BRICS bloc is adding members, planning new currency to challenge US dollar The BRICS bloc of Brazil, Russia, India, China, and South Africa is expanding, as its members grow in economic and political influence. Together, the five BRICS members represent more than 40% of the global population, and their share of the world economy (when measured in purchasing power parity) is larger than that of the G7.



BRICS-Außenminister und Spitzendiplomaten anderer Länder, die sich um die Aufnahme in den Block beworben haben, bei einem Treffen in Südafrika am 2. Juni 2023

Die Außenminister der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) trafen sich, um über die Erweiterung des vom globalen Süden geführten Blocks und die Schaffung einer neuen globalen Reservewährung zu beraten, die den US-Dollar herausfordern soll.

BRICS-Block nimmt neue Mitglieder auf und plant eine neue Währung, die den US-Dollar herausfordern soll

Von Ben Norton

6. Juni 2023

Der BRICS-Block aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wächst, da seine Mitglieder an wirtschaftlichem und politischem Einfluss gewinnen.

Zusammen repräsentieren die fünf BRICS-Mitglieder mehr als 40 % der Weltbevölkerung, und ihr Anteil an der Weltwirtschaft (gemessen an der Kaufkraftparität) ist größer als der der G7.

Die Außenminister der BRICS-Staaten trafen sich am 1. und 2. Juni in Südafrika. Dort erörterten sie eine Reihe von Themen, darunter Pläne zur Schaffung einer neuen globalen Reservewährung, die die Vorherrschaft des US-Dollars in Frage stellen soll.

Bei dem Treffen in Südafrika war auch eine Gruppe von Spitzendiplomaten aus Ländern anwesend, die als “Freunde der BRICS” bezeichnet werden, darunter Ägypten, Iran, Kasachstan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Mehr als 20 Länder haben ihr Interesse an einem Beitritt zu BRICS bekundet. Mindestens 13 Länder haben einen formellen Antrag gestellt.

Der südafrikanische Botschafter bei den BRICS erklärte: “Wir erhalten jeden Tag Beitrittsanträge”.

Zu den potenziellen künftigen Mitgliedern gehören Ägypten, Algerien, Argentinien, Bahrain, Indonesien, Iran, Nigeria, Saudi-Arabien, die Türkei, Weißrussland und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Auf einem Gipfeltreffen südamerikanischer Staats- und Regierungschefs in Brasilien im Mai erklärte Präsident Lula da Silva, dass er auch einen Beitritt Venezuelas zu den BRICS befürworte.

Auf dem Außenministertreffen im Juni baten die BRICS-Staaten laut Bloomberg die eigens gegründete Bank des Blocks um Ratschläge, wie eine mögliche neue gemeinsame Währung funktionieren könnte, einschließlich der Frage, wie sie andere Mitgliedsländer vor den Auswirkungen von Sanktionen wie denen gegen Russland schützen könnte”.

“Die Verwendung alternativer Währungen war eines der wichtigsten Gesprächsthemen” bei dem Treffen, so Bloomberg.

Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor erklärte auf einer Pressekonferenz, dass die BRICS-Mitglieder “sicherstellen wollen, dass wir nicht Opfer von Sanktionen werden, die sekundäre Auswirkungen auf Länder haben, die an den Problemen, die zu diesen einseitigen Sanktionen geführt haben, nicht beteiligt sind”.

Reuters bestätigte, dass die BRICS-Minister “die Aufmerksamkeit auf ihr Bestreben lenken wollten, ihren Einfluss in einer multipolaren Welt auszubauen”.

Der indische Außenminister S. Jaishankar, so Reuters, “sprach von der Konzentration wirtschaftlicher Macht, die, wie er sagte, ‘zu viele Nationen der Gnade von zu wenigen’ ausliefere, und von der Notwendigkeit, die globale Entscheidungsfindung zu reformieren, auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen”.

Chinas Vizeminister Ma Zhaoxu begrüßte die Idee einer Erweiterung der BRICS. In einer deutlichen Kritik an der vom Westen dominierten G7 sagte er, die BRICS seien “inklusiv … in scharfem Kontrast zum kleinen Kreis einiger Länder, und daher glaube ich, dass die Erweiterung der BRICS für die BRICS-Länder von Vorteil sein wird”.

Heute erwirtschaften die BRICS-Mitglieder rund ein Drittel des weltweiten BIP, gemessen an der Kaufkraftparität (KKP), und ihr wirtschaftliches Gewicht nimmt stetig zu.

Der Anteil des G7-Blocks, bestehend aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Japan, an der Weltwirtschaft ist dagegen allmählich zurückgegangen.

Im Jahr 1995 machten die G7-Volkswirtschaften etwa 45 % des globalen BIP (KKP) aus, während die BRICS-Staaten etwa 16 % ausmachten. Im Oktober 2022 machten die BRICS-Staaten 31,5 % der Weltwirtschaft aus, die G7-Staaten dagegen nur 30,7 %.

Der größte Teil des beträchtlichen wirtschaftlichen Gewichts der BRICS-Staaten entfällt auf China.

Nach Angaben der Weltbank hatte der BRICS-Block im Jahr 2021 ein gemeinsames BIP (KKP) von 46,62 Billionen US-Dollar.

China macht 59 % (27,31 Billionen US-Dollar) der gesamten BRICS-Wirtschaft aus, verglichen mit 22 % (10,19 Billionen US-Dollar) für Indien, 10 % (4,81 Billionen US-Dollar) für Russland, 7 % (3,44 Billionen US-Dollar) für Brasilien und 2 % (868,58 Milliarden US-Dollar) für Südafrika.

Der große Anteil Chinas und – in geringerem Maße – Indiens an der BRICS-Wirtschaft spiegelt jedoch zum Teil ihre riesigen Bevölkerungszahlen wider: In jedem Land leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen, verglichen mit 219 Millionen in Brasilien, 142 Millionen in Russland und 58 Millionen in Südafrika.

Gemessen am Pro-Kopf-BIP (KKP) hat Russland mit rund 33.000 Dollar ab 2021 das höchste Niveau unter den BRICS-Staaten, gefolgt von China mit 19.338 Dollar, Brasilien mit 16.031 Dollar, Südafrika mit 14.624 Dollar und Indien mit 7.242 Dollar.

Die Pekinger Zeitung China Daily betonte, dass der Aufstieg der BRICS-Staaten eine bedeutende “Herausforderung für die Dominanz des US-Dollars” darstellt.

“In einer wirtschaftlichen Entwicklung, die in den westlichen Medien kaum beachtet wurde, hat das BIP der BRICS-Staaten das der G7-Staaten übertroffen. Diese Nachricht in Verbindung mit den Plänen der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), noch in diesem Jahr eine eigene Währung zu schaffen, stellt eine Herausforderung für den US-Dollar als wichtigste Reservewährung der Welt dar”, schrieb China Daily im April.

Die Staatsoberhäupter der BRICS-Mitglieder wollen sich im August auf einem Gipfel in Südafrika treffen.

Es gibt jedoch Berichte, dass Pretoria ein anderes Land bitten könnte, das Treffen auszurichten, da westliche Länder südafrikanische Beamte unter Druck setzen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhaften. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …