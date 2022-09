https://www.redressonline.com/2022/09/poking-the-russian-bear-crude-british-propaganda-at-play/



Bild: Graham Stuart,QuickPress, Großbritannien

Britischer Regierungsminister weicht direkten Fragen aus und serviert stattdessen Propaganda-Müll

Stuart Littlewood schreibt:

9. September 2022

Nach fünf Wochen habe ich endlich eine Antwort (auf eine Art) auf einen Brief an meinen Abgeordneten erhalten, der wie folgt begann “Habe ich etwas verpasst, oder investiert unsere Regierung Milliarden von Pfund unseres Geldes in eine kriegerische Kampagne gegen das größte Land der Welt – und bringt uns dabei alle in Gefahr – ohne auch nur eine Abstimmung im Parlament?”

FCDO-Antwort auf Alister-Jack-re-Ukraine

Ich sage “eine Art von Antwort”, weil sie den Fragen ausweicht und nur die Pro-Forma-Propaganda des Außenministeriums wiederkäut. Sie stammt von Graham Stuart (Bild oben), der Staatsminister für Europa war, als er sie am 5. September unterzeichnete. Jetzt ist er unter der neuen Premierministerin Liz Truss in einer anderen Funktion tätig – als Klimaminister, glaube ich. Hoffen wir, dass er das besser hinbekommt.

Herr Stuart beginnt schlecht:

Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist ein unprovozierter, vorsätzlicher und barbarischer Angriff auf einen souveränen demokratischen Staat. Das Vereinigte Königreich und unsere internationalen Partner sind sich einig in der Verurteilung der verwerflichen Handlungen der russischen Regierung, die einen ungeheuerlichen Verstoß gegen das Völkerrecht und die UN-Charta darstellen.

Es ist klar, dass die russische Regierung es nie ernst mit der Diplomatie meinte und nur auf Täuschung und die Durchsetzung ihrer territorialen Ambitionen aus war. Die Ukraine hat schreckliche Angriffe erlitten und unschuldige Menschen haben ihr Leben verloren. Es ist ein Kriegsverbrechen, wahllos Zivilisten anzugreifen, und die Verbrechen Russlands in der Ukraine werden nicht unbemerkt und ungestraft bleiben…

Halt!

Ich hatte bereits mein Verständnis der Vorgeschichte der russischen Intervention skizziert, vom Versprechen des Westens an Gorbatschow, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, über den von den USA unterstützten Sturz des ukrainischen Präsidenten Janukowitsch, die Ausbildung ukrainischer Milizen durch die USA seit 2014 und die Nichtumsetzung von Minsk 1 und 2 bis hin zum Bürgerkrieg und der Unterdrückung der russischsprachigen Gemeinschaften in der Ukraine sowie der Tatsache, dass die Ukraine 2020 voll in die NATO integriert war (obwohl sie kein Mitglied war) und eine Bedrohung an Russlands Grenze darstellte.

Ich fragte vor allem, ob mein etwas vereinfachtes Verständnis der Hintergründe dieses Konflikts hoffnungslos falsch sei, und wenn ja, was der wahre Hintergrund sei.

Ich fragte auch, warum die Menschen in Großbritannien (oder anderswo) zu einem endlosen Krieg beitragen sollten, der unsere Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben würde? Und warum sollten wir das rücksichtslose Gebot der NATO befolgen, obwohl wir wissen, dass wir in diesem Winter hungern und frieren werden? Warum, warum, warum sollten wir eine rasende Inflation und den wirtschaftlichen Ruin erleiden, nur damit die “kriegslüsterne Tendenz” innerhalb der britischen Regierung einen Streit mit dem russischen Bären anzetteln kann, wohl wissend, dass wir bei Energie, Lebensmitteln und vielen anderen lebenswichtigen Dingen zu sehr von ihm abhängig sind?

Außerdem hat Großbritannien bereits Schulden in Höhe von 2,4 Billionen Pfund. Die Mega-Ausgaben für die Ukraine werden aus unseren Reserven bestritten. Niemand hat etwas dagegen, das ukrainische Volk im humanitären Sinne zu unterstützen, aber warum finanzieren wir die verrückte Führung des Landes, nur um das Elend zu verlängern und dafür zu sorgen, dass ihr ganzes Land verwüstet wird? Die daraus resultierende Energie- und Lebenshaltungskostenkrise bedeutet, dass unsere Regierung weitere 100-200 Milliarden Pfund ausgeben (oder besser gesagt leihen) muss, um das Überleben der Haushalte und Unternehmen zu sichern. Ist das alles nur ein ausgeklügeltes Manöver, um dem militärisch-industriellen Komplex des Westens eine weitere Bonanza zu verschaffen? Krieg ist in ihrer Welt ein so wunderbar profitables Geschäft.

Und warum sollte irgendjemand, der bei klarem Verstand ist, versprechen, beim Wiederaufbau der Ukraine mit 750 Milliarden Dollar zu helfen, wenn wir mit unseren eigenen wirtschaftlichen Katastrophen zu kämpfen haben?

“Das Vereinigte Königreich und die internationale Gemeinschaft stehen gegen nackte Aggression und für die Freiheit”, nicht wahr?

Herr Stuart geht auf keine dieser Fragen ein, die ich meinem Abgeordneten gestellt habe, und stellt stattdessen fade und unbegründete Behauptungen auf. Zum Beispiel,

“Es ist ein Kriegsverbrechen, wahllos Zivilisten anzugreifen, und Russlands Verbrechen in der Ukraine werden nicht unbemerkt oder unbestraft bleiben.”

Aber wir belohnen Israels Kriegsverbrechen seit 74 Jahren, warum also so aufgeregt über Russlands Verbrechen sein?

“Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Russland die europäische Stabilität nicht weiter untergraben kann.”

Und ich dachte, die USA und die NATO hätten jahrzehntelang die Stabilität der Russischen Föderation untergraben.

“Das Vereinigte Königreich und die internationale Gemeinschaft stehen gegen diese nackte Aggression und für Freiheit, Demokratie und die Souveränität der Nationen auf der ganzen Welt.”

Außer natürlich, wenn es ihnen nicht passt, wie im Fall von Palästina.

Es scheint, dass die Minister der britischen Regierung Opfer ihrer eigenen dunklen Propaganda sind.

Der hoch angesehene Journalist Jonathan Cook hat gesagt:

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand darauf bestanden hätte, Tony Blair oder George W. Bush für die Invasion des Irak im Jahr 2003 zu verurteilen, bevor sie angehört oder ernst genommen werden konnten. Oder dass sie den von den USA unterstützten Sturz des libyschen Führers Muammar Gaddafi anprangerten, der das Land in ein mörderisches Chaos stürzte. Oder dass sie die materielle Unterstützung des Westens für das Abschlachten der jemenitischen Bevölkerung durch Saudi-Arabien beklagen, einschließlich des Verkaufs von Flugzeugen, Bomben und Ausbildungsmaterial durch Großbritannien an Riad. Oder dass sie die Unterstützung des Westens für die kopfabschneidenden Dschihadisten in Syrien kritisieren (die zufälligerweise jetzt in die Ukraine zu driften scheinen, um wieder unsere Verbündeten zu werden). Oder dass sie die jahrzehntelange Unterstützung des Westens für Israel anprangern, weil es das palästinensische Volk ausgelöscht hat.

In der Zwischenzeit sollten Sie sich dies aus Silencing the Lambs ansehen, eine gründliche Zerfleischung unserer korrumpierten und untauglichen westlichen Medien durch den preisgekrönten Journalisten und Filmemacher John Pilger, der darauf hinweist, dass Propaganda erfolgreich ist, wenn sie von der “unterwürfigen Leere” der Öffentlichkeit akzeptiert wird:

Die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine sind meist keine Nachrichten, sondern eine einseitige Litanei aus Hurrapatriotismus, Verzerrung und Auslassung. Ich habe schon über eine Reihe von Kriegen berichtet und noch nie eine so pauschale Propaganda erlebt.

Im Februar marschierte Russland in die Ukraine ein und reagierte damit auf fast acht Jahre des Tötens und der kriminellen Zerstörung in der russischsprachigen Region Donbass an ihrer Grenze.

Im Jahr 2014 hatten die Vereinigten Staaten einen Putsch in Kiew unterstützt, der den demokratisch gewählten, russlandfreundlichen Präsidenten der Ukraine beseitigte und einen Nachfolger einsetzte, der von den Amerikanern eindeutig als ihr Mann bezeichnet wurde.

In den letzten Jahren wurden amerikanische “Verteidigungs”-Raketen in Osteuropa, Polen, Slowenien und der Tschechischen Republik installiert, die mit ziemlicher Sicherheit auf Russland gerichtet sind, begleitet von falschen Zusicherungen, die bis zu James Bakers “Versprechen” an den sowjetischen Führer Michail Gorbatschow im Februar 1990 zurückreichen, dass die NATO niemals über Deutschland hinaus expandieren würde.

Die Ukraine ist die Frontlinie. Die NATO hat tatsächlich genau das Grenzgebiet erreicht, durch das Hitlers Armee 1941 stürmte und mehr als 23 Millionen Tote in der Sowjetunion hinterließ.



Im vergangenen Dezember schlug Russland einen weitreichenden Sicherheitsplan für Europa vor. Dieser wurde in den westlichen Medien abgetan, verspottet oder unterdrückt. Wer hat die schrittweisen Vorschläge gelesen? Am 24. Februar drohte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der Entwicklung von Atomwaffen, falls Amerika die Ukraine nicht bewaffne und schütze…

Ich glaube lieber dem erfahrenen und hoch angesehenen Herrn Pilger als Herrn Stuart, der in Cambridge studiert und sein Studium nicht bestanden hat. Stinkt der Ton und der Inhalt dieses Briefes nicht nach Propagandaschlamm, das speziell für die “unterwürfige Leere” aufbereitet wurde?

Vielleicht könnten wir einfach sagen: “Der Minister, der in Cambridge studiert hat……”. Übersetzt mit Deepl.com

