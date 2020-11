Eilmeldung

Dr. Mohsen Fakhrizadeh auf einem undatierten Foto (mit freundlicher Genehmigung)

https://www.timesofisrael.com/head-of-irans-nuclear-weapons-program-said-assassinated-near-tehran/?utm_source=Breaking+News&utm_campaign=breaking-news-2020-11-27-2438328&utm_medium=email

Dr. Mohsen Fakhrizadeh wurde in der Vergangenheit von Diplomaten “der Vater der iranischen Bombe” genannt; Netanjahu sagte einmal: “Merken Sie sich diesen Namen, Fakhrizadeh”.

Chef des iranischen Atomwaffenprogramms angeblich in der Nähe von Teheran ermordet

Von TOI-Mitarbeitern und AP

Der mutmaßliche Chef des iranischen Atomwaffenprogramms wurde am Freitag in der Nähe der Hauptstadt Teheran ermordet, wie das iranische Staatsfernsehen und andere iranische Medien berichten.

Das Staatsfernsehen zitierte Quellen, die den Tod von Mohsen Fakhrizadeh bestätigten. Es sagte, es werde in Kürze weitere Informationen anbieten.

Fakhrizadeh, Professor für Physik und Offizier der iranischen Revolutionsgarde, wurde 2018 vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zum Direktor des iranischen Atomwaffenprojekts ernannt.

Als Netanjahu damals enthüllte, dass Israel aus einem Lagerhaus in Teheran ein riesiges Archiv von Irans eigenem Material mit Einzelheiten zu seinem Atomwaffenprogramm entfernt hatte, sagte er: “Merken Sie sich diesen Namen: Fakhrizadeh.”

Fakhrizadeh leitete Irans so genanntes “Amad”- oder “Hoffnungs”-Programm. Israel und der Westen haben behauptet, es handele sich um eine Militäroperation, die die Machbarkeit des Baus einer Atomwaffe im Iran untersuchte. Teheran behauptet seit langem, sein Atomprogramm sei friedlich.

Die Internationale Atomenergiebehörde sagt, dass das “Amad”-Programm Anfang der 2000er Jahre endete. Ihre Inspektoren überwachen jetzt iranische Atomanlagen.

Doch Netanjahu sagte in seinen Kommentaren für 2018, dass Fakhrizadeh solche Bemühungen weiterhin heimlich unter SPND, “einer Organisation innerhalb des iranischen Verteidigungsministeriums”, leite.



Premierminister Benjamin Netanjahu steht vor einem Bild von Mohsen Fakhrizadeh, den er am 30. April 2018 zum Leiter des iranischen Atomwaffenprogramms ernannte (YouTube-Screenshot)

Israel soll im Laufe der Jahre mehrere iranische Top-Nuklearwissenschaftler ermordet haben, um das iranische Atomprogramm einzudämmen.

Ein israelischer Fernsehbericht behauptete später, Israel habe sich in der Vergangenheit möglicherweise entschieden, Fakhrizadeh nicht zu ermorden, weil es ihn lieber am Leben gelassen und beobachtet habe, was er vorhatte.

“Sollte sich der Iran jemals für eine Bewaffnung [Anreicherung] entscheiden, wäre Fakhrizadeh als der Vater der iranischen Bombe bekannt”, sagte ein westlicher Diplomat vor vier Jahren gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Gleichzeitig wurde am Mittwoch in einem Bericht über Axios behauptet, die israelische Armee bereite sich auf die Möglichkeit vor, dass US-Präsident Donald Trump vor seinem Ausscheiden aus dem Amt im Januar einen Angriff auf den Iran anordnen werde.

Unter Berufung auf hochrangige israelische Beamte sagte Axios, es gebe keine spezifischen Informationen, dass ein solcher Angriff unmittelbar bevorstehe, aber die israelischen Führer glauben, dass die letzten Wochen der Amtszeit des US-Präsidenten “eine sehr heikle Zeit” sein werden.

Die Beamten sagten, Washington werde Israel wahrscheinlich auf den neuesten Stand bringen, bevor es eine Militäraktion gegen die Islamische Republik durchführt.

Im Januar ermordeten die USA Qassem Soleimani, den mächtigen Chef der iranischen Quds Force, bei einem Luftangriff auf dem internationalen Flughafen von Bagdad, was beinahe einen größeren Konflikt zwischen den Ländern ausgelöst hätte.

In dieser Datei vom 18. September 2016 ist ein Foto zu sehen, das auf einer offiziellen Website des Büros des iranischen Obersten Führers, der Revolutionsgarde, veröffentlicht wurde. General Qassem Soleimani, Zentrum, nimmt an einem Treffen mit dem Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei und den Kommandeuren der Revolutionsgarde in Teheran, Iran, teil. (Büro des iranischen Obersten Führers über AP)

Der Geheimdienstexperte Ronen Bergman sagte den israelischen Kanal-10-Nachrichten im Jahr 2019, dass angesichts der Tatsache, dass viele von Fakhrizadehs engen Mitarbeitern im Laufe der Jahre bei Attentaten im Zusammenhang mit dem Mossad getötet worden seien, “vernünftigerweise anzunehmen” sei, dass auch er im Laufe der Jahre vom Mossad für ein Attentat “ausgesucht” worden wäre.

Da Bachhrizadeh noch am Leben ist, sagte Bergman, “kann man sagen: Offenbar gab es einen Attentatsplan”. Und offenbar wurde er in den Jahren, als Ehud Olmert Premierminister war, abgelehnt, fügte Bergman hinzu und wählte seine Worte angesichts der Grenzen der militärischen Zensur in Fragen der nationalen Sicherheit sorgfältig aus.

“Anscheinend gab es diejenigen, die zu Olmert kamen … und sagten, hört zu, es besteht die Gefahr, dass die Operation scheitert; es besteht die Gefahr, dass die Kräfte vor Ort entdeckt werden.

Olmert entschied sich offensichtlich dafür, diese Bedenken zu beachten und eine solche Operation nicht zu genehmigen, sagte Bergman, ein gut vernetzter Journalist des israelischen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes, der kürzlich ein bahnbrechendes Buch mit dem Titel “Rise and Kill First” über “die geheime Geschichte der gezielten Attentate Israels” veröffentlichte.

Olmert war Premierminister bis 2009, als Netanjahu seine Nachfolge antrat.

Israel hat Attentate auf Personen, die in das iranische Atomprogramm verwickelt sind, nie zugegeben. Übersetzt mit Deepl.com

