolonisierung der Stadt, die selbst die britische Regierung als Verstoß gegen das Völkerrecht anprangert, direkt unterstützt.

Der FC Chelsea ist für den grassierenden Rassismus und Antisemitismus seiner Fans bekannt.

Olympia-Boykott gegen Russland

Das russische Sportverbot geht weit über den Fußball hinaus.

Das Internationale Olympische Komitee hat letzte Woche den Weg für einen Boykott geebnet, als es alle internationalen Sportverbände aufforderte, Veranstaltungen in Russland und Weißrussland zu verlegen oder abzusagen.

Weißrussland, das an Russland angrenzt und in den letzten Tagen Gastgeber von Friedensgesprächen war, ist eng mit Moskau verbündet.

Das IOC forderte außerdem, dass bei internationalen Sportveranstaltungen keine russische oder weißrussische Nationalflagge gezeigt und keine russische oder weißrussische Hymne gespielt wird.

Und die Sportverbände kommen dem Aufruf nach.

Dazu gehören die Internationale Biathlon Union, die russische und weißrussische Flaggen verbietet, und der Internationale Tennisverband, der alle Veranstaltungen in Russland auf unbestimmte Zeit abgesagt hat.

Die für dieses Jahr in Russland geplanten Curling-Europameisterschaften werden verlegt.

Der Internationale Skiverband kündigte an, dass alle Weltcup-Veranstaltungen in diesem Jahr abgesagt werden und russische Sportler von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

Heuchelei im Judo

In der Zwischenzeit hat der Internationale Judo-Verband Putin “angesichts des anhaltenden Kriegskonflikts in der Ukraine” als seinen Ehrenpräsidenten suspendiert.

Außerdem sagte der Verband einen für Mai geplanten Judo-Wettkampf in Russland ab.

Der Internationale Judo-Verband war maßgeblich an der Normalisierung der Sportbeziehungen mit Israel und arabischen Staaten beteiligt, zu denen Tel Aviv zu diesem Zeitpunkt keine offiziellen diplomatischen Beziehungen unterhielt.

Im Jahr 2018 traf sich Israels damalige Kulturministerin Miri Regev mit Marius Vizer, dem Präsidenten des Judoverbands, und setzte sich “intensiv für ihn ein”, wie die israelische Zeitung The Jerusalem Post berichtet.

Es war Regevs Einfluss, der den Verband dazu veranlasste, zwei seiner Veranstaltungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Tunesien abzusagen, weil sich die beiden Länder weigerten, die Teilnahme Israels zu normalisieren.

Der Judoverband der Vereinigten Arabischen Emirate gab schließlich den Forderungen Israels nach, seine Flagge zu zeigen und seine Nationalhymne beim Abu Dhabi Grand Slam im Oktober 2018 zu spielen, wobei Regev vor Rührung weinte, als die israelische Hymne im Emirat gespielt wurde.

Erst im August 2020 nahmen die VAE und Israel offiziell diplomatische Beziehungen auf.

Wenn die IJF bereit war, als “Friedens”-Makler aufzutreten, obwohl Israel weiterhin das Land von Palästinensern, Syrern und Libanesen militärisch besetzt und regelmäßig Militäraktionen gegen Zivilisten durchführt, warum hat sie dann Russland boykottiert, anstatt darauf zu bestehen, Russen und Ukrainer zusammenzubringen?

Es scheint, dass nur bestimmte Aggressionshandlungen bestraft werden.

Und erst vor wenigen Monaten hat der Internationale Judoverband zwei Athleten für 10 Jahre gesperrt, weil sie sich geweigert hatten, bei den Olympischen Spielen in Tokio im letzten Sommer gegen einen Israeli anzutreten – aus Protest gegen Israels Übergriffe gegen Palästinenser.

Der algerische Judoka Fethi Nourine verzichtete auf einen Ausscheidungskampf, bei dem er möglicherweise gegen einen israelischen Wettkämpfer angetreten wäre. Sein sudanesischer Kollege Mohamed Abdalrasool weigerte sich im Ausscheidungskampf ebenfalls, gegen den Israeli anzutreten.

Die beiden wurden von der Organisation beschuldigt, “böswillige Absichten” zu haben, und dass ihr “Protest und die Förderung politischer und religiöser Propaganda” bei den Olympischen Spielen “ein klarer und ernsthafter Verstoß gegen die IJF-Statuten” sei.

Kultureller Boykott

Am erstaunlichsten ist jedoch das Verbot der Teilnahme Russlands am kommenden Eurovision Song Contest.

Die Teilnahme Russlands würde “den Wettbewerb in Verruf bringen”, erklärte die Europäische Rundfunkunion, die den Wettbewerb organisiert. Die EBU erklärte, die Entscheidung basiere auf den Regeln der Veranstaltung” und den Werten der Organisation”.

Der Eurovision Song Contest 2019 wurde trotz wiederholter Aufrufe und einer internationalen Kampagne zum Boykott des Wettbewerbs wegen der Verbrechen Israels an den Palästinensern in Tel Aviv abgehalten.

Im Vorfeld des Wettbewerbs prangerten europäische Künstler und Kulturschaffende die Austragung des Wettbewerbs in Israel an. Aktivisten übergaben in Genf eine Petition mit 136.000 Unterschriften an die EBU-Zentrale, die sich gegen die Austragung des Eurovision Song Contest in Tel Aviv aussprach.

Diese Forderungen wurden jedoch ignoriert.

Tatsächlich veranstalteten europäische Diplomaten eine Party zur Feier des Musikwettbewerbs im Charles Clore Park in Jaffa, der auf einem ethnisch gesäuberten Dorf errichtet wurde, und zwar an dem Tag, an dem die Palästinenser dieses Verbrechens gedachten.

Selbst als Israel im vergangenen Mai Palästinenser im Gazastreifen bombardierte und ganze Familien in der Unversehrtheit ihrer Häuser tötete, zeigten diese Organisationen trotz massiver weltweiter Proteste keine Solidarität mit den Palästinensern.

Israels gewohnheitsmäßige Verletzung, Behinderung, Verstümmelung und Tötung palästinensischer Athleten und seine vorsätzliche Zerstörung palästinensischer kultureller Zentren und Sporteinrichtungen haben kaum einen Bruchteil dieser Unterstützung von internationalen Sport- und Kulturorganisationen erhalten.

Belohnung und Bestrafung

Ruslan Malinovskyi, ein ukrainischer Mittelfeldspieler des italienischen Fußballvereins Atalanta, zeigte nach einem Tor in einem Spiel der UEFA Europa League letzte Woche ein Trikot mit der Aufschrift “Kein Krieg in der Ukraine”.

Nutzer sozialer Medien und die Medien feierten ihn.

Im Gegensatz dazu wurde Sevillas Fréderic Kanouté bestraft, nachdem er während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen 2008-2009, bei dem 1 400 Palästinenser, meist Zivilisten, darunter mehr als 300 Kinder, getötet wurden, das Wort “Palästina” unter seinem Trikot gezeigt hatte.

Während fast jede sportliche oder kulturelle Solidaritätsbekundung oder jeder Boykott zur Unterstützung Palästinas verboten, geächtet oder bestraft wird, wird der Protest gegen Russland schnell zur Pflicht.

Der Internationale Schachverband hat den russischen Großmeister Sergej Karjakin für seine Unterstützung des Präsidenten seines Landes sanktioniert. Er drückte seine volle Unterstützung “für die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine” aus.

Unterdessen wurde Valery Gergiev diese Woche als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker entlassen, weil er Putin “nicht kritisiert” habe, wie die Deutsche Welle berichtet. Übersetzt mit Deepl.com

