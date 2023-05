Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes deutet Beteiligung an Morden prominenter Russen an

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, Kirill Budanow, hat in einem Interview die Verwicklung Kiews in die Ermordung prominenter Russen angedeutet. Zuvor hatte er weitere Anschläge auf Russen “weltweit” angekündigt. Der Leiter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums (GUR), Kirill Budanow, deutete in einem auf YouTube veröffentlichten Interview mit dem Journalisten Walerij Sawtschuk an, dass die Kiewer Behörden in die Morde an prominenten Russen verwickelt gewesen sind.