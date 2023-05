Das Buch vom Verschwinden Ibtisam Azem Lenos Verlag

Mit diesem “Buch vom Verschwinden”, gelang es der Autorin Ibtisam Azem, einen furvhbaren Aspekt der ethnischen Säuberung Palästinas, in einen “unterhaltsamen” Roman zu verpacken, der für meine Begriffe viel zu leichtfertig mit Nakba und ihren Nachwirkungen, schrecklich genug bis zum heutigen Tag zu begegnen. Das dieser Roman gerade bei deutschen Medien ankommt und so gut ankommt, bei vielen auf Ausgleich für “beide Seiten” ankommt, trifft genau den Nerv. Es ist ein durchaus lesenswerter satirischer Roman, der eigentlich nur die wahren Hintergründe des Verschwindens beschreibt, aber niemals wirkich brutal, der Wirklichkeit entsprechend. Mit “sanften” Tönen wird der Realität nicht mehr gecht.

Evelyn Hecht-Galinski